Ердоган пообіцяв провести перемовини з Путіним щодо звільнення політв'язнів, - Чубаров

У ході офіційного візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбулася його зустріч з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу, під час якої порушувалося питання звільнення осіб, які незаконно утримуються в окупованому Криму та Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Чубаров повідомив, що зустріч представників кримськотатарського народу з Ердоганом тривала близько півтори години. На ній з української сторони, окрім голови Меджлісу, були присутні народні депутати Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров, а також перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив Чубаров, під час зустрічі питання звільнення осіб, які незаконно утримувалися в окупованому Криму і Росії, було одним з головних.

Зазначалося, що з часу останнього обміну минуло понад два роки, а потім "процес звільнення опинився у глухому куті", багатьом українським політв'язням винесено вироки до 19 років позбавлення волі, і вони "переміщені та розкидані на території Російської Федерації".

"І ми говорили про те, що багато хто в Україні, зокрема в окупованому Криму, чекає зрушень у цьому питанні від взаємодії Ердогана з Путіним", - повідомив Чубаров.

Загалом голова Меджлісу оцінив візит Ердогана в Україну, як підтвердження системного та послідовного зближення України та Туреччини, як підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України.

Ердоган підтримав позицію української делегації та запевнив, що порушуватиме питання звільнення незаконно ув'язнених кримчан.

"Він обговорив деякі моменти. Сказав, що ми спробуємо цим шляхом піти (шляхом перемовин з Путіним. - Ред.), ще раз подивимося списки. На зустрічі були й інші члени делегації, і вони нагадали, що списки вже неодноразово передавалися російській стороні ", — додав Чубаров.

Не поїде путін до Туреччини. Бо з такими питаннями його відведуть тихенько в ліс і схоже і обмінюватимуть не будуть. Бо все само собою вирішится, якщо він з лісу не вийде.
показати весь коментар
04.02.2022 13:26 Відповісти
С байрактара жахнут)))
показати весь коментар
04.02.2022 14:11 Відповісти
А по Крыму!!! Пусть свалят нахер , мы с детьми хотим купаться !!!!
показати весь коментар
04.02.2022 13:52 Відповісти
если ****** будет решать вопрос по криму его сожрут его же голимие граждане.. только могила его исправит. как можно скорее бы это произошло.. давайте петицию в оон подадим- смерть ******.. !!интересно сколько мильйонов подпишут?
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
добре.
показати весь коментар
05.02.2022 02:21 Відповісти
 
 