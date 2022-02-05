РУС
Новости
США осуждают решение РФ о запрете Deutsche Welle, - представитель Госдепартамента Прайс

США выступают в поддержку немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которой запретили накануне работать в России.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент.

Он отметил, что Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и Германией".

"США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия прекращает вещание Deutsche Welle в пределах страны в ответ на запрет пропагандистского канала RT DE в ФРГ

Госдепартамент США (1878) запрет (1710) россия (97292) США (27941) канал (160)
+2
Осуждать мало ,надо наказывать ...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:50 Ответить
+2
Удивительно наблюдать за истерикой всякой расейской швали о том, что на АМЕРИКАНСКОЙ видео платформе YouTube стали прикрывать каналы АНТИАМЕРИКАНСКОЙ направленности. Идите на свои рутубы (котоыре нахер никому не нужны) и там вещайте, погань кацапоидная!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:49 Ответить
+1
БЕСПИЛОТНОЕ ПОЗОРИЩЕ: Шойгу посетил НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ завод по производству беспилотников
https://www.youtube.com/watch?v=kYNcyrMgtH0
показать весь комментарий
05.02.2022 12:58 Ответить
Комментировать
Осуждать мало ,надо наказывать ...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:50 Ответить
БЕСПИЛОТНОЕ ПОЗОРИЩЕ: Шойгу посетил НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ завод по производству беспилотников
https://www.youtube.com/watch?v=kYNcyrMgtH0
показать весь комментарий
05.02.2022 12:58 Ответить
Ви шо робите?
Ми осуждаєм...
Осуждаєте чи обсуждаєте?..
Спочатку обсуждаєм,а потім осуждаєм...
І шо?..
Та нічо,просто стоїмо і осуждаєм...
То добре,нехай вам щастить у вашій нелегкій борні...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:10 Ответить
Штатам надо закрыть парашу насовсем.
Тогда им не придётся осуждать закрытие в параше чего-либо.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:12 Ответить
Да запретите рашу тудей по сему миру и в расчете.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 13:24 Ответить
Руский Ваня слухав Д.W.!?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:42 Ответить
Так у Німеччині ж заборонили RT. Який удар по німецьким медіа?! Тепер Московія про життя у Німеччині дивитиметься очима Солов'йова, Скабєєвой, Кисельова і т.д..
показать весь комментарий
05.02.2022 13:44 Ответить
І років через 100, коли в Германії покажуть що саме про них усілякі **********, соловйови та кісєльови казали, у Рейхстазі висловлять "надзвичайну стурбованість" і "суворо засудять"? О! То буде великий удар по времлядям... Якщо на той час вони ще будуть існувати, як і решта світу.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:54 Ответить
Удивительно наблюдать за истерикой всякой расейской швали о том, что на АМЕРИКАНСКОЙ видео платформе YouTube стали прикрывать каналы АНТИАМЕРИКАНСКОЙ направленности. Идите на свои рутубы (котоыре нахер никому не нужны) и там вещайте, погань кацапоидная!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:49 Ответить
А вот в Украине заблокировали мокшанские социальные сети в который украинцы могли образумить мокшан и рассказать и показать как живем мы украинцы но в свободном и открытом доступе остались все мокшанские пропогандистские теле и радиоканалы в отличии от платных украинских для украинцев. И ничего никто не возмущается даже украинская власть.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:44 Ответить
 
 