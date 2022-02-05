Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили ситуацию вокруг Украины: Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - написал Зеленский.

В свою очередь Мишель сообщил в твиттере: "Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события по ситуации в регионе. Я подтвердил неизменную солидарность ЕС с Украиной".

