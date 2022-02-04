РУС
Убежища в Киеве рассчитаны более чем на 2 миллиона человек, - КГГА

В Киеве общая вместимость защитных сооружений составляет около 2 миллионов 8 тысяч человек.

Об этом Укринформу сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день районными в городе Киеве государственными администрациями спланировано использование более 500 убежищ и 4500 объектов двойного назначения, в частности, 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и т.д. Общая вместимость защитных сооружений - около 2 млн 8 тысяч", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения защиты населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и военных действий в Киеве создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, в который входят убежища  и сооружения двойного назначения.

Укрытию в убежищах (более 48 часов) подлежат:

- работники наибольшей работающей смены субъектов хозяйствования, продолжающих свою деятельность в особый период;

- работники дежурного персонала субъектов хозяйствования, обеспечивающих жизнедеятельность города;

- больные;

- медицинский и обслуживающий персонал здравоохранительных учреждений, которые не подлежат эвакуации или не могут быть эвакуированы в безопасное место.

Информация о размещении и состоянии убежищ относится к перечню сведений, составляющих служебную информацию. Адреса расположения убежищ доводятся руководителями объектов хозяйствования, которые имеют их на балансе, соответствующих групп населения.

В то же время, защита населения во время угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период осуществляется в сооружениях двойного назначения, а именно: в подземных помещениях метрополитена, подземных авгопаркингах, цокольных, подвальных и полуподвальных помещениях.

Сооружения двойного назначения (далее – укрытие) в мирное время используются для хозяйственных, культурных и бытовых нужд населения районов города. То есть, в них может размещаться аптека, банк, кафе, парикмахерская и т.д. В случае чрезвычайных ситуаций эти укрытия будут использоваться для защиты населения. Ответственность за их содержание в готовности к использованию по назначению возложена на их балансодержателей (владельцев).

"Районные в городе Киеве государственные администрации постоянно проводят работу по определению указанных убежищ и приведению их в соответствующее санитарно-техническое состояние, в соответствии с требованиями и Рекомендациями по содержанию и эксплуатации сооружений двойного назначения и простейших убежищ, предоставленных Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям", - указывается в уведомлении.

Кроме этого, районные в Киеве государственные администрации с 2014 года, с начала боевых действий на востоке Украины, постоянно проводят работы по маркировке убежищ с указанием имени и номера телефона ответственного лица. (Речь идет о ЖЭКах, управляющих компаниях, частных предприятиях).

Как сообщили в Департаменте, убежище рассчитано на кратковременное пребывание в нем – 1-2 часа. Вместимость убежища зависит от общей площади из расчета 1-1,5 м2 на человека.

Информация о местах укрытия населения в подземном пространстве Киева размещена на официальных сайтах районных в Киеве государственных администраций. Также их адреса указаны на карте, размещенной на сайте КГГА.

В то же время, как сообщили Укринформу в Киевском метро в ответ на информационный запрос, станции метрополитена и перегонные тоннели как сооружения двойного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период используются в качестве убежищ для укрытия работников наибольшей рабочей смены предприятия и населения города Киева. В случае перехода метрополитена в режим убежища, жизнеобеспечение укрываемого населения осуществляется автономными системами электроснабжения и воздухоснабжения и специальным санитарно-техническим оборудованием (водоснабжение и водоотвод).

Как сообщалось, Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации предлагает бесплатно пройти военные учения и присоединиться к 112-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины всем жителям столицы.

Топ комментарии
+6
409 підземних автопаркінгів в частной собственности так что идите лесом....нехрен было продавать своим же барыгам все бомбоубежища, доставшиеся от советов нашару.
04.02.2022 12:28 Ответить
+4
Ложь с первой и до последней буквы.
04.02.2022 12:29 Ответить
+3
А остальным бери белую простынь и на кладбище
04.02.2022 12:32 Ответить
409 підземних автопаркінгів в частной собственности так что идите лесом....нехрен было продавать своим же барыгам все бомбоубежища, доставшиеся от советов нашару.
04.02.2022 12:28 Ответить
Кому ті паркінги будуть потрібні в разі війни?
Повідомляли, що ті об"єкти, сховища , які є у приватній власності, офіційно зобов"язані приймати людей в разі необхідності.
Хто з власників буде возбухать, того і питати ніхто не буде, займуть і все.
04.02.2022 12:34 Ответить
это вряд ли)рядом с домом бывшее бомбоубежише 10 лет занятое клубом - попробуй займи его... в момент паники все будет закрыто или открыто для своих
показать весь комментарий
Двери можно вышибить , а владельцев - на Гиляку
показать весь комментарий
напоминает раиссию 1917-1921... отнять и поделить шариковщина
показать весь комментарий
А утримувати ті бомбосховища не було ні фінансовоі, ні практичної можливості і необхідності
показать весь комментарий
поэтому нужна экспроприация паркинга за который заплатили люди и содержат его за свой счет совок неистребим в голове
показать весь комментарий
Ложь с первой и до последней буквы.
показать весь комментарий
А остальным бери белую простынь и на кладбище
показать весь комментарий
Лично мне никто из власти или местных чиновников не дал информации где то сховище, которым я могу воспользоваться в случае чего.

Из моих родных, близких и знакомых тоже никто ничего не слыхал
04.02.2022 12:36 Ответить
Смотри на Цензоре в ленте новостей , есть список бомбоубежищ Киева на карте.
показать весь комментарий
Слышал весёлую историю, что одно мощное многоэтажное бомбоубежище на окраине Киева переделали в серверную. И когда были приколы с выносом серверов СБУшниками, они не смогли туда проломиться, бо двери рассчитаны на атомный взрыв.
Так что это убежище можно смело вычитать из общей суммы, там спасутся только одмины.
04.02.2022 13:22 Ответить
у мну персональное - погреб в гараже.
показать весь комментарий
