Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Сьогодні, 3 лютого, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився сьомий літак, який доставив до України військову допомогу від США.

Про це повідомив в твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Борисполі приземлився 7-й американський борт! Цього разу - 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше - це ще не кінець. Далі буде", - зазначив він.





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Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.