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Седьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

Сегодня, 3 февраля, в международном аэропорту "Борисполь" приземлился седьмой самолет, доставивший в Украину военную помощь от США.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В Борисполе приземлился 7-й американский борт! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное - это еще не конец. Продолжение следует", - отметил он.

Седьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 01
Седьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 02

Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.

Читайте: Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

Автор: 

помощь (7884) США (27195) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+45
не зупиняйтесь дрізі)
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03.02.2022 15:24 Ответить
+40
То що, Зеленський досі не може зустріти з відосиком літак зі зброєю, подякувати союзникам?
Це може образити *****? Це ж не літак з масками для Епіцентру. А може він знову "втомився" та десь відпочиває?
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03.02.2022 15:27 Ответить
+33
Дякуємо
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03.02.2022 15:25 Ответить
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Чому вчитися у потерпілого , нюхати кокс і відпочивати по 100 разів на рік ?

Досить нам вашого зебабуіна , нехай котиться геть з України , так як весь світ втомиться скоро підтримувати нас , поки зелене лайно кричатиме , що у нас все добре , загрози немає 😡
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03.02.2022 15:47 Ответить
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03.02.2022 15:48 Ответить
що він має на кожному кроці кричати все погано? смерть іде? Він вірно все робить, стримано так як має бути
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03.02.2022 15:52 Ответить
Кому и кобыла невеста,кому и клоун - гетьман.
Ох , до слез,...😂
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03.02.2022 16:03 Ответить
Кому й бульдозерист батько.
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03.02.2022 16:14 Ответить
Это американские гумконвои )) Официально приветствуемые.
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03.02.2022 16:01 Ответить
...это "гуманитарная помощь", такая же, как раша возит на Донбасс, поэтому, Скабаева - тварюка, подавись, в выпуске своей программы, касаясь этой теме)))
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03.02.2022 16:14 Ответить
Надеюсь, гуманитарное оружие сразу распределяется ЗСУ, а не запирают по складах, чтоб, не дай бог, не стрельнуло. С ЗЕшоблы станется
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03.02.2022 16:22 Ответить
Срочно начинайте его ...охранять.Что б никто не украл! Смотрите в оба!!! Резников дежурит первым...
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03.02.2022 17:10 Ответить
При Зеленском помощь Украине существенно усилилась!
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03.02.2022 17:39 Ответить
а при чем тут твое зеленое говно? США помогает нашей стране, а не твоему клоуну
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03.02.2022 17:59 Ответить
Если бы кто то меньше воровал, то помощь была бы еще с 2014 году. Там дураков нет кормить олигархат. Вот вам и потерянные 5 лет для Украины и упущенные возможности. Думай те.
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03.02.2022 18:17 Ответить
БОЖЕ - ХРАНИ АМЕРИКУ!
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03.02.2022 17:59 Ответить
Все жду когда будут статьи о поставках военных грузов морским путем. Значительно дешевле и обьемы грузов перевезенных судном-контейнеровозом или автомобилевозом (ро-ро) несравнимы с самым большим самолетом-транспортником . Надеюсь с турками проблем не будет при транзите проливов. По времени конечно дольше , но значительно дешевле.
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03.02.2022 18:09 Ответить
на болотах канонада взрывающихся пердаков
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03.02.2022 18:13 Ответить
"Все это может плохо кончится"... это умиляет конечно

нет, всё это может хорошо и просто кончиться, в течение трёх дней, максимум недель,
если твоя паРаша вернёт оккупированные у Украины территории и выплатит денежную компенсацию...
а она мразь тратит деньги на войну и игры в войнушки, втирая таким как ты, что кругом враги, которые собираются на неё напасть, тем самым сама приближая большую бойню с 2014 года ...
так что покупай памперс и собирайся воевать за геленджикского сцаря
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03.02.2022 20:19 Ответить
любишь фуйла ?
под британским флажком ?...
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04.02.2022 19:16 Ответить
браво.
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04.02.2022 07:53 Ответить
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