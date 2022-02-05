США осуждают решение РФ о запрете Deutsche Welle, - представитель Госдепартамента Прайс
США выступают в поддержку немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которой запретили накануне работать в России.
Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент.
Он отметил, что Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и Германией".
"США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении.
Ми осуждаєм...
Осуждаєте чи обсуждаєте?..
Спочатку обсуждаєм,а потім осуждаєм...
І шо?..
Та нічо,просто стоїмо і осуждаєм...
То добре,нехай вам щастить у вашій нелегкій борні...
Тогда им не придётся осуждать закрытие в параше чего-либо.