РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10470 посетителей онлайн
Новости
2 403 8

1,7 тыс. военных США разместят в Польше, - Моравецкий

1,7 тыс. военных США разместят в Польше, - Моравецкий

В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут перемещены 1,7 тыс. военнослужащих США.

Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США, согласно договоренностям, в ответ на усиление напряженности в Украине переместит в Польшу 1,7 тыс. своих военных", - написал он в Twitter.

Он назвал этот шаг США "жестом солидарности, очередным важным символом единства и сотрудничества демократических стран".

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что "приблизительно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию".

При этом он отметил, что это перемещение войск не имеет отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, готовым к переброске в Европу. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к перебрасыванию в случае распоряжения", - подчеркнул Кирби.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal

Автор: 

Польша (8516) США (27174) военнослужащие (6186) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є інфа що в разі нападу Росії на Україну Польша імітує напад на себе зі сторони Білорусі й відкриє другий фронт! Крім того відбудеться напад на країну НАТО тому на другому фронті Росія отримає війну з НАТО!
показать весь комментарий
02.02.2022 20:43 Ответить
Там нема чого імітувати, бо Білорусь зараз знаходиться у стані постійного нападу на Польщу.
показать весь комментарий
02.02.2022 20:51 Ответить
Там будет для сапливай мардвы, которую туда завезли, проста брестский кател, а патом зайдет польская армия, каторай там не будет, с президентом Беларуси Тихановской.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:34 Ответить
да Вы реально больной человек )))
показать весь комментарий
03.02.2022 08:34 Ответить
В Польщі треба розміщувати угруповання аналогічне Північній групі військ СРСР. Тоді недопалок і лука ріденько обробляться
показать весь комментарий
02.02.2022 20:54 Ответить
Госдеп и МИД Британии согласовали список санкций против Мавзоленого быдла Путлера...,ориентировочно в список кооператива Озеро вошло около 250 хмырей Путлела...их мужья жены,,любовницы любовници,их дети и даже внуки...
показать весь комментарий
02.02.2022 20:56 Ответить
А Байден все відповідає і відповідає на МультІматум )(уйла ... "Астанавісь" Байден !
показать весь комментарий
02.02.2022 21:01 Ответить
 
 