Россия распространяет фейк о "радиоактивной бомбе Нацкорпуса"

В Telegram-каналах, аффилированных с российскими спецслужбами, распространяется информация о якобы радиоактивной самодельной бомбе для использования на территории РФ после начала боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Это сообщение сопровождается соответствующим видео. Но при просмотре видео бросается в глаза небрежность его авторов: в подписи, сделанной на украинском языке, допущено большое количество грамматических ошибок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Это все выдает русское происхождение авторов сюжета и плохое знание ими украинского языка", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций обратили внимание, что настоящий Нацкорпус ставит в своих видео другой логотип и в другом месте (в левом верхнем, а не в правом верхнем, другой цвет и компоновка), чем авторы фейкового видео.

Сам Нацкорпус также опроверг свое "авторство" этого видео.

Интересна и схема распространения: первоисточником информации является телеграмм-канал "Политнавигатор", который находится в оккупированном Крыму, но публикация размещена еще…10 декабря 2021 года. Сейчас этот материал "усовершенствован" и распространялся по другим российским TГ-каналам, например Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News и т.п.

