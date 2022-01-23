Ще 80 тонн зброї від США доправили в Україну. ФОТО

Літак з другою частиною військової допомоги від США приземлився в Києві.

Про це у твіттері повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець", - підкреслив він.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів. Партія включала ПТРК Javelin та реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів.

