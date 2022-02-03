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Седьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО
Сегодня, 3 февраля, в международном аэропорту "Борисполь" приземлился седьмой самолет, доставивший в Украину военную помощь от США.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"В Борисполе приземлился 7-й американский борт! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное - это еще не конец. Продолжение следует", - отметил он.
Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.
Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.
Топ комментарии
+45 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий03.02.2022 15:24 Ответить Ссылка
+40 Сергей Трофимов #428890
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+33 Чайка Київ
показать весь комментарий03.02.2022 15:25 Ответить Ссылка
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Досить нам вашого зебабуіна , нехай котиться геть з України , так як весь світ втомиться скоро підтримувати нас , поки зелене лайно кричатиме , що у нас все добре , загрози немає 😡
Ох , до слез,...😂
нет, всё это может хорошо и просто кончиться, в течение трёх дней, максимум недель,
если твоя паРаша вернёт оккупированные у Украины территории и выплатит денежную компенсацию...
а она мразь тратит деньги на войну и игры в войнушки, втирая таким как ты, что кругом враги, которые собираются на неё напасть, тем самым сама приближая большую бойню с 2014 года ...
так что покупай памперс и собирайся воевать за геленджикского сцаря
под британским флажком ?...