Эрдоган пообещал провести переговоры с Путиным по освобождению политзаключенных, - Чубаров

В ходе официального визита в Украину президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана состоялась его встреча с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа, во время которой поднимался вопрос освобождения незаконно содержащихся в оккупированном Крыму и России лиц.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Чубаров сообщил, что встреча представителей крымскотатарского народа с Эрдоганом длилась около полутора часов. На ней с украинской стороны помимо председателя Меджлиса присутствовал народные депутаты Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров, а также первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова", говорится в сообщении.

Как подчеркнул Чубаров, во время встречи вопрос освобождения лиц, незаконно удерживавшихся в оккупированном Крыму и России, был одним из главных.

Отмечалось, что со времени последнего обмена прошло более двух лет, а затем "процесс освобождения оказался в тупике", многим украинским политзаключенным вынесены приговоры до 19 лет лишения свободы, и они "перемещены и разбросаны на территории Российской Федерации".

"И мы говорили о том, что многие в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, ждут сдвигов в этом вопросе от взаимодействия Эрдогана с Путиным", - сообщил Чубаров.

Глава Меджлиса оценил визит Эрдогана в Украину, как подтверждение системного и последовательного сближения Украины и Турции, как поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эрдоган поддержал позицию украинской делегации и заверил, что будет поднимать вопрос освобождения незаконно заключенных крымчан.

"Он обсудил некоторые моменты. Сказал, что мы попробуем по этому пути пойти (путем переговоров с Путиным. - Ред.), еще раз посмотрим списки. На встрече были и другие члены делегации, и они напомнили, что списки уже неоднократно передавались российской стороне", – добавил Чубаров.