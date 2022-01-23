США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети. ФОТОрепортаж

Партія американської зброї, доставленої в Україну 22 січня, включала ПТРК Javelin та реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформаційний портал Міноборони США DVIDS, який оприлюднив знімки процесу підготовки озброєння до відправлення в Україну.

Серед фото партії боєприпасів, що готуються до відправлення в Україну, можна роздивитись транспортувальні тубуси з ПТРК Javelin, а також з полегшеними одноразовими реактивними гранатометами M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий").

SMAW-D – полегшена протибункерна модифікація гранатомета SMAW Mk 153, одноразового використання за принципом "вистрілив і викинув". За конструкцією близький до РПГ AT4. Не має руків'я та знімних оптичних прицільних пристроїв, замість них має досить примітивний механічний приціл. Важить 7,25 кг (16 фунтів) у спорядженому стані. Поставляється у герметичній пусковій трубі у вигляді готовому до бойового застосування.

Основним боєприпасом для гранатомета SMAW є термобарична реактивна граната MK 3 HEDP (High-Explosive Dual-Purpose – "фугасний, подвійного призначення"), що містить 1,1 кг вибухової речовини.

Підривник розрахований на два режими: на миттєву детонацію при стрільбі по броньованих об'єктах та для пророблення проходів у стінах та загородженнях, або на підрив із уповільненням при ураженні неброньованих цілей та фортифікаційних споруд із земляним або піщаним обсипанням чи обкладених мішками з піском.

Граната здатна пробити до 200 мм бетону, 300 мм цегли або 2,1 м мішків з піском.

Також гранатомет може споряджатися кумулятивною гранатою HEAA (High-Explosive Anti-Armor – "бронебійно-фугасний"), що здатна пробити до 600 мм катаної гомогенної броневої сталі.

Якими саме гранатами споряджені гранатомети, передані Україні, наразі не відомо.