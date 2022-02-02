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Новини
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Зеленський надав чинності Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України

Зеленський надав чинності Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

План передбачає щорічне затвердження відповідного комплексу заходів з індикаторами їх виконання. Окрім цього, кожні пів року інформація про стан виконання Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України має бути надана Національному координаційному центру кібербезпеки.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації як один із суб’єктів кібербезпеки забезпечить:

- створення загальнодержавної системи кібербезпеки, її технологічних можливостей для автоматичного виявлення кібератак у режимі реального часу;
- налагодження систематичного обміну інформацією про деструктивну діяльність у кіберпросторі з міжнародними партнерами, насамперед із державами-членами ЄС і НАТО;
- моніторинг національних електронних комунікаційних мереж та інформаційних ресурсів, аналіз вторгнень щодо цих мереж і ресурсів;
- розроблення базових вимог і рекомендацій забезпечення кібербезпеки для державного і приватного секторів з урахуванням кращих світових практик;
- впровадження системи сертифікації продукції, яка використовується для функціонування та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- створення й забезпечення функціонування державного реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, постійного перегляду та оновлення вимог щодо кіберзахисту таких об’єктів з урахуванням сучасних міжнародних стандартів з питань кібербезпеки;
- запровадження на постійній основі оцінки стану захищеності об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів на вразливість зі встановленням обов'язковості та періодичності проведення такої оцінки з урахуванням категорій критичності об'єктів;
- розвиток систем технічного і криптографічного захисту інформації, пріоритетності використання засобів технічного і криптографічного захисту інформації вітчизняного виробництва для кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

Читайте: Витік персональних даних під час кібератаки у ніч на 14 січня не підтверджується, - Держспецзв'язку


- розвиток мережі центрів реагування на кібератаки та кіберінциденти;
- розгортання Національної телекомунікаційної мережі, збільшення її пропускної здатності, передбачення під час її функціонування використання винятково вітчизняних засобів криптографічного захисту інформації;
- функціонування та розвиток Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, проведення модернізації системи захищеного доступу державних органів до мережі "Інтернет";
 - створення національного сервісу доменних імен (DNS);
- дослідження і розроблення у сфері кібербезпеки з урахуванням розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, технологій хмарних та квантових обчислень, 5G-мереж, інтернету речей, штучного інтелекту;
- розроблення національних стандартів у сфері кібербезпеки, організаційних і технічних вимог, що стосуються безпеки застосунків, мобільних пристроїв, робочих станцій, серверів і мереж, моделей хмарних обчислень, з урахуванням європейських та міжнародних стандартів.

Також читайте: На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади з’являться посади офіцерів з кіберзахисту, - Держспецзв'язок

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Держспецзв’язок (360) кібербезпека (1170)


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Топ коментарі
+8
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02.02.2022 17:29 Відповісти
+6
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02.02.2022 17:22 Відповісти
+5
после этих Указов по укреплению кибербезопасности, в сеть уплывают личные данные миллионов граждан..
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02.02.2022 17:27 Відповісти
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На 8-му році війни...
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02.02.2022 17:15 Відповісти
все. теперь данные из дии будут даже у сомалийских пиратов.
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02.02.2022 17:16 Відповісти
Да они уже мопяков пробивают по этим данным)
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02.02.2022 18:02 Відповісти
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02.02.2022 19:05 Відповісти
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02.02.2022 17:22 Відповісти
зебилам аж полегчало сразу
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02.02.2022 17:27 Відповісти
после этих Указов по укреплению кибербезопасности, в сеть уплывают личные данные миллионов граждан..
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02.02.2022 17:27 Відповісти
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02.02.2022 17:29 Відповісти
Да за невежество , бездуховность и тягу унитазно генитальному юморку масс теперь расплачиваемся.
КВН то какая то древняя лубянковская тема его давно пора искоренить навсегда в Украине
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02.02.2022 18:05 Відповісти
Та да,каждой шутке ,есть только доля юмора...
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02.02.2022 18:24 Відповісти
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 17:31 Відповісти
То ти сам вгамуйся, люди ненавидять Зе і мають за що. Хто би вже базікав про жадібність але не зешобло.Ви не інтернет загадили ,ви загалили та обдристали усю Україну.
І будете відповідать за це ,і ваша зелена брехня вже відома навіть поза межами України!
А зневоднення в твого Зе було коли третю повістку у Армію отримав ,за нього і хвилюйся.
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02.02.2022 17:45 Відповісти
Та йди в дупу,козел зелений.
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02.02.2022 17:59 Відповісти
быдло73 ходит лесом! лес - тоже 3 буквы.
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02.02.2022 18:05 Відповісти
дефективный! Порошенко то шоколад для думающих и состоятельных, соя это у вас быдла73, голодранцев.
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02.02.2022 18:08 Відповісти
Нарешті схаменувся?
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02.02.2022 17:46 Відповісти
Навіть не плекайте надіі, скоріш за все після розмови с Джонсоном ,робить вигляд що послухався,але на гроші звідтиля чекає дуже.
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02.02.2022 17:48 Відповісти
зеленский ввел....., все дальше не нужно ...главное чтобы рояль не закрылся.
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02.02.2022 17:48 Відповісти
Краще хай закриється та заклинить,так і поїде до Оману ,якщо встигнуть
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02.02.2022 17:51 Відповісти
"Страна в смартфоне" уже все?
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02.02.2022 17:55 Відповісти
ДІЮ профукали самоуверенные зебобики
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02.02.2022 18:19 Відповісти
Ненавижу юмор а ля Квн и 95 квартал. Просто до тошноты. Абсурдный американский юмор вот наш брат по жизни) Одни Симсоны чего только стоят)
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02.02.2022 18:07 Відповісти
Зеленский, тебя от тюрьмы спасет только РФ.
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02.02.2022 18:18 Відповісти
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02.02.2022 18:47 Відповісти
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02.02.2022 18:51 Відповісти
Криворіжському поцу навіть галстук повязати ніхто не може.
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02.02.2022 19:12 Відповісти
 
 