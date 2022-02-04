РУС
Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины

Верхняя палата польского парламента (Сенат) в пятницу, 4 февраля, приняла резолюцию в поддержку Украины.

Документ приняли единогласно: за него проголосовали 92 сенатора, никто не воздержался и не проголосовал против, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозы очередного вторжения. Поэтому очень важно, чтобы польские власти надежно поддерживали нашего соседа, ведь нет безопасной Польши без независимой Украины", - говорится в резолюции.

Как отмечается, Сенат Польши поддерживает предоставление Украине политической и финансовой помощи, поставку оружия, а также участие военных стран-членов НАТО в обучении украинских военных. Подчеркивается, что все действия, направленные против агрессора, имеют огромное влияние на моральный дух украинского народа.

Как отмечается в документе, Россия собрала на границах Украины огромную армию, в том числе танки, артиллерию, корабли и боевую авиацию.

"Целью этой эскалации напряжения является дестабилизация Европы. Это может привести к вспышке крупнейшего вооруженного конфликта со времени Второй мировой войны", - акцентируют польские сенаторы.

Как отмечается, в 1994 году США, Великобритания и Россия взяли на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от любых угроз применения силы против ее независимости в обмен на ликвидацию Киевом ядерного потенциала. Украина выполнила свои обязательства, но, несмотря на это, Россия в 2014 году напала на Украину, аннексировала Крым и контролирует сепаратистов на востоке.

"Перед очередным вторжением России Украину безоговорочно поддерживают Североатлантический альянс, ЕС и США. Власть в Киеве начала стратегическое сотрудничество с НАТО в 1997 году, а в 2008 году союзники согласились на ее будущее членство. Сегодня мы сталкиваемся с испытанием этой политики открытых дверей", - говорится в резолюции.

Как отмечается, польский Сенат убежден в возможности ведения диалога с Россией. Однако это не может происходить в условиях военного шантажа, подрыва принципов нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты.

"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", - резюмируют польские сенаторы в резолюции.

Документ после принятия будет опубликован в правительственном вестнике "Польский монитор".

Во время голосования в зале Сената присутствовал посол Украины в РП Андрей Дещица. Маршалок Сената Томаш Гродзкий под аплодисменты польских законодателей символически вручил украинскому дипломату текст резолюции.

Сенату Польщі-респект...
04.02.2022 12:26 Ответить
У нас було тяжке спільне минуле, надіемось на добре майбутне!
04.02.2022 12:31 Ответить
Сподівємось...
04.02.2022 12:36 Ответить
Маємо надію, теж піде.
04.02.2022 14:23 Ответить
Польський парламент одноголосно за Україну і проти москалів. Проте в українському парламенті всякі Медведчуки, Ківи, Мураєви ! От і як вони мають на нас дивитися після такого ???
04.02.2022 12:48 Ответить
олігархічна кліка через швоїх шавок в органах державної влади завела їх до парламенту навіть після революції у 2014
04.02.2022 13:32 Ответить
Дякуємо Брати!
04.02.2022 13:53 Ответить
 
 