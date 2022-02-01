Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

До України прибула чергова, вже шоста партія військової допомоги від США.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Не минуло й дня, а ми розвантажуємо шостого птаха від наших друзів зі США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США! І це не кінець", - зазначив він.





"Ми віддаємо значну перевагу шляху діалогу та дипломатії, але ми й надалі надаватимемо Україні оборонну допомогу, необхідну для захисту від численних військових сил Росії, зібраних на її кордонах. Ми разом з Україною", - зазначає пресслужба посольства США в Києві, коментуючи твіт Резнікова.

Пізніше Резніков написав у фейсбуці: "Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів - Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець".

Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.

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