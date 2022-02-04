Укриття у Києві розраховані на понад 2 мільйони осіб, - КМДА

У Києві загальна місткість захисних споруд становить близько 2 мільйонів 8 тисяч осіб.

Про це Укрінформу повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні районними в місті Києві державними адміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4500 об’єктів подвійного призначення, зокрема, 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземні переходи, 409 підземних автопаркінгів тощо. Загальна місткість захисних споруд - близько 2 млн 8 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення захисту населення у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій і воєнних дій в місті Києві створений фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять сховища та споруди подвійного призначення.

Укриттю у сховищах (понад 48 годин) підлягають:

- працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, які продовжують свою діяльність в особливий період;

- працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міста;

- хворі;

- медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

Інформація про розміщення і стан сховищ належить до переліку відомостей, що становлять службову інформацію. Адреси розташування сховищ доводяться керівниками об’єктів господарювання, які мають їх на балансі, до відповідних груп населення.

Водночас захист населення під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та в особливий період здійснюється у спорудах подвійного призначення, а саме: в підземних приміщеннях метрополітену, підземних авгопаркінгах, цокольних, підвальних та напівпідвальних приміщеннях.

Споруди подвійного призначення (далі - укриття) у мирний час використовуються для господарських, культурних і побутових потреб населення районів міста. Тобто, у них може розміщуватися аптека, банк, кав’ярня, перукарня тощо. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття використовуватимуться для захисту населення. Відповідальність за їхнє утримання в готовності до використання за призначенням покладено на їх балансоутримувачів (власників).

"Районні в місті Києві державні адміністрації постійно проводять роботу щодо визначення зазначених укриттів та приведення їх у відповідний санітарно-технічний стан, відповідно до вимог та Рекомендацій з утримання та експлуатації споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, наданих Державною службою України з надзвичайних ситуацій", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, районні в місті Києві державні адміністрації з 2014 року, від початку бойових дій на сході України, постійно проводять роботи щодо маркування укриттів із зазначенням імені та номера телефону відповідальної особи. (Йдеться про ЖЕКи, керуючі компанії, приватні підприємства).

Як повідомили у Департаменті, укриття розраховане на короткочасне перебування у ньому - 1-2 години. Місткість укриття залежить від загальної площі з розрахунку 1-1,5 м2 на особу.

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі міста Києва розміщена на офіційних сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій. Також їхні адреси вказані на карті, що розміщена на сайті КМДА.

Водночас, як повідомили Укрінформу у Київському метро у відповідь на інформаційний запит, станції метрополітену та перегінні тунелі як споруди подвійного призначення при виникненні надзвичайних ситуацій та в особливий період використовуються як сховища для укриття працівників найбільшої робочої зміни підприємства та населення міста Києва. У випадку переходу метрополітену в режим сховища, життєзабезпечення населення, яке укривається, здійснюється автономними системами електропостачання та повітропостачання і спеціальним санітарно-технічним обладнанням (водопостачання та водовідведення).

Як повідомлялося, Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації пропонує безкоштовно пройти військові навчання та приєднатись до 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України всім жителям столиці.