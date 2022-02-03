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Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО
Сьогодні, 3 лютого, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився сьомий літак, який доставив до України військову допомогу від США.
Про це повідомив в твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"У Борисполі приземлився 7-й американський борт! Цього разу - 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше - це ще не кінець. Далі буде", - зазначив він.
Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів
Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.
Топ коментарі
+45 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар03.02.2022 15:24 Відповісти Посилання
+40 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар03.02.2022 15:27 Відповісти Посилання
+33 Чайка Київ
показати весь коментар03.02.2022 15:25 Відповісти Посилання
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Досить нам вашого зебабуіна , нехай котиться геть з України , так як весь світ втомиться скоро підтримувати нас , поки зелене лайно кричатиме , що у нас все добре , загрози немає 😡
Ох , до слез,...😂
нет, всё это может хорошо и просто кончиться, в течение трёх дней, максимум недель,
если твоя паРаша вернёт оккупированные у Украины территории и выплатит денежную компенсацию...
а она мразь тратит деньги на войну и игры в войнушки, втирая таким как ты, что кругом враги, которые собираются на неё напасть, тем самым сама приближая большую бойню с 2014 года ...
так что покупай памперс и собирайся воевать за геленджикского сцаря
под британским флажком ?...