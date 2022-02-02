1,7 тыс. военных США разместят в Польше, - Моравецкий

В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут перемещены 1,7 тыс. военнослужащих США.

Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США, согласно договоренностям, в ответ на усиление напряженности в Украине переместит в Польшу 1,7 тыс. своих военных", - написал он в Twitter.

Он назвал этот шаг США "жестом солидарности, очередным важным символом единства и сотрудничества демократических стран".

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что "приблизительно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию".

При этом он отметил, что это перемещение войск не имеет отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, готовым к переброске в Европу. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к перебрасыванию в случае распоряжения", - подчеркнул Кирби.

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