Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу"

В Telegram-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Це повідомлення супроводжується відповідним відео. Але при перегляді відео кидається у вічі недбалість його авторів: в підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови", - йдеться в повідомленні.

В Центрі стратегічних комунікацій звернули увагу на те, що справжній Нацкорпус ставить у своїх відео інший логотип і в іншому місці (у лівому верхньому, а не у правому верхньому, інший колір і компоновка), аніж автори фейкового відео.

Сам Нацкорпус також спростував своє "авторство" цього відео.

Цікава і схема розповсюдження: першоджерелом інформації є телеграм канал "Политнавигатор", який знаходиться в окупованому Криму, але публікація розміщена ще…10 грудня 2021 року. Наразі цей матеріал "удосконалений" і поширювався по іншим російським TГ-каналам, наприклад Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News і тп.

Також читайте: США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для вторгнення, - Кулеба





