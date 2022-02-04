РУС
13 417 46

Россия распространяет фейк о "радиоактивной бомбе Нацкорпуса"

В Telegram-каналах, аффилированных с российскими спецслужбами, распространяется информация о якобы радиоактивной самодельной бомбе для использования на территории РФ после начала боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Это сообщение сопровождается соответствующим видео. Но при просмотре видео бросается в глаза небрежность его авторов: в подписи, сделанной на украинском языке, допущено большое количество грамматических ошибок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Это все выдает русское происхождение авторов сюжета и плохое знание ими украинского языка", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций обратили внимание, что настоящий Нацкорпус ставит в своих видео другой логотип и в другом месте (в левом верхнем, а не в правом верхнем, другой цвет и компоновка), чем авторы фейкового видео.

Сам Нацкорпус также опроверг свое "авторство" этого видео.

Интересна и схема распространения: первоисточником информации является телеграмм-канал "Политнавигатор", который находится в оккупированном Крыму, но публикация размещена еще…10 декабря 2021 года. Сейчас этот материал "усовершенствован" и распространялся по другим российским TГ-каналам, например Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News и т.п.

Также читайте: США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для вторжения, - Кулеба

Россия распространяет фейк о радиоактивной бомбе Нацкорпуса 01
Россия распространяет фейк о радиоактивной бомбе Нацкорпуса 02
Россия распространяет фейк о радиоактивной бомбе Нацкорпуса 03

бомба (379) пропаганда (3735) россия (97265) фейк (695) Национальный корпус (393)
+16
Які вони тупі
04.02.2022 13:55 Ответить
+15
В перчатках с алика и по локоть голыми руками копаться в радиоактивной бомбе. Эти фэйки, сделанные дегенератами для дегенератов, годятся только для тупой кацапской свиноты.
04.02.2022 14:05 Ответить
+13
04.02.2022 14:09 Ответить
хоспади, гугол переводчиком хотябы воспользовались
04.02.2022 13:55 Ответить
Ну почему же? Многие выборцы зеленского безграмотные товарищи, возможно, ребята из нац корпуса тоже голосовали за зеленского, кто его знает?
04.02.2022 13:58 Ответить
Я к тому, что не люблю когда цепляются к "грамотности" в интеренетах и еще пытаются своими анализами судить чего-то там .
04.02.2022 14:27 Ответить
В статье написано про нацкорпус, ты статью читало?
04.02.2022 14:26 Ответить
Нацкорпус сприяв приходу вашої зебілятини до влади.
04.02.2022 14:40 Ответить
Так не відповідай. Іди краще далі трухіна і монастирського відмазуй.
04.02.2022 16:11 Ответить
PTN PNX !
04.02.2022 13:56 Ответить
Мордор повинен бути знищений
04.02.2022 13:56 Ответить
Понятно теперь, по чьей "наводке" СБУ нацкорпус накрыло?
04.02.2022 13:57 Ответить
СБУ это филиал ФСБ....
04.02.2022 13:59 Ответить
необучаемые дебилы, блд. ****** даунбасская экология
04.02.2022 14:05 Ответить
В перчатках с алика и по локоть голыми руками копаться в радиоактивной бомбе. Эти фэйки, сделанные дегенератами для дегенератов, годятся только для тупой кацапской свиноты.
04.02.2022 14:05 Ответить
а могли ещё и нокию изолентой подмотать))))) типа шлейфы с сигналами подключили дятлы))
04.02.2022 14:43 Ответить
ТЕРрИТОРІЯ
04.02.2022 14:06 Ответить
Обычный суржик.
Здесь почти все так пишут.
04.02.2022 14:06 Ответить
04.02.2022 14:09 Ответить
А ідея непогана
04.02.2022 14:15 Ответить
Надо как Израиль говорить,,У нас их нет,но если надо применим,, . Пусть под какошником чешут.
04.02.2022 14:33 Ответить
так, а в чем проблема, там же ясно сказано в случае наступления кацапов на территорию Украины...не наступайте и не будет ни каких бомб...
04.02.2022 14:22 Ответить
Картину, наверное, Киля Азиров подписывал.
04.02.2022 14:23 Ответить
так не просувайтесь на нашу территорию, в чем проблема
04.02.2022 14:27 Ответить
Ну да, без СИЗ работать ИИИ, режисер ролика генитален. Голыми руками. Поставили на стол свое ведро мусорное и за бомбу выдают. *facepalm.jpg*
04.02.2022 14:32 Ответить
где даже в фейке про территорию рф, там у разі просування війск рф на территорію України
04.02.2022 14:32 Ответить
Да конченые. Провалы в логике и причинно-следственных связях такие,что туда можно Говерлу спрятать. Сами не понимают,что стряпают. Кацапы детектед)
04.02.2022 14:48 Ответить
Да!!!!А еще мы Дудаева ,Немцова , Политковскую и Валерию Ильинишну Новодворскую вызовим и они Путина с кадыровым утащат к себе! И мир будет чуть чуть ДОБРЕЕ!
04.02.2022 14:35 Ответить
просуННеННя боже какие вы кацапы тупые, первое слово с 4 Н в моей жизни.
04.02.2022 14:36 Ответить
Московити мали на увазі батька "Нацсук" Беню. То покруче якоїсь бомби, воно бомбить і бомбить український бюджет і висмоктує останні соки з підприємств.
04.02.2022 14:40 Ответить
Плутоний - прекрасньій материал для классической атомной бомбьі , но для его получения нужна целая индустрия , стоимостью во многие миллиардьі . "Грязная бомба" может бьіть сделана из вьісокоактивньіх отходов - отработанньіх ТВЄЛ АЄС , которьіе нужно всего лишь распьілить взрьівом в нужном месте . Тупой материал у роспропагандьі 😃
04.02.2022 14:43 Ответить
Зачем плутоний? Есть кое что получше.
111 контейнеров с бериллием уже 20 лет хранятся посреди жилых кварталов Академгородка - на территории бывшего секретного завода «Запад».
04.02.2022 14:45 Ответить
Даже несмотря на то что это очередные кацапские бредни,а что собственно репоедам не нравится? Конечно же при вторжении засрашки в Украину что-то начнёт взрываться и рушиться на самой засрашке. Это,блеать естественно.
04.02.2022 14:46 Ответить
Они 70 лет уничтожали умных и грамотных. Чего еще ждать? "Я своими глазами видела, как Нацкорпус собирал ядерную бомбу!"
04.02.2022 14:52 Ответить
а я видел как Бандера воскресил Сахарова
04.02.2022 14:58 Ответить
04.02.2022 14:59 Ответить
разорваться им, что ли?)
04.02.2022 16:42 Ответить
ашотакова?не начинайте боевые действия-и не надо будет бояться грязной бонбы
04.02.2022 15:06 Ответить
А непогана ідея, скажу я вам, з тою бомбою. Тільки цілити треба не куди інде, а в самісінький Кремль!
04.02.2022 15:47 Ответить
Врать, врать и врать настоящим образом. Геббельс с Риббентропом отдыхают...
04.02.2022 15:56 Ответить
Т.е. фейк потому, ШО ошибки? - это трэш!
04.02.2022 16:46 Ответить
Кацапи подають гарну ідею.
04.02.2022 16:58 Ответить
 
 