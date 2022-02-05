РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости
6 519 31

Мы будем обращаться в Конституционный Суд по поводу обжалования указа президента о назначении Сухачева директором ГБР, - Разумков

Мы будем обращаться в Конституционный Суд по поводу обжалования указа президента о назначении Сухачева директором ГБР, - Разумков

Глава межфракционного объединения "Умная политика", народный депутат Дмитрий Разумков инициирует обращение в Конституционный Суд о соответствии Основному закону указа президента Владимира Зеленского о назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Под новый год в качестве подарка… был подписан указ президента о назначении Сухачева на должность директора ГБР. Это означает… что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться - я уверен, что коллеги к этому присоединяться - в Конституционный Суд относительно обжалования этого указа", - сказал Разумков.

Смотрите также: Директор ГБР Сухачев ездит на элитном внедорожнике, купленном за госсредства, - СМИ. ФОТО

По словам народного депутата, президент не мог не знать, что нарушает закон.

"Президенту всегда на стол кладут справку, что отвечает законности, что не отвечает законности. Но когда желание получить своего руководителя ГБР больше, чем желание, чтобы в этом государстве работали Конституция и закон, то мы получаем такой результат", - отметил Разумков.

Читайте также: Назначение Сухачева директором ГБР – неконституционное. У Зеленского нет такого права согласно статье 106 КУ, - Леменов

Автор: 

ГБР (3211) Разумков Дмитрий (1522) Сухачев Алексей (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
разумков - такое же зеленое чмо как и его бывшие однопартийцы... просто обиженное и потому злое
показать весь комментарий
05.02.2022 09:56 Ответить
+8
ЗЕчмо болт положил на Конституцию
показать весь комментарий
05.02.2022 09:48 Ответить
+6
Конституційний суд вибраний так само. Все зелене. А розумков цього не знає?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що на це скажуть"західні партнери"?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:45 Ответить
Конституційний суд вибраний так само. Все зелене. А розумков цього не знає?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:46 Ответить
Шо то Разумкова дуже багато сьогодні, к чому би це.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:47 Ответить
Просто, один абзац его испражнений разбили по темам.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:49 Ответить
Ворог ворога завжди чійсь друг.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:48 Ответить
ЗЕчмо болт положил на Конституцию
показать весь комментарий
05.02.2022 09:48 Ответить
Шото Розумков зашевелился . Может его хутин готовит возглавить марионеточный режим в Украине ???
показать весь комментарий
05.02.2022 09:49 Ответить
Нi, це щоби ми отримали вiд нього вiдразу раз i назавжди.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:52 Ответить
За ***** не знаю, але Ахкакойінвестор певно хоче мати кишенькового президента і зРаду, тому і спонсує і Разумкова, і Яйценюка, і шЛяшко, і Авакова і увесь бордель з журнашлюх таких як Гондон, Шустрий та ін
показать весь комментарий
05.02.2022 10:20 Ответить
А зараз який? Хто там зарплату з Росія 1 отримує на прокаті "Сватів"?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:36 Ответить
А хто цукерками і тортамі на Росії торгує?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:40 Ответить
хто?)
показать весь комментарий
05.02.2022 10:41 Ответить
Рошен в пальті

https://www.instagram.com/kievskiy_tort_moskva/
показать весь комментарий
05.02.2022 10:45 Ответить
Рошен тутди возять такі як ти молороси.
А от Сватів продає особисто твій мудрий вибір через офшори.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:48 Ответить
Тільки права на прокат продані здається там якимось шведам і ще до 2019 року.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:55 Ответить
Я знаю. "Єта другоє".
То шведи, ****, винні. Вони ше й комуналку в Криму платять
показать весь комментарий
05.02.2022 11:03 Ответить
Чучело, а где в твоем высере корпорация рошен торгующая в москве?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:15 Ответить
разумков - такое же зеленое чмо как и его бывшие однопартийцы... просто обиженное и потому злое
показать весь комментарий
05.02.2022 09:56 Ответить
А мож и не обиженное, а все по плану, бо зебилорейтинг стремится к нолю.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:05 Ответить
Димон - это новая кукла, вместо зашкваренного членограя. Очередная дурилка для лохов
показать весь комментарий
05.02.2022 10:44 Ответить
рыги аналов бывших не бывает, мальчик не старайся, борец ты наш за демократию и справедливость, тебе ничего не светит на пост президента пиарься не пиарься
показать весь комментарий
05.02.2022 10:06 Ответить
Та ви шо?! Ніяка Ванга не могла нагадать що клоун- піаніст стане президентом! Мудрий нарід сам вирішить!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:20 Ответить
Шо за нове порося той Розумков
показать весь комментарий
05.02.2022 10:09 Ответить
дбр-гбр, курвопрокуратура и т.п. уже 5 лет получают ни за что бешенные бабки, ничего не делая... солдаты с офицерами, защищая Украину в окопах и рискуя своей жизнью, зарабатывают меньше уборщицы супермаркета... а не проще ли эти все бюро, прокурватуры и прочую шлопупонь разогнать и до окончания контракта отправить в окопы в зоны соприкосновения и оплату привязать к зарплате рядового?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:22 Ответить
Набу нормально роет под зеленых барыг. А гбр - это чисто зеленско-портновская говноконтора по сливу работы Набу
показать весь комментарий
05.02.2022 11:17 Ответить
А довжини піпіськи вистачить звернутись? Чи ви вагою яєць збираєтесь взяти?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:26 Ответить
Так. Запишем и этого "черта"
показать весь комментарий
05.02.2022 10:38 Ответить
разумков два роки робив це разом і раптом прозрів. Авакян теж, ну прям непримирима опозиція. Цука як же ви заіпали вашим переобуванням.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:39 Ответить
Разумков строит свою политическую карьеру не на идеологии, и его электорат не те, кто "за него", а те, кто "против них". Тех, кто против всех - красных, белых, голубых, зеленых....
Он пытается собрать аморфную массу приспособленцев, которых всегда большинство в любом обществе.
Такой себе политический желатин - не сладкий, не горький, не кислый. Говорит правильные слава, но ничего не делает. Ушел от зашкваренных "ЗЕленых", но показательно не пристал ни к патриотам ЕС и Голос, ни к украиноненавистникам ОПЗЖ, рассчитывая откусить и всех трех (зомби-маргиналы БЮТ и низкорейтинговые партии не в счет)
Если он начнет действовать, и сможет реально добиться наказания ЗЕсброд за нарушение конституции, Законов, Прав, то его шансы на следующих выборах серьезно вырастут. Иначе, он скатится до уровня заурядного балабола и демагога
показать весь комментарий
05.02.2022 11:14 Ответить
З призначенням гендиректора ДК "Укроборонпром" така сама колізія.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:08 Ответить
 
 