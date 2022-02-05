РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5109 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 979 54

Эрдоган сообщил, что заразился "Омикроном"

Эрдоган сообщил, что заразился "Омикроном"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эрдоган написал в твиттере.

Он отметил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что болезнь протекает в легкой форме и он продолжит работать удаленно.

Читайте также: Зеленский тестировался на COVID-19 перед встречей с Эрдоганом, получил отрицательный тест, - Никифоров

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже, которая состоялась 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела COVID-19 несколько дней назад.

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) карантин (16729) Эрдоган Реджеп Тайип (949) тест (285) Ермак Андрей (1314) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+67
Зєля просто бідоносець якийсь
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
+67
Выздоравливайте Реджеп.
А причина всем известна.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
+59
Зєля **** заразив...
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєля просто бідоносець якийсь
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
Не бедоносец а способствует приобретению иммунитета естественным путем, как того жаждет антиваксеровская зрадо-масса.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:59 Ответить
Зєля **** заразив...
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
**** это ты!!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:33 Ответить
"кто как обзывается, тот сам так называется ?"

хло, ты что ли на Цензоре шаришься ?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:41 Ответить
Выздоравливайте Реджеп.
А причина всем известна.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:58 Ответить
не, ну что же они так? Или Цензор не читают? Давно установлено, что от зё одни беды и неприятности. Вот кто-то помнит такое, чтобы после встречи с зёсликом случилось что-то хорошее?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:37 Ответить
Віслюк Апокаліпсису заразив Ердогана.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:59 Ответить
Круто
показать весь комментарий
05.02.2022 15:38 Ответить
С Зелей опасно связываться, одни беды и болезни после него. Лучше бы он до ***** поехал, хотя зараза к заразе не пристает.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:00 Ответить
пока не доказано. А вдруг повезет? Может хоть в этом...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:41 Ответить
Ось тому путін з нашим бідосею і не хоче зустрічатись - очкує...
показать весь комментарий
05.02.2022 16:21 Ответить
8 августа 2019

В Турции, где завершается https://www.segodnya.ua/politics/torzhestvennyy-priem-zelenskogo-v-ankare-fotoreportazh-1313788.html двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского , случилось землетрясение.В местном Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве сообщили, что на востоке страны ощущались толчки магнитудой в 4,8.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:02 Ответить
хренова новина...
одужуй швидше бо буде жоппа...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:14 Ответить
Зе таки проклятый.
Он конечно не вестник апокалипса, но то что он редкостный говнюк, и мелкий пакостник - это факт
показать весь комментарий
05.02.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 15:18 Ответить
выходит что у нас заразился...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:21 Ответить
Тогда не Омакроном, а Озеленом.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:09 Ответить
Без Єрмака похоже не обійшлося
показать весь комментарий
05.02.2022 15:23 Ответить
Мог еще и до нас,инкубационый период 10 дней.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:31 Ответить
На сколько я поняла из новостей - Омикрон распространяется быстрей , т.е. инкубационный период сокращён
показать весь комментарий
05.02.2022 15:40 Ответить
Зато переносится легче и меньше осложнений.
Мутации идут к тому, что бы не уничтожать носителей...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:42 Ответить
Согласна - меньше осложнений и легкая «форма»……..
показать весь комментарий
05.02.2022 15:46 Ответить
заражение происходит в среднем через 3 дня, но не на следующий после визита....
показать весь комментарий
05.02.2022 15:43 Ответить
Что ты несешь?? Инкубационный период Омикрона - трое суток!!
показать весь комментарий
05.02.2022 16:06 Ответить
Откосил от встречи с ******.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:29 Ответить
Выздоровления!!!! Полечат!!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:34 Ответить
Эту «новость» я в другой теме писала……..
Ну что тут ещё сказать🤔 встреча с «бедоносиком» не прошла без «сюрпризов»……..
показать весь комментарий
05.02.2022 15:36 Ответить
Зе зобов'язанний зустрітися з Пу в Москві і ніякої тоді війни не буде, Рашка просто розсипеться )))
показать весь комментарий
05.02.2022 15:37 Ответить
там и без этого джестера с чеченами назревает нехило
показать весь комментарий
05.02.2022 15:47 Ответить
Зелю треба в поліклініку здати, для дослідів.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:37 Ответить
в лесу тоже неплохо прогуляться
показать весь комментарий
05.02.2022 15:44 Ответить
невозможно за 1 день заразиться омикроном... скорее всего, и Зеленский вскоре заболеет
показать весь комментарий
05.02.2022 15:41 Ответить
Они целовались, обнимались ?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:43 Ответить
Гірше... Ердоган відомий своєю активною статевою підступністю...
показать весь комментарий
05.02.2022 18:15 Ответить
смерть принца оманского,пожар в соборе Парижа....Эрдоган когда приглашал это чмо к себе,думал или нет?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:43 Ответить
у Харкові ковід/омікрон вже куди не глянь.... усі чхають кашляють, в мене зараз Омікрон - дитина зі школи принесла. вже піжтверджено....Клас закрили на карантин, але запізно - захворіло одночасно за тиждень 22 дітлахи. Вчителька майже рвала на собі волосся, коли дізналася шо батьки дятям робили тести на ковід.... майже увесь клас під лабораторією зустрівся. Казала ! хто вам дозволив робити тести? ви б спочатку в мене спитали! тепер ви на дистанційці! дякуйте батькам, які тестували дітей своїх!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:49 Ответить
******** безвідповідальнихб некомпитентних інфантилів.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:00 Ответить
Недарма Пуйло уникає зустрічі з "найвеличнішим", хоч як той напрошується.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:01 Ответить
Хто заразив,то понятно,а на наркоту хоть не підсадив!
показать весь комментарий
05.02.2022 16:05 Ответить
Неплохой вариант. Путлер вроде был согласен с наши идиотом в Турции встретиться. И вдруг "Омикрон" у Эрдогана. Тут главное до весны дотянуть. Если развелии ботоксного на "подождать"-уже нормально. Танки на мёрзлой земле и в грязи-большая разница.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:09 Ответить
Стоит только пообщаться и ты уже в Ковидах , и полным гостеприимным букетом .
показать весь комментарий
05.02.2022 16:16 Ответить
Ермацким духом пахнет)))
показать весь комментарий
05.02.2022 16:19 Ответить
Не ну ладно, султан Омана врезал дуба, может старый уже был, ладно Собор Парижской Богоматери сгорел, может старая проводка воспламенилась. Но когда увидел конвульсии у стоящей рядом с Зеленским Меркель, я прозрел и поверил в энергетическое поле...
показать весь комментарий
05.02.2022 18:43 Ответить
А говорили что половым путем не передается . . .
показать весь комментарий
05.02.2022 19:43 Ответить
Шо опять... и Собор Парижской Богоматери тоже я... Да конечно...
показать весь комментарий
05.02.2022 19:55 Ответить
Выздоравливай Эрдоган-ага !!! Крепкого здоровья Тебе !!!
показать весь комментарий
05.02.2022 20:23 Ответить
Встречи с чемпионом по коронавирусу ЗЕ счастья не приносят.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:30 Ответить
Після зустрічи із Зеленським, Ердогану "нескозанно пощастило"... Про що не скажеш за султана із Омана...Ну ви самі все зрозуміли.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:38 Ответить
 
 