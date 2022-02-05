Эрдоган сообщил, что заразился "Омикроном"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эрдоган написал в твиттере.

Он отметил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что болезнь протекает в легкой форме и он продолжит работать удаленно.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже, которая состоялась 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела COVID-19 несколько дней назад.