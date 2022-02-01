Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО
До України прибула чергова, вже шоста партія військової допомоги від США.
Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Не минуло й дня, а ми розвантажуємо шостого птаха від наших друзів зі США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США! І це не кінець", - зазначив він.
"Ми віддаємо значну перевагу шляху діалогу та дипломатії, але ми й надалі надаватимемо Україні оборонну допомогу, необхідну для захисту від численних військових сил Росії, зібраних на її кордонах. Ми разом з Україною", - зазначає пресслужба посольства США в Києві, коментуючи твіт Резнікова.
Пізніше Резніков написав у фейсбуці: "Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів - Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець".
Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів
Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.
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К тому же, ЗЕ сам себя позиционировал, как противника политики США.
А с врагами такого мелкого масштаба у США разговор короткий.
Главное из сказанного вчера на конференции, это как поддержать Украину и сдержать агрессию кремля, независимо от того, кто сейчас временно занимает кресло президента и правительства в Украине.
к сожалению это было давно и пафосно-пиарно встречалась не помощь друзей
а коммерческий рейс))) гереги для эпицентра... но видимо... ото было важнее ...
29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.
Как рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, "Эпицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза Ан-225 "Мрия". Офис президента в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет".