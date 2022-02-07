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Новости Война
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Разведывательный корабль РФ заметили вблизи Одессы

Разведывательный корабль РФ заметили вблизи Одессы

Корабль "Иван Хурс" зафиксирован в 20 морских милях от Одессы. Пограничники говорят, что с 2014 это уже типичная ситуация.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Ситуацию прокомментировала помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк.

"Мы фиксируем постоянно пребывание кораблей Черноморского флота Российской Федерации где-то неподалеку от наших границ с 2014 года. Почти все время они находятся в море, так же и наши корабли постоянно находятся на службе, мониторят ситуацию, отслеживают обстановку. Мы видим их и радиолокационно, и физически, эта ситуация абсолютно типична с 2014 года, с момента начала агрессии РФ и аннексии наших территорий", - рассказала она.

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Гуменюк добавила, что в море происходит такая же "имитация наращивания сил и присутствия", психологическое давление и нагнетание как и на суше. При этом россияне находятся в пределах действия международного морского права, за пределами территориального моря Украины.

"Формально это не вызывает никаких вопросов, не нарушает территориальной целостности. Они находятся там, где имеют право. Приближение к территориальному морю так же не регулируется никакими международными нормативами, а государственную границу Украины они не пересекают, в том числе и потому, что здесь на службе постоянно находятся наши корабли", - отметила Гуменюк.

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Она также объяснила, что наши корабли могут пересекать нашу государственную границу для защиты интересов Украины в исключительной морской экономической зоне. 12 морских миль - это граница территориального моря Украины, дальше начинается прилегающая зона Украины, еще дальше - исключительная морская экономическая зона. Это все - границы юридической компетенции Украины, и мы имеем право там находиться, свободно плавать, как и другие суда.

Автор: 

Госпогранслужба (6639) корабль (2047) Одесса (7953) россия (96420) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+36
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07.02.2022 22:02 Ответить
+22
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07.02.2022 22:05 Ответить
+18
Блин! Там должен постоянно стоять фрегат страны НАТО.
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07.02.2022 21:54 Ответить
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Блин! Там должен постоянно стоять фрегат страны НАТО.
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07.02.2022 21:54 Ответить
А вас уже нет. Точнее, "ихтамнет". Троллить будетет не на Цензоре, а на сайтах Соловьёва и Скабеевой.
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07.02.2022 21:57 Ответить
"Ашот" там должен стоять. Это основная угроза разведывательным кораблям московии.
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07.02.2022 22:05 Ответить
.
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07.02.2022 22:02 Ответить
Бойові буряти такі кумедні...
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07.02.2022 22:08 Ответить
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07.02.2022 22:19 Ответить
Такий же кацапський корабель-розвідник в 2017 році потопив турецький скотовоз біля Босфору ))
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07.02.2022 22:05 Ответить
Нашим потрібно сказати ми проводили навчання в тих водах загубили з десяток мін,досі не знайшли так що плавайте на свій ризик.Нехай думають.
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08.02.2022 00:18 Ответить
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07.02.2022 22:05 Ответить
Нет это hik так работает
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07.02.2022 22:07 Ответить
То что цифра белая, это нормально, а вот на счет строки не уверен, надо на других камерах посмотреть.
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07.02.2022 23:14 Ответить
серйозно помітили? це вже прогрес, коли помічають щось стороннє біля своїх кордонів! ба, навіть біля власних воріт!
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07.02.2022 22:09 Ответить
Зато у нас дороги !!!
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07.02.2022 22:10 Ответить
Абы шо ляпнуть?
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07.02.2022 22:17 Ответить
А падло не понимаешь что вместо ПКР мы закатывам деньги в дороги !
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07.02.2022 22:36 Ответить
Так а на Марс летим или нет?
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07.02.2022 22:18 Ответить
По дыму из труб?
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07.02.2022 22:16 Ответить
из пердаков кацапских
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07.02.2022 22:22 Ответить
Та "Кузю" возле Испании то вообще с полюсов можно было заметить))
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07.02.2022 22:27 Ответить
Видишь "Ашот" рядом? Нет? А он есть.
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07.02.2022 22:20 Ответить
-Ашот, пойдешь служить в Морфлот?
-Нэт.
-Пачему?
-Там есть плохой *******-"Отдать концы".
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07.02.2022 22:28 Ответить
А стояли б вже 8 батарей «Нептунів» на узбережжі та в морі катери, з тими ж «Нептунами», як було заплановано, а ще на літаках та геликоптерах - так вільно вже б не гуляли фєдєрастові лоханки…
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07.02.2022 22:21 Ответить
Отош нада была Сагайдачнава не лёнинскай кусни имени питухов рашена рымантувать и жестяные "линкоры" гадюка там клепать.
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07.02.2022 22:36 Ответить
Бояри нема, пацак - греби до свого сортиру…
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08.02.2022 01:07 Ответить
Мацы нема сруль хади на бычачий холм.
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08.02.2022 16:34 Ответить
Kolj pro koroblji, to vot, nado delatj vsio po chestnomu i tak, jesli pomnite krushenije fregat, vot aisberg nachinajet dvizhenije - vse i za vsio zaplatjat, a fregat na mettalom i za eto zaplatjat.

Tankskiprederi må betale 235 millioner kroner etter «Helge Ingstad»-kollisjonen

Судноплавні компанії-танкери повинні заплатити 235 мільйонів норвежських крон після зіткнення "Helge Ingstad".

Korablj sevodnja vigljadit tak:
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07.02.2022 22:22 Ответить
и?
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07.02.2022 22:48 Ответить
prochti tekst, ili bokmål ne bu ne be?
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07.02.2022 22:54 Ответить
Наш флот ни разу не стрелял по оккупантам. Даже когда по флоту стреляли. Такая наша славная морская традиция.
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07.02.2022 22:32 Ответить
Не спугнуть бы а то ещё самозатопится.... ведь разведывательный .... врагу не сдаётся наш гордый варяг...😆🙊🙈
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07.02.2022 22:34 Ответить
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника /
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07.02.2022 22:34 Ответить
шо за бред?
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07.02.2022 22:40 Ответить
ну почему сразу бред, может человек не умеет формулировать, и имел ввиду наносить удары по АЭС и ГЭС противника, а может имелось ввиду снабдить боеголовки отработанным ядерным топливом, возможно человек имел ввиду, что нарушение Будапештсткого меморандума автоматически означает возобновление ядерного статуса Украины. А химическое оружие можно применить против наступающих российских войск, если транслировать в динамики путин *****, у них начнёт рвать пуканы, и они отравятся меркаптаном...
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07.02.2022 23:02 Ответить
Проще дождаться ветра в сторону мацквы и подорвать реакторы Чернобыля… мало не покажется никому и картофельному ************* тоже…
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07.02.2022 23:05 Ответить
ну скажем так - нам нужна чистая родная земля, оккупанту - чистая земля колонии, наступление на Киев будет означать третью мировую войну, поэтому скорее какие-нибудь ваххабиты взорвут Братскую ГЭС или АЭС в России, чем мы ЧАЭС. кстати, ***** может погнать своих через Зону, в противогазах и ОЗК, уверен командование рассматривает такой вариант
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07.02.2022 23:14 Ответить
В ядерных войнах победителей не бывает. Об этом ещё Кенеди писал.
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07.02.2022 23:17 Ответить
это в советской школе рассказывали, что в ядерных войнах победителей не бывает; не пойму россиян, смысл отдавать миллионы кв. километров Китаю на Востоке, но пытаться захватить в сотни раз меньше территорию в Европейской части? у ***** люди мрут как мухи, русских почти не осталось, а те, что есть сколются и сбухаются через пару лет, или вырастут малограмотной прислугой мусульманских господ, только ленивый китаец не ипет русскую женщину во Владивостоке - и ведь территории наши все нам вернутся, вместе с Кубанью и Стародубом, как минимум

в общем перечитал Адика - жизненное пространство, идеи верховенства белой расы, раса господ, но в Мацкве все больше матерей-одиночек с таджикским и узбекским отчеством. Нет в этом во всём смысла... только одна модель достоверно точно описывает поведение российского руководства - ***** китайский шпион
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07.02.2022 23:30 Ответить
Про куйло - китайский шпион - замечательно! Надо будет обыграть эту тему, пусть рашисты порадуются за своего плешивого яух! Дякую за подсказку
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07.02.2022 23:56 Ответить
Ага может в боеголовки ещё записки Ищук напишет типа « Вы рашисты дураки, я на эту записку наплевал и помазал соплями»….
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07.02.2022 23:03 Ответить
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07.02.2022 22:37 Ответить
Как на зебилов то овечки похожи)может и их использовать можно...
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07.02.2022 22:44 Ответить
Топить немедленно!
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07.02.2022 22:47 Ответить
У Эрдогана анонсировали визит Путина в Турцию, а это не к добру.
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07.02.2022 22:54 Ответить
о да, в Анкаре любят стрелять кацапов
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07.02.2022 22:55 Ответить
просто потопите его
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07.02.2022 22:55 Ответить
Это не тот ли разведывательный корабль который столкнувшись с панамским скотоводом уже один раз тонул где-то у берегов Турции? Ну так пора ещё раз, потому как один раз не п…… короче сами знаете
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07.02.2022 23:01 Ответить
Если посмотреть на Цензоре веселые картинки, то уже сегодня можно смело сокращать расходы на оборону Украины, прекращать разработку, производство и ремонт вооружений, распускать территориальную оборону и вообще расходиться по домам. Впрочем, постящие смешные картинки и переможный лозунги из дома и не выходили
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08.02.2022 10:15 Ответить
а что он в нашем море делает потопить..
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09.02.2022 22:18 Ответить
А где нашиизваленные противокорабельные ракетные установки .. жПочемк ещё группировка в Преднестпровье не снесена нашими тюТочками У и Грандами ... Почему этого ещё нет ?????
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26.02.2022 05:16 Ответить
 
 