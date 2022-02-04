УКР
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу"

В Telegram-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Це повідомлення супроводжується відповідним відео. Але при перегляді відео кидається у вічі недбалість його авторів: в підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови", - йдеться в повідомленні.

В Центрі стратегічних комунікацій звернули увагу на те, що справжній Нацкорпус ставить у своїх відео інший логотип і в іншому місці (у лівому верхньому, а не у правому верхньому, інший колір і компоновка), аніж автори фейкового відео.

Сам Нацкорпус також спростував своє "авторство" цього відео.

Цікава і схема розповсюдження: першоджерелом інформації є телеграм канал "Политнавигатор", який знаходиться в окупованому Криму, але публікація розміщена ще…10 грудня 2021 року. Наразі цей матеріал "удосконалений" і поширювався по іншим російським TГ-каналам, наприклад Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News і тп.

Також читайте: США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для вторгнення, - Кулеба

Росія розповсюджує фейк про радіоактивну бомбу Нацкорпусу 01
Росія розповсюджує фейк про радіоактивну бомбу Нацкорпусу 02
Росія розповсюджує фейк про радіоактивну бомбу Нацкорпусу 03

бомба (243) пропаганда (2863) росія (67841) фейк (760) Національний корпус (390)
+16
Які вони тупі
показати весь коментар
04.02.2022 13:55 Відповісти
+15
В перчатках с алика и по локоть голыми руками копаться в радиоактивной бомбе. Эти фэйки, сделанные дегенератами для дегенератов, годятся только для тупой кацапской свиноты.
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
+13
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
хоспади, гугол переводчиком хотябы воспользовались
показати весь коментар
04.02.2022 13:55 Відповісти
Ну почему же? Многие выборцы зеленского безграмотные товарищи, возможно, ребята из нац корпуса тоже голосовали за зеленского, кто его знает?
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
Я к тому, что не люблю когда цепляются к "грамотности" в интеренетах и еще пытаются своими анализами судить чего-то там .
показати весь коментар
04.02.2022 14:27 Відповісти
В статье написано про нацкорпус, ты статью читало?
показати весь коментар
04.02.2022 14:26 Відповісти
Нацкорпус сприяв приходу вашої зебілятини до влади.
показати весь коментар
04.02.2022 14:40 Відповісти
Так не відповідай. Іди краще далі трухіна і монастирського відмазуй.
показати весь коментар
04.02.2022 16:11 Відповісти
Які вони тупі
показати весь коментар
04.02.2022 13:55 Відповісти
PTN PNX !
показати весь коментар
04.02.2022 13:56 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
показати весь коментар
04.02.2022 13:56 Відповісти
Понятно теперь, по чьей "наводке" СБУ нацкорпус накрыло?
показати весь коментар
04.02.2022 13:57 Відповісти
СБУ это филиал ФСБ....
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
необучаемые дебилы, блд. ****** даунбасская экология
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
В перчатках с алика и по локоть голыми руками копаться в радиоактивной бомбе. Эти фэйки, сделанные дегенератами для дегенератов, годятся только для тупой кацапской свиноты.
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
а могли ещё и нокию изолентой подмотать))))) типа шлейфы с сигналами подключили дятлы))
показати весь коментар
04.02.2022 14:43 Відповісти
ТЕРрИТОРІЯ
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
Обычный суржик.
Здесь почти все так пишут.
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
А ідея непогана
показати весь коментар
04.02.2022 14:15 Відповісти
Надо как Израиль говорить,,У нас их нет,но если надо применим,, . Пусть под какошником чешут.
показати весь коментар
04.02.2022 14:33 Відповісти
так, а в чем проблема, там же ясно сказано в случае наступления кацапов на территорию Украины...не наступайте и не будет ни каких бомб...
показати весь коментар
04.02.2022 14:22 Відповісти
Картину, наверное, Киля Азиров подписывал.
показати весь коментар
04.02.2022 14:23 Відповісти
так не просувайтесь на нашу территорию, в чем проблема
показати весь коментар
04.02.2022 14:27 Відповісти
Ну да, без СИЗ работать ИИИ, режисер ролика генитален. Голыми руками. Поставили на стол свое ведро мусорное и за бомбу выдают. *facepalm.jpg*
показати весь коментар
04.02.2022 14:32 Відповісти
где даже в фейке про территорию рф, там у разі просування війск рф на территорію України
показати весь коментар
04.02.2022 14:32 Відповісти
Да конченые. Провалы в логике и причинно-следственных связях такие,что туда можно Говерлу спрятать. Сами не понимают,что стряпают. Кацапы детектед)
показати весь коментар
04.02.2022 14:48 Відповісти
Да!!!!А еще мы Дудаева ,Немцова , Политковскую и Валерию Ильинишну Новодворскую вызовим и они Путина с кадыровым утащат к себе! И мир будет чуть чуть ДОБРЕЕ!
показати весь коментар
04.02.2022 14:35 Відповісти
просуННеННя боже какие вы кацапы тупые, первое слово с 4 Н в моей жизни.
показати весь коментар
04.02.2022 14:36 Відповісти
Московити мали на увазі батька "Нацсук" Беню. То покруче якоїсь бомби, воно бомбить і бомбить український бюджет і висмоктує останні соки з підприємств.
показати весь коментар
04.02.2022 14:40 Відповісти
Плутоний - прекрасньій материал для классической атомной бомбьі , но для его получения нужна целая индустрия , стоимостью во многие миллиардьі . "Грязная бомба" может бьіть сделана из вьісокоактивньіх отходов - отработанньіх ТВЄЛ АЄС , которьіе нужно всего лишь распьілить взрьівом в нужном месте . Тупой материал у роспропагандьі 😃
показати весь коментар
04.02.2022 14:43 Відповісти
Зачем плутоний? Есть кое что получше.
111 контейнеров с бериллием уже 20 лет хранятся посреди жилых кварталов Академгородка - на территории бывшего секретного завода «Запад».
показати весь коментар
04.02.2022 14:45 Відповісти
Даже несмотря на то что это очередные кацапские бредни,а что собственно репоедам не нравится? Конечно же при вторжении засрашки в Украину что-то начнёт взрываться и рушиться на самой засрашке. Это,блеать естественно.
показати весь коментар
04.02.2022 14:46 Відповісти
Они 70 лет уничтожали умных и грамотных. Чего еще ждать? "Я своими глазами видела, как Нацкорпус собирал ядерную бомбу!"
показати весь коментар
04.02.2022 14:52 Відповісти
а я видел как Бандера воскресил Сахарова
показати весь коментар
04.02.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:59 Відповісти
разорваться им, что ли?)
показати весь коментар
04.02.2022 16:42 Відповісти
ашотакова?не начинайте боевые действия-и не надо будет бояться грязной бонбы
показати весь коментар
04.02.2022 15:06 Відповісти
А непогана ідея, скажу я вам, з тою бомбою. Тільки цілити треба не куди інде, а в самісінький Кремль!
показати весь коментар
04.02.2022 15:47 Відповісти
Врать, врать и врать настоящим образом. Геббельс с Риббентропом отдыхают...
показати весь коментар
04.02.2022 15:56 Відповісти
Т.е. фейк потому, ШО ошибки? - это трэш!
показати весь коментар
04.02.2022 16:46 Відповісти
Кацапи подають гарну ідею.
показати весь коментар
04.02.2022 16:58 Відповісти
 
 