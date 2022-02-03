Седьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

Сегодня, 3 февраля, в международном аэропорту "Борисполь" приземлился седьмой самолет, доставивший в Украину военную помощь от США.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В Борисполе приземлился 7-й американский борт! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное - это еще не конец. Продолжение следует", - отметил он.





Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.

Читайте: Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО