УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
16 998 133

Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

До України прибула чергова, вже шоста партія військової допомоги від США.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Не минуло й дня, а ми розвантажуємо шостого птаха від наших друзів зі США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США! І це не кінець", - зазначив він.

Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 01
Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 02

"Ми віддаємо значну перевагу шляху діалогу та дипломатії, але ми й надалі надаватимемо Україні оборонну допомогу, необхідну для захисту від численних військових сил Росії, зібраних на її кордонах. Ми разом з Україною", - зазначає пресслужба посольства США в Києві, коментуючи твіт Резнікова.

Пізніше Резніков написав у фейсбуці: "Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів - Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець". 

Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 03

Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.

Читайте також: Польща планує передати Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, - Моравецький

Автор: 

боєприпаси (2298) зброя (7540) допомога (8453) США (23449) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Проклятые враги РФ и ЗЕ продолжают нагнетать.
показати весь коментар
01.02.2022 11:57 Відповісти
+30
Де подяка преЗедента союзникам за брою?
Тільки тупе, провокативне бикування від нього.
показати весь коментар
01.02.2022 11:58 Відповісти
+27
"США продовжить підтримувати Україну проти російської агресії навітьпопри незрозумілі сигнали від влади," - Мирослава Гонгадзе.
показати весь коментар
01.02.2022 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нагнітають!
показати весь коментар
01.02.2022 12:07 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 12:08 Відповісти
Трампіздам з-за океану це не сподобається. Вони вже вчора почали пропагандонити про поганих американців та нещирих британців, які роблять собі піар бо «вирвалися з європейського колгоспу»(с). V&ZD
показати весь коментар
01.02.2022 12:10 Відповісти
Чим довше пУйло буде нагнітати обстановку біля Українського кордону тим Більше Україна отримає гарного озброєння! P.S,Хм,оце тепер сиджу і думаю,російський карлик це спеціально робить?🤔
показати весь коментар
01.02.2022 12:13 Відповісти
Відслідковується чітка пауза між 4 та 5 вантажем.Дві,чи три доби!Напевне сенатори та розвідки запевнили Байдена,що зеля просте та тимчасове непорозуміння в історії України.God bless America.
показати весь коментар
01.02.2022 12:15 Відповісти
Так,зелену плісняву згодом відітруть,відмиють,А Україна,сильна з гарною зброєю залишається гарним партнером.
показати весь коментар
01.02.2022 12:30 Відповісти
И, шоб все это не пропало зря, пора прибрать ЗЕ с арены.

К тому же, ЗЕ сам себя позиционировал, как противника политики США.

А с врагами такого мелкого масштаба у США разговор короткий.
показати весь коментар
01.02.2022 12:16 Відповісти
Ну що на ці дії з боку США казати, ДЯКУЄМО!!!!!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
показати весь коментар
01.02.2022 12:18 Відповісти
ЛЮБО !! Слава Украине ! Слава США !
показати весь коментар
01.02.2022 12:20 Відповісти
прапорщики всієї України напряглись........... .
показати весь коментар
01.02.2022 12:26 Відповісти
я просто кайфую от таких новостей и сразу тролю ими сепаров некоторых скидывая ссылки и коментарии.... сколько же класных заявлений от партнёров ..не успеваю перечитывать всё новые и новые заявления о помощи военной ...
показати весь коментар
01.02.2022 12:27 Відповісти
Порошенко скупил весь Пентагон на 10 лет вперед...,еще ожидается 40 авиарейсов....
показати весь коментар
01.02.2022 12:29 Відповісти
Пентагон теперь работает только за Рошенки.
показати весь коментар
01.02.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 12:30 Відповісти
Лютий плюс. Істерикою скабєєвих з Москви та соєвих зрадників в Україні - задоволений.
показати весь коментар
01.02.2022 12:31 Відповісти
Всі бачать що істерика тільки в кацапів, блазня та в тебе. Дивно, чи не так?
показати весь коментар
01.02.2022 12:53 Відповісти
Блинкєн в разговоре с Порошенко месяц назад сказал : дадим все что нужно...,для защиті Незалежности Украині...я ценю стойкость Вашего народа...про Кулебу и Голобородьку политики даже не вспоминали...
показати весь коментар
01.02.2022 12:39 Відповісти
Если честно...я бы не дал и Коломойско-Зелемойским Кучмистам не дал бы И ЦЕНТА...То Петр Алексич сжалился над 73 % быдла...
показати весь коментар
01.02.2022 12:40 Відповісти
Петя Барыга,за деньги мать родную продаст!
показати весь коментар
01.02.2022 17:06 Відповісти
Понты Кремля и Ультиматумы закончились...Крупная партия Стингеров уже в войсках... Летите голуби мавзолейные в гости....
показати весь коментар
01.02.2022 12:45 Відповісти
В Киеве вчера был большой десант американских политиков, экс послов в Украине, дипломатов и военных:

Главное из сказанного вчера на конференции, это как поддержать Украину и сдержать агрессию кремля, независимо от того, кто сейчас временно занимает кресло президента и правительства в Украине.
показати весь коментар
01.02.2022 12:49 Відповісти
США підтримують народ і його волю жити по-людськи. На Радбезі ООН роССію, відкрито, не підтримала жодна країна, окрім китаю. В китая свої задумки, як, без війни, викачати з роССії побільше ресурсів і бабла, та тихенько відтяпати Далекий схід?
показати весь коментар
01.02.2022 13:01 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 12:50 Відповісти
Послухав вчора на Раді безпеки ООН "виступ" хохла небендзі. Нічого нового не сказав, та й чи може НА роССії хтось голосно пукнути, без "височайшего" соізволєнія?
показати весь коментар
01.02.2022 12:57 Відповісти
преЗЕнелох встречает самолет чтоб сказать "спасибо"...
к сожалению это было давно и пафосно-пиарно встречалась не помощь друзей
а коммерческий рейс))) гереги для эпицентра... но видимо... ото было важнее ...

показати весь коментар
01.02.2022 13:21 Відповісти
ПО МОЕМУ ЭТО ВАКЦИНЫ !!!
показати весь коментар
01.02.2022 16:22 Відповісти
23 апреля "Мрия" доставила медицинский груз в Украину. Приземление рейса транслировал Офис президента, а встречал самолет в аэропорту Гостомеля лично президент Владимир Зеленский. Тогда он заявил, что рейс доставил 12 миллионов масок - как для больниц, так и для аптек, 260 тысяч защитных очков для медиков и 100 тыс. защитных костюмов.
29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.
Как рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, "Эпицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза Ан-225 "Мрия". Офис президента в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет".
показати весь коментар
01.02.2022 16:56 Відповісти
GOD BLESS AMERICA!
показати весь коментар
01.02.2022 13:26 Відповісти
надо добавить впереди к новости: "Вопреки действиям Зеленского..." таки прибыла очередная партия помощи от друзей.
показати весь коментар
01.02.2022 18:34 Відповісти
Відчуваю якесь роздвоєння - неЛох та його шавки весь час розказують що загрози вторгнення немає, а в той же час скиглять щоб союзники давали військову допомогу і браво рапортують про її отримання.
показати весь коментар
01.02.2022 18:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 