УКР
США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети. ФОТОрепортаж

Партія американської зброї, доставленої в Україну 22 січня, включала ПТРК Javelin та реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформаційний портал Міноборони США DVIDS, який оприлюднив знімки процесу підготовки озброєння до відправлення в Україну.

Серед фото партії боєприпасів, що готуються до відправлення в Україну, можна роздивитись транспортувальні тубуси з ПТРК Javelin, а також з полегшеними одноразовими реактивними гранатометами M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий").

США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW. ФОТОрепортаж

SMAW-D – полегшена протибункерна модифікація гранатомета SMAW Mk 153, одноразового використання за принципом "вистрілив і викинув". За конструкцією близький до РПГ AT4. Не має руків'я та знімних оптичних прицільних пристроїв, замість них має досить примітивний механічний приціл. Важить 7,25 кг (16 фунтів) у спорядженому стані. Поставляється у герметичній пусковій трубі у вигляді готовому до бойового застосування.

США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети 02

Основним боєприпасом для гранатомета SMAW є термобарична реактивна граната MK 3 HEDP (High-Explosive Dual-Purpose – "фугасний, подвійного призначення"), що містить 1,1 кг вибухової речовини.

США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети 03

Підривник розрахований на два режими: на миттєву детонацію при стрільбі по броньованих об'єктах та для пророблення проходів у стінах та загородженнях, або на підрив із уповільненням при ураженні неброньованих цілей та фортифікаційних споруд із земляним або піщаним обсипанням чи обкладених мішками з піском.

Також дивіться: Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

Граната здатна пробити до 200 мм бетону, 300 мм цегли або 2,1 м мішків з піском.

Також гранатомет може споряджатися кумулятивною гранатою HEAA (High-Explosive Anti-Armor – "бронебійно-фугасний"), що здатна пробити до 600 мм катаної гомогенної броневої сталі.

США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети 04

Також читайте: Канада розглядає можливість надання Україні зброї, - CBC News

Якими саме гранатами споряджені гранатомети, передані Україні, наразі не відомо.

США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети 05

зброя (7695) США (24117) Javelin (180) вогнемет (26)
Топ коментарі
+60
СПАСИБО ,но нужно ещё ОЧЕНЬ МНОГО СТИНГЕРОВ !
23.01.2022 15:47 Відповісти
+49
23.01.2022 17:07 Відповісти
+40
23.01.2022 16:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
До Нововоронежской АЭС 160 км...
23.01.2022 16:25 Відповісти
Мне нравится ход Ваших мыслей
23.01.2022 16:35 Відповісти
Свинособакия тикает из Азии, но хочет керувать в Европе...Одним словом СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ!
23.01.2022 16:27 Відповісти
Шикарно. Дякуємо.
23.01.2022 16:28 Відповісти
Вогнемети це з яких Порошенко убив вжопачлєнца Гіві?
23.01.2022 16:30 Відповісти
Не, это ,твой ,Эрику убил.
23.01.2022 19:48 Відповісти
Джавелін передали ще при Трампі і багато чого іншого озброєння від Британії це також заслуга Порошенко і команди.
23.01.2022 16:36 Відповісти
США надають зброю не для Порошенка або навіть Зеленського, а для України і це заслуга не ЗЕ(як твердять коломойські пропагандони), а тільки самих США та їхньої довіри до твердих українців.
23.01.2022 17:30 Відповісти
Cпасибо США!
23.01.2022 16:38 Відповісти
Шо, даже на краску ***** денег не даёт - проворовался, завидуешь. Цветов не будет, будет обгорелый оккупант мародер.
23.01.2022 17:28 Відповісти
Бункерный дед будет в бешенстве😂😂
23.01.2022 16:43 Відповісти
Канада планує надати Україні стрілецьку зброю для підрозділів територіальної оборони,- CBC
23.01.2022 16:44 Відповісти
такое творится, и где хоть1 митинг в россии против войны?? они там все онемели, ослепли, оглохли??? там хоть пару десятков нормальных осталось???
23.01.2022 16:56 Відповісти
23.01.2022 17:00 Відповісти
у диктатурах мітингів проти лінії диктатора не буває.
23.01.2022 18:29 Відповісти
300%. Меня больше удивляют люди, которые такой вопрос задают!)
23.01.2022 20:47 Відповісти
У них СМИ все перекрутили. Что идет угрозы ядерной войны С НАТО. в РФ проводят учения по тревоге и бомбоубежищам.
23.01.2022 18:48 Відповісти
зато у нас никаких учений. "В Багдаде все спокойно"
23.01.2022 19:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Привет, буряты! Что такое гранатомет NLAW, который Британия поставила Украине.
23.01.2022 16:59 Відповісти
23.01.2022 17:07 Відповісти
это знак!!
23.01.2022 19:07 Відповісти
Огнеметы это жесть, устроим рашистам замок вольфенштейн
23.01.2022 17:20 Відповісти
Гарно горять расєйські Т 72, Т 80, та Т90



23.01.2022 17:21 Відповісти
Автоматичний перекладач давно про щось знав. Ось що залишиться від чоткого пацана-танкіста. "Эх, Василий, Василий..." )))))

23.01.2022 17:46 Відповісти
Авторе, Ви смалите навіть пекельніше, ніж оті "Джавеліни" 😂🤣
23.01.2022 18:58 Відповісти
судячи з полумя -вигорів вщент
23.01.2022 18:02 Відповісти
Ох как я раааад!

23.01.2022 17:37 Відповісти
кацапи з пивом засмакують
23.01.2022 21:54 Відповісти
Уважаемые редакторы, ну зачем вы так жестоко нас обнадёжили названием: сказали "огнемёты", а не самом деле всего лишь гранатомёты?!

Интересно, а у Пентагона, случайно, не остались запасы напалма со времён Вьетнамской войны?! Интуиция мне подсказывает, что Украине он бы очень пригодился. Выгода огромная - не надо собирать и сжигать/закапывать ошмётки рускомирских тел, а пепел хорошо удобрит почву.
23.01.2022 17:43 Відповісти
Ты действительно думаешь что вот этот бензобак на горбу



лучше, чем термобарическая граната?

Так то я думаю, что ты прикалываешься ... ну а там хз, вдруг нет
23.01.2022 18:37 Відповісти
Я же говорю, что лучше всего напалм.
23.01.2022 20:26 Відповісти
Кстати, можно и не на горбу: https://uk.wikipedia.org/wiki/M67

23.01.2022 20:33 Відповісти
God bless America🇺🇲
23.01.2022 17:45 Відповісти
мацкалям теперь мало не покажется, повертятся у кордона и уйдут обратно у сибирь
23.01.2022 17:47 Відповісти
Дорогие украинцы! Рекомендую для бесед с рускомирскими ордынцами запоребрикового забордюръя вот эту лекцию Академика Павлова: Академик И.П.Павлов о русском массовом уме ( http://ehorussia.com/new/node/9743 )

Также советую следить за ютуб каналом "История Руси", где автор ну просто размазывает лжеисторию ордынского забордюръя. Да, и на канале Старого дикобраза тоже много интересного, включая лайвы с запоребриковыми "боярами".
23.01.2022 17:55 Відповісти
"История Руси" в ютубе, цикл супер лекций! Рекомендую, уто по тем или иным причинам пропустил что то важное историческое и наглотался пропаганды вместо истории...
24.01.2022 00:15 Відповісти
Дякуємо браття . Бо кожен вбитий російський фашист - це десятки врятованих людських життів.
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
23.01.2022 18:31 Відповісти
23.01.2022 18:38 Відповісти
Німчурам шмарклі по вусам.
23.01.2022 18:41 Відповісти
Американцы по всему миру набрали уже килограмм путинской перхоти
и соплей, и сделают самонаводящуюся на эту ДНК боеголовку.
23.01.2022 20:28 Відповісти
"штурмовые огнеметы!" - это очень кстати! Нам очень нравятся нежно- зажаренные буряты!
24.01.2022 00:32 Відповісти
З хрусткою скоринкою ))))))
24.01.2022 10:13 Відповісти
Прекрасно.
24.01.2022 02:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 