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Новини
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1,7 тис. військових США розмістять у Польщі, - Моравецький

1,7 тис. військових США розмістять у Польщі, - Моравецький

У рамках посилення східного флангу НАТО до Польщі буде переміщено 1,7 тис. військовослужбовців США.

Про це повідомив голова польського уряду Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США, відповідно до домовленостей, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістить до Польщі 1,7 тис. своїх військових", - написав він у Twitter.

Він назвав цей крок США "жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн".

Читайте: Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

Раніше в середу представник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що "приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини".

При цьому він зазначив, що це переміщення військ не має відношення до 8,5 тис. військовослужбовців, готових до перекидання в Європу. "Ці 8,5 тис. солдатів поки не розміщуються, але готові до перекидання у разі розпорядження", - наголосив Кірбі.

Автор: 

Польща (8636) США (23449) військовослужбовці (4812) Моравецький Матеуш (371)


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Є інфа що в разі нападу Росії на Україну Польша імітує напад на себе зі сторони Білорусі й відкриє другий фронт! Крім того відбудеться напад на країну НАТО тому на другому фронті Росія отримає війну з НАТО!
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02.02.2022 20:43 Відповісти
Там нема чого імітувати, бо Білорусь зараз знаходиться у стані постійного нападу на Польщу.
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02.02.2022 20:51 Відповісти
Там будет для сапливай мардвы, которую туда завезли, проста брестский кател, а патом зайдет польская армия, каторай там не будет, с президентом Беларуси Тихановской.
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02.02.2022 21:34 Відповісти
да Вы реально больной человек )))
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03.02.2022 08:34 Відповісти
В Польщі треба розміщувати угруповання аналогічне Північній групі військ СРСР. Тоді недопалок і лука ріденько обробляться
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02.02.2022 20:54 Відповісти
Госдеп и МИД Британии согласовали список санкций против Мавзоленого быдла Путлера...,ориентировочно в список кооператива Озеро вошло около 250 хмырей Путлела...их мужья жены,,любовницы любовници,их дети и даже внуки...
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02.02.2022 20:56 Відповісти
А Байден все відповідає і відповідає на МультІматум )(уйла ... "Астанавісь" Байден !
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02.02.2022 21:01 Відповісти
 
 