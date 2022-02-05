Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили ситуацию вокруг Украины: Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - написал Зеленский.
В свою очередь Мишель сообщил в твиттере: "Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события по ситуации в регионе. Я подтвердил неизменную солидарность ЕС с Украиной".
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.
Таке бидло.
Треба ще вияснити хто ті що за нього голосували)
Я розумію, що зеля спить та бачить, але в нас інші плани..