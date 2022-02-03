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Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Сьогодні, 3 лютого, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився сьомий літак, який доставив до України військову допомогу від США.

Про це повідомив в твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Борисполі приземлився 7-й американський борт! Цього разу - 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше - це ще не кінець. Далі буде", - зазначив він.

Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 01
Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 02

Читайте також: Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.

Автор: 

допомога (8457) США (23483) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+45
не зупиняйтесь дрізі)
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03.02.2022 15:24 Відповісти
+40
То що, Зеленський досі не може зустріти з відосиком літак зі зброєю, подякувати союзникам?
Це може образити *****? Це ж не літак з масками для Епіцентру. А може він знову "втомився" та десь відпочиває?
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03.02.2022 15:27 Відповісти
+33
Дякуємо
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03.02.2022 15:25 Відповісти
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Чому вчитися у потерпілого , нюхати кокс і відпочивати по 100 разів на рік ?

Досить нам вашого зебабуіна , нехай котиться геть з України , так як весь світ втомиться скоро підтримувати нас , поки зелене лайно кричатиме , що у нас все добре , загрози немає 😡
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03.02.2022 15:47 Відповісти
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03.02.2022 15:48 Відповісти
що він має на кожному кроці кричати все погано? смерть іде? Він вірно все робить, стримано так як має бути
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03.02.2022 15:52 Відповісти
Кому и кобыла невеста,кому и клоун - гетьман.
Ох , до слез,...😂
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03.02.2022 16:03 Відповісти
Кому й бульдозерист батько.
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03.02.2022 16:14 Відповісти
Это американские гумконвои )) Официально приветствуемые.
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03.02.2022 16:01 Відповісти
...это "гуманитарная помощь", такая же, как раша возит на Донбасс, поэтому, Скабаева - тварюка, подавись, в выпуске своей программы, касаясь этой теме)))
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03.02.2022 16:14 Відповісти
Надеюсь, гуманитарное оружие сразу распределяется ЗСУ, а не запирают по складах, чтоб, не дай бог, не стрельнуло. С ЗЕшоблы станется
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03.02.2022 16:22 Відповісти
Срочно начинайте его ...охранять.Что б никто не украл! Смотрите в оба!!! Резников дежурит первым...
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03.02.2022 17:10 Відповісти
При Зеленском помощь Украине существенно усилилась!
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03.02.2022 17:39 Відповісти
а при чем тут твое зеленое говно? США помогает нашей стране, а не твоему клоуну
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03.02.2022 17:59 Відповісти
Если бы кто то меньше воровал, то помощь была бы еще с 2014 году. Там дураков нет кормить олигархат. Вот вам и потерянные 5 лет для Украины и упущенные возможности. Думай те.
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03.02.2022 18:17 Відповісти
БОЖЕ - ХРАНИ АМЕРИКУ!
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03.02.2022 17:59 Відповісти
Все жду когда будут статьи о поставках военных грузов морским путем. Значительно дешевле и обьемы грузов перевезенных судном-контейнеровозом или автомобилевозом (ро-ро) несравнимы с самым большим самолетом-транспортником . Надеюсь с турками проблем не будет при транзите проливов. По времени конечно дольше , но значительно дешевле.
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03.02.2022 18:09 Відповісти
на болотах канонада взрывающихся пердаков
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03.02.2022 18:13 Відповісти
"Все это может плохо кончится"... это умиляет конечно

нет, всё это может хорошо и просто кончиться, в течение трёх дней, максимум недель,
если твоя паРаша вернёт оккупированные у Украины территории и выплатит денежную компенсацию...
а она мразь тратит деньги на войну и игры в войнушки, втирая таким как ты, что кругом враги, которые собираются на неё напасть, тем самым сама приближая большую бойню с 2014 года ...
так что покупай памперс и собирайся воевать за геленджикского сцаря
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03.02.2022 20:19 Відповісти
любишь фуйла ?
под британским флажком ?...
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04.02.2022 19:16 Відповісти
браво.
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04.02.2022 07:53 Відповісти
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