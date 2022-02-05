Эрдоган сообщил, что заразился "Омикроном"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эрдоган написал в твиттере.
Он отметил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что болезнь протекает в легкой форме и он продолжит работать удаленно.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.
По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже, которая состоялась 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела COVID-19 несколько дней назад.
хло, ты что ли на Цензоре шаришься ?
А причина всем известна.
В Турции, где завершается https://www.segodnya.ua/politics/torzhestvennyy-priem-zelenskogo-v-ankare-fotoreportazh-1313788.html двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского , случилось землетрясение.В местном Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве сообщили, что на востоке страны ощущались толчки магнитудой в 4,8.
одужуй швидше бо буде жоппа...
Он конечно не вестник апокалипса, но то что он редкостный говнюк, и мелкий пакостник - это факт
Мутации идут к тому, что бы не уничтожать носителей...
Ну что тут ещё сказать🤔 встреча с «бедоносиком» не прошла без «сюрпризов»……..