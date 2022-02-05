УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5344 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 979 54

Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"

Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що заразився штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ про це Ердоган написав у твітері.

Він зазначив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби, і тест показав позитивний результат.

Крім того, Ердоган повідомив, що хвороба протікає в легкій формі і він продовжить працювати віддалено.

Читайте також: Зеленський тестувався на COVID-19 перед зустріччю з Ердоганом, отримав негативний тест, - Никифоров

Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) карантин (18172) Ердоган Реджеп Таїп (984) тест (318) Єрмак Андрій (1427) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Зєля просто бідоносець якийсь
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
+67
Выздоравливайте Реджеп.
А причина всем известна.
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
+59
Зєля **** заразив...
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля просто бідоносець якийсь
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
Не бедоносец а способствует приобретению иммунитета естественным путем, как того жаждет антиваксеровская зрадо-масса.
показати весь коментар
05.02.2022 14:59 Відповісти
Зєля **** заразив...
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
**** это ты!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 15:33 Відповісти
"кто как обзывается, тот сам так называется ?"

хло, ты что ли на Цензоре шаришься ?
показати весь коментар
05.02.2022 15:41 Відповісти
Выздоравливайте Реджеп.
А причина всем известна.
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
не, ну что же они так? Или Цензор не читают? Давно установлено, что от зё одни беды и неприятности. Вот кто-то помнит такое, чтобы после встречи с зёсликом случилось что-то хорошее?
показати весь коментар
05.02.2022 15:37 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису заразив Ердогана.
показати весь коментар
05.02.2022 14:59 Відповісти
Круто
показати весь коментар
05.02.2022 15:38 Відповісти
С Зелей опасно связываться, одни беды и болезни после него. Лучше бы он до ***** поехал, хотя зараза к заразе не пристает.
показати весь коментар
05.02.2022 15:00 Відповісти
пока не доказано. А вдруг повезет? Может хоть в этом...
показати весь коментар
05.02.2022 15:41 Відповісти
Ось тому путін з нашим бідосею і не хоче зустрічатись - очкує...
показати весь коментар
05.02.2022 16:21 Відповісти
8 августа 2019

В Турции, где завершается https://www.segodnya.ua/politics/torzhestvennyy-priem-zelenskogo-v-ankare-fotoreportazh-1313788.html двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского , случилось землетрясение.В местном Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве сообщили, что на востоке страны ощущались толчки магнитудой в 4,8.
показати весь коментар
05.02.2022 15:02 Відповісти
хренова новина...
одужуй швидше бо буде жоппа...
показати весь коментар
05.02.2022 15:14 Відповісти
Зе таки проклятый.
Он конечно не вестник апокалипса, но то что он редкостный говнюк, и мелкий пакостник - это факт
показати весь коментар
05.02.2022 15:15 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 15:18 Відповісти
выходит что у нас заразился...
показати весь коментар
05.02.2022 15:21 Відповісти
Тогда не Омакроном, а Озеленом.
показати весь коментар
05.02.2022 19:09 Відповісти
Без Єрмака похоже не обійшлося
показати весь коментар
05.02.2022 15:23 Відповісти
Мог еще и до нас,инкубационый период 10 дней.
показати весь коментар
05.02.2022 15:31 Відповісти
На сколько я поняла из новостей - Омикрон распространяется быстрей , т.е. инкубационный период сокращён
показати весь коментар
05.02.2022 15:40 Відповісти
Зато переносится легче и меньше осложнений.
Мутации идут к тому, что бы не уничтожать носителей...
показати весь коментар
05.02.2022 15:42 Відповісти
Согласна - меньше осложнений и легкая «форма»……..
показати весь коментар
05.02.2022 15:46 Відповісти
заражение происходит в среднем через 3 дня, но не на следующий после визита....
показати весь коментар
05.02.2022 15:43 Відповісти
Что ты несешь?? Инкубационный период Омикрона - трое суток!!
показати весь коментар
05.02.2022 16:06 Відповісти
Откосил от встречи с ******.
показати весь коментар
05.02.2022 15:29 Відповісти
Выздоровления!!!! Полечат!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 15:34 Відповісти
Эту «новость» я в другой теме писала……..
Ну что тут ещё сказать🤔 встреча с «бедоносиком» не прошла без «сюрпризов»……..
показати весь коментар
05.02.2022 15:36 Відповісти
Зе зобов'язанний зустрітися з Пу в Москві і ніякої тоді війни не буде, Рашка просто розсипеться )))
показати весь коментар
05.02.2022 15:37 Відповісти
там и без этого джестера с чеченами назревает нехило
показати весь коментар
05.02.2022 15:47 Відповісти
Зелю треба в поліклініку здати, для дослідів.
показати весь коментар
05.02.2022 15:37 Відповісти
в лесу тоже неплохо прогуляться
показати весь коментар
05.02.2022 15:44 Відповісти
невозможно за 1 день заразиться омикроном... скорее всего, и Зеленский вскоре заболеет
показати весь коментар
05.02.2022 15:41 Відповісти
Они целовались, обнимались ?
показати весь коментар
05.02.2022 15:43 Відповісти
Гірше... Ердоган відомий своєю активною статевою підступністю...
показати весь коментар
05.02.2022 18:15 Відповісти
смерть принца оманского,пожар в соборе Парижа....Эрдоган когда приглашал это чмо к себе,думал или нет?
показати весь коментар
05.02.2022 15:43 Відповісти
у Харкові ковід/омікрон вже куди не глянь.... усі чхають кашляють, в мене зараз Омікрон - дитина зі школи принесла. вже піжтверджено....Клас закрили на карантин, але запізно - захворіло одночасно за тиждень 22 дітлахи. Вчителька майже рвала на собі волосся, коли дізналася шо батьки дятям робили тести на ковід.... майже увесь клас під лабораторією зустрівся. Казала ! хто вам дозволив робити тести? ви б спочатку в мене спитали! тепер ви на дистанційці! дякуйте батькам, які тестували дітей своїх!
показати весь коментар
05.02.2022 15:49 Відповісти
******** безвідповідальнихб некомпитентних інфантилів.
показати весь коментар
05.02.2022 16:00 Відповісти
Недарма Пуйло уникає зустрічі з "найвеличнішим", хоч як той напрошується.
показати весь коментар
05.02.2022 16:01 Відповісти
Хто заразив,то понятно,а на наркоту хоть не підсадив!
показати весь коментар
05.02.2022 16:05 Відповісти
Неплохой вариант. Путлер вроде был согласен с наши идиотом в Турции встретиться. И вдруг "Омикрон" у Эрдогана. Тут главное до весны дотянуть. Если развелии ботоксного на "подождать"-уже нормально. Танки на мёрзлой земле и в грязи-большая разница.
показати весь коментар
05.02.2022 16:09 Відповісти
Стоит только пообщаться и ты уже в Ковидах , и полным гостеприимным букетом .
показати весь коментар
05.02.2022 16:16 Відповісти
Ермацким духом пахнет)))
показати весь коментар
05.02.2022 16:19 Відповісти
Не ну ладно, султан Омана врезал дуба, может старый уже был, ладно Собор Парижской Богоматери сгорел, может старая проводка воспламенилась. Но когда увидел конвульсии у стоящей рядом с Зеленским Меркель, я прозрел и поверил в энергетическое поле...
показати весь коментар
05.02.2022 18:43 Відповісти
А говорили что половым путем не передается . . .
показати весь коментар
05.02.2022 19:43 Відповісти
Шо опять... и Собор Парижской Богоматери тоже я... Да конечно...
показати весь коментар
05.02.2022 19:55 Відповісти
Выздоравливай Эрдоган-ага !!! Крепкого здоровья Тебе !!!
показати весь коментар
05.02.2022 20:23 Відповісти
Встречи с чемпионом по коронавирусу ЗЕ счастья не приносят.
показати весь коментар
05.02.2022 21:30 Відповісти
Після зустрічи із Зеленським, Ердогану "нескозанно пощастило"... Про що не скажеш за султана із Омана...Ну ви самі все зрозуміли.
показати весь коментар
05.02.2022 21:38 Відповісти
 
 