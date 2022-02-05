Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що заразився штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ про це Ердоган написав у твітері.

Він зазначив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби, і тест показав позитивний результат.

Крім того, Ердоган повідомив, що хвороба протікає в легкій формі і він продовжить працювати віддалено.

Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.