Зеленський надав чинності Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

План передбачає щорічне затвердження відповідного комплексу заходів з індикаторами їх виконання. Окрім цього, кожні пів року інформація про стан виконання Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України має бути надана Національному координаційному центру кібербезпеки.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації як один із суб’єктів кібербезпеки забезпечить:



- створення загальнодержавної системи кібербезпеки, її технологічних можливостей для автоматичного виявлення кібератак у режимі реального часу;

- налагодження систематичного обміну інформацією про деструктивну діяльність у кіберпросторі з міжнародними партнерами, насамперед із державами-членами ЄС і НАТО;

- моніторинг національних електронних комунікаційних мереж та інформаційних ресурсів, аналіз вторгнень щодо цих мереж і ресурсів;

- розроблення базових вимог і рекомендацій забезпечення кібербезпеки для державного і приватного секторів з урахуванням кращих світових практик;

- впровадження системи сертифікації продукції, яка використовується для функціонування та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

- створення й забезпечення функціонування державного реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, постійного перегляду та оновлення вимог щодо кіберзахисту таких об’єктів з урахуванням сучасних міжнародних стандартів з питань кібербезпеки;

- запровадження на постійній основі оцінки стану захищеності об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів на вразливість зі встановленням обов'язковості та періодичності проведення такої оцінки з урахуванням категорій критичності об'єктів;

- розвиток систем технічного і криптографічного захисту інформації, пріоритетності використання засобів технічного і криптографічного захисту інформації вітчизняного виробництва для кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

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- розвиток мережі центрів реагування на кібератаки та кіберінциденти;

- розгортання Національної телекомунікаційної мережі, збільшення її пропускної здатності, передбачення під час її функціонування використання винятково вітчизняних засобів криптографічного захисту інформації;

- функціонування та розвиток Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, проведення модернізації системи захищеного доступу державних органів до мережі "Інтернет";

- створення національного сервісу доменних імен (DNS);

- дослідження і розроблення у сфері кібербезпеки з урахуванням розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, технологій хмарних та квантових обчислень, 5G-мереж, інтернету речей, штучного інтелекту;

- розроблення національних стандартів у сфері кібербезпеки, організаційних і технічних вимог, що стосуються безпеки застосунків, мобільних пристроїв, робочих станцій, серверів і мереж, моделей хмарних обчислень, з урахуванням європейських та міжнародних стандартів.

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