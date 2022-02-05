Мы будем обращаться в Конституционный Суд по поводу обжалования указа президента о назначении Сухачева директором ГБР, - Разумков
Глава межфракционного объединения "Умная политика", народный депутат Дмитрий Разумков инициирует обращение в Конституционный Суд о соответствии Основному закону указа президента Владимира Зеленского о назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.
Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Под новый год в качестве подарка… был подписан указ президента о назначении Сухачева на должность директора ГБР. Это означает… что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться - я уверен, что коллеги к этому присоединяться - в Конституционный Суд относительно обжалования этого указа", - сказал Разумков.
По словам народного депутата, президент не мог не знать, что нарушает закон.
"Президенту всегда на стол кладут справку, что отвечает законности, что не отвечает законности. Но когда желание получить своего руководителя ГБР больше, чем желание, чтобы в этом государстве работали Конституция и закон, то мы получаем такой результат", - отметил Разумков.
А от Сватів продає особисто твій мудрий вибір через офшори.
То шведи, ****, винні. Вони ше й комуналку в Криму платять
Он пытается собрать аморфную массу приспособленцев, которых всегда большинство в любом обществе.
Такой себе политический желатин - не сладкий, не горький, не кислый. Говорит правильные слава, но ничего не делает. Ушел от зашкваренных "ЗЕленых", но показательно не пристал ни к патриотам ЕС и Голос, ни к украиноненавистникам ОПЗЖ, рассчитывая откусить и всех трех (зомби-маргиналы БЮТ и низкорейтинговые партии не в счет)
Если он начнет действовать, и сможет реально добиться наказания ЗЕсброд за нарушение конституции, Законов, Прав, то его шансы на следующих выборах серьезно вырастут. Иначе, он скатится до уровня заурядного балабола и демагога