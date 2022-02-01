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Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

В Украину прибыла очередная уже шестая партия военной помощи от США.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодняшний день мы получили примерно 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец", - отметил он.

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Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 01
Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 02

"Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы и дальше будем оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной", - отмечает пресс-служба посольства США в Киеве, комментируя твит Резникова.

Позже Резников написал в Фейсбук: "Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птиц мы получили около 500 тонн оборонного снаряжения от наших друзей и партнеров - Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец".

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Шестая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 03

Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.

Автор: 

боеприпасы (2362) оружие (10266) помощь (7879) США (27156) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+45
Проклятые враги РФ и ЗЕ продолжают нагнетать.
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01.02.2022 11:57 Ответить
+30
Де подяка преЗедента союзникам за брою?
Тільки тупе, провокативне бикування від нього.
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01.02.2022 11:58 Ответить
+27
"США продовжить підтримувати Україну проти російської агресії навітьпопри незрозумілі сигнали від влади," - Мирослава Гонгадзе.
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01.02.2022 12:00 Ответить
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Нагнітають!
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01.02.2022 12:07 Ответить
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01.02.2022 12:08 Ответить
Трампіздам з-за океану це не сподобається. Вони вже вчора почали пропагандонити про поганих американців та нещирих британців, які роблять собі піар бо «вирвалися з європейського колгоспу»(с). V&ZD
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01.02.2022 12:10 Ответить
Чим довше пУйло буде нагнітати обстановку біля Українського кордону тим Більше Україна отримає гарного озброєння! P.S,Хм,оце тепер сиджу і думаю,російський карлик це спеціально робить?🤔
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01.02.2022 12:13 Ответить
Відслідковується чітка пауза між 4 та 5 вантажем.Дві,чи три доби!Напевне сенатори та розвідки запевнили Байдена,що зеля просте та тимчасове непорозуміння в історії України.God bless America.
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01.02.2022 12:15 Ответить
Так,зелену плісняву згодом відітруть,відмиють,А Україна,сильна з гарною зброєю залишається гарним партнером.
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01.02.2022 12:30 Ответить
И, шоб все это не пропало зря, пора прибрать ЗЕ с арены.

К тому же, ЗЕ сам себя позиционировал, как противника политики США.

А с врагами такого мелкого масштаба у США разговор короткий.
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01.02.2022 12:16 Ответить
Ну що на ці дії з боку США казати, ДЯКУЄМО!!!!!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
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01.02.2022 12:18 Ответить
ЛЮБО !! Слава Украине ! Слава США !
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01.02.2022 12:20 Ответить
прапорщики всієї України напряглись........... .
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01.02.2022 12:26 Ответить
я просто кайфую от таких новостей и сразу тролю ими сепаров некоторых скидывая ссылки и коментарии.... сколько же класных заявлений от партнёров ..не успеваю перечитывать всё новые и новые заявления о помощи военной ...
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01.02.2022 12:27 Ответить
Порошенко скупил весь Пентагон на 10 лет вперед...,еще ожидается 40 авиарейсов....
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01.02.2022 12:29 Ответить
Пентагон теперь работает только за Рошенки.
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01.02.2022 12:56 Ответить
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01.02.2022 12:30 Ответить
Лютий плюс. Істерикою скабєєвих з Москви та соєвих зрадників в Україні - задоволений.
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01.02.2022 12:31 Ответить
Всі бачать що істерика тільки в кацапів, блазня та в тебе. Дивно, чи не так?
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01.02.2022 12:53 Ответить
Блинкєн в разговоре с Порошенко месяц назад сказал : дадим все что нужно...,для защиті Незалежности Украині...я ценю стойкость Вашего народа...про Кулебу и Голобородьку политики даже не вспоминали...
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01.02.2022 12:39 Ответить
Если честно...я бы не дал и Коломойско-Зелемойским Кучмистам не дал бы И ЦЕНТА...То Петр Алексич сжалился над 73 % быдла...
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01.02.2022 12:40 Ответить
Петя Барыга,за деньги мать родную продаст!
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01.02.2022 17:06 Ответить
Понты Кремля и Ультиматумы закончились...Крупная партия Стингеров уже в войсках... Летите голуби мавзолейные в гости....
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01.02.2022 12:45 Ответить
В Киеве вчера был большой десант американских политиков, экс послов в Украине, дипломатов и военных:

Главное из сказанного вчера на конференции, это как поддержать Украину и сдержать агрессию кремля, независимо от того, кто сейчас временно занимает кресло президента и правительства в Украине.
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01.02.2022 12:49 Ответить
США підтримують народ і його волю жити по-людськи. На Радбезі ООН роССію, відкрито, не підтримала жодна країна, окрім китаю. В китая свої задумки, як, без війни, викачати з роССії побільше ресурсів і бабла, та тихенько відтяпати Далекий схід?
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01.02.2022 13:01 Ответить
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01.02.2022 12:50 Ответить
Послухав вчора на Раді безпеки ООН "виступ" хохла небендзі. Нічого нового не сказав, та й чи може НА роССії хтось голосно пукнути, без "височайшего" соізволєнія?
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01.02.2022 12:57 Ответить
преЗЕнелох встречает самолет чтоб сказать "спасибо"...
к сожалению это было давно и пафосно-пиарно встречалась не помощь друзей
а коммерческий рейс))) гереги для эпицентра... но видимо... ото было важнее ...

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01.02.2022 13:21 Ответить
ПО МОЕМУ ЭТО ВАКЦИНЫ !!!
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01.02.2022 16:22 Ответить
23 апреля "Мрия" доставила медицинский груз в Украину. Приземление рейса транслировал Офис президента, а встречал самолет в аэропорту Гостомеля лично президент Владимир Зеленский. Тогда он заявил, что рейс доставил 12 миллионов масок - как для больниц, так и для аптек, 260 тысяч защитных очков для медиков и 100 тыс. защитных костюмов.
29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.
Как рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, "Эпицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза Ан-225 "Мрия". Офис президента в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет".
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01.02.2022 16:56 Ответить
GOD BLESS AMERICA!
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01.02.2022 13:26 Ответить
надо добавить впереди к новости: "Вопреки действиям Зеленского..." таки прибыла очередная партия помощи от друзей.
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01.02.2022 18:34 Ответить
Відчуваю якесь роздвоєння - неЛох та його шавки весь час розказують що загрози вторгнення немає, а в той же час скиглять щоб союзники давали військову допомогу і браво рапортують про її отримання.
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01.02.2022 18:52 Ответить
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