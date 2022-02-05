РУС
Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили ситуацию вокруг Украины: Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - написал Зеленский.

В свою очередь Мишель сообщил в твиттере: "Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события по ситуации в регионе. Я подтвердил неизменную солидарность ЕС с Украиной".

Читайте также: Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Автор: 

армия РФ (20620) Зеленский Владимир (21990) Шарль Мишель (246)
+8
КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.

Таке бидло.
05.02.2022 15:52 Ответить
+5
Відновити ми можна здавши Україну.
Я розумію, що зеля спить та бачить, але в нас інші плани..
05.02.2022 16:22 Ответить
+2
05.02.2022 15:48 Ответить
05.02.2022 15:48 Ответить
и подумал зе, положив трубку после разговора с Европой, наверное моя бабушка согрешила с водолазом
05.02.2022 15:48 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.

Таке бидло.
05.02.2022 15:52 Ответить
Сто відсотків. Парадокс в тому, що не можна звинувачувати людину в тому, що вона не розуміє свого нерозуміння.
05.02.2022 20:43 Ответить
05.02.2022 15:59 Ответить
хто такий зеленський вже вияснили.
Треба ще вияснити хто ті що за нього голосували)
05.02.2022 16:02 Ответить
ты не голосовал..
05.02.2022 16:10 Ответить
Відновити ми можна здавши Україну.
Я розумію, що зеля спить та бачить, але в нас інші плани..
05.02.2022 16:22 Ответить
бедному Бубочке эти интуристы нюхнуть не дают, задрали
05.02.2022 16:38 Ответить
а мишель привитый?а то уже понеслось...дермак,эрдоган...
05.02.2022 16:40 Ответить
Попробуй только гнида подписать формулу Швайнмайера, или что-то подобное. Вынесут вперед ногами и никакие монастырские с его Беркутом тебе не помогут.
05.02.2022 23:03 Ответить
 
 