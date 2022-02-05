Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що заразився штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон".
Як інформує Цензор.НЕТ про це Ердоган написав у твітері.
Він зазначив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби, і тест показав позитивний результат.
Крім того, Ердоган повідомив, що хвороба протікає в легкій формі і він продовжить працювати віддалено.
Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.
За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.
хло, ты что ли на Цензоре шаришься ?
А причина всем известна.
В Турции, где завершается https://www.segodnya.ua/politics/torzhestvennyy-priem-zelenskogo-v-ankare-fotoreportazh-1313788.html двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского , случилось землетрясение.В местном Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве сообщили, что на востоке страны ощущались толчки магнитудой в 4,8.
одужуй швидше бо буде жоппа...
Он конечно не вестник апокалипса, но то что он редкостный говнюк, и мелкий пакостник - это факт
Мутации идут к тому, что бы не уничтожать носителей...
Ну что тут ещё сказать🤔 встреча с «бедоносиком» не прошла без «сюрпризов»……..