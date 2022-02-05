США осуждают решение РФ о запрете Deutsche Welle, - представитель Госдепартамента Прайс

США выступают в поддержку немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которой запретили накануне работать в России.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент.

Он отметил, что Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и Германией".

"США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении.

