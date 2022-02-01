Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

В Украину прибыла очередная уже шестая партия военной помощи от США.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодняшний день мы получили примерно 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец", - отметил он.

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"Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы и дальше будем оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной", - отмечает пресс-служба посольства США в Киеве, комментируя твит Резникова.

Позже Резников написал в Фейсбук: "Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птиц мы получили около 500 тонн оборонного снаряжения от наших друзей и партнеров - Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец".

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Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.