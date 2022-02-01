Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО
В Украину прибыла очередная уже шестая партия военной помощи от США.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодняшний день мы получили примерно 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец", - отметил он.
"Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы и дальше будем оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной", - отмечает пресс-служба посольства США в Киеве, комментируя твит Резникова.
Позже Резников написал в Фейсбук: "Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птиц мы получили около 500 тонн оборонного снаряжения от наших друзей и партнеров - Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец".
Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.
Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.
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К тому же, ЗЕ сам себя позиционировал, как противника политики США.
А с врагами такого мелкого масштаба у США разговор короткий.
Главное из сказанного вчера на конференции, это как поддержать Украину и сдержать агрессию кремля, независимо от того, кто сейчас временно занимает кресло президента и правительства в Украине.
к сожалению это было давно и пафосно-пиарно встречалась не помощь друзей
а коммерческий рейс))) гереги для эпицентра... но видимо... ото было важнее ...
29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.
Как рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, "Эпицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза Ан-225 "Мрия". Офис президента в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет".