Сенат Польщі ухвалив резолюцію на підтримку України

Верхня палата польського парламенту (Сенат) у п’ятницю, 4 лютого, ухвалила резолюцію на підтримку України.

Документ ухвалили одноголосно: за нього проголосували 92 сенатори, ніхто не утримався і не проголосував проти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в резолюції, вільна Україна є одним з гарантів безпеки Польщі. Польща була першою країною, яка визнала незалежність України, а польські уряди підтримували стратегічне партнерство між Києвом і Варшавою.

"Сьогодні Україна зіткнулася зі смертельною небезпекою - загрози чергового вторгнення. Відтак дуже важливо, щоб польська влада надійно підтримувала нашого сусіда, адже немає безпечної Польщі без незалежної України", - наголошується в резолюції.

Як зазначається, Сенат Польщі підтримує надання Україні політичної та фінансової допомоги, постачання зброї, а також участь військових країн-членів НАТО у навчанні українських військових. Підкреслюється, що усі дії, спрямовані проти агресора, мають величезний вплив на моральний дух українського народу.

Як зазначається у документі, Росія зібрала на кордонах України величезну армію, зокрема танки, артилерію, кораблі і бойову авіацію.

"Метою цієї ескалації напруження є дестабілізація Європи. Це може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", - звертають увагу польські сенатори.

Як зазначається, у 1994 році США, Велика Британія та Росія взяли на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та утримуватися від будь-яких загроз застосування сили проти її незалежності в обмін на ліквідацію Києвом ядерного потенціалу. Україна виконала свої зобов'язання, але попри це Росія в 2014 році напала на Україну, анексувала Крим і контролює сепаратистів на сході.

"Перед черговим вторгненням Росії Україну беззастережно підтримують Північноатлантичний альянс, ЄС та США. Влада у Києві розпочала стратегічне співробітництво з НАТО в 1997 році, а в 2008 році союзники погодилися на її майбутнє членство. Сьогодні ми стикаємося з випробуванням цієї політики відкритих дверей", - наголошується в резолюції.

Як зазначається, польський Сенат переконаний у можливості ведення діалогу з Росією. Однак це не може відбуватися в умовах військового шантажу, підриву принципів непорушності кордонів у Європі та гібридних атак на демократичні інституції.

"Умовою цього діалогу є відведення російських військ від українського кордону", - резюмують польські сенатори в резолюції.

Документ після ухвалення буде опублікований в урядовому віснику "Польський монітор".

Під час голосування у залі Сенату був присутній посол України в РП Андрій Дещиця. Маршалок Сенату Томаш Гродзький під оплески польських законодавців символічно вручив українському дипломату текст резолюції.

