Разведывательный корабль РФ заметили вблизи Одессы

Корабль "Иван Хурс" зафиксирован в 20 морских милях от Одессы. Пограничники говорят, что с 2014 это уже типичная ситуация.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Ситуацию прокомментировала помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк.

"Мы фиксируем постоянно пребывание кораблей Черноморского флота Российской Федерации где-то неподалеку от наших границ с 2014 года. Почти все время они находятся в море, так же и наши корабли постоянно находятся на службе, мониторят ситуацию, отслеживают обстановку. Мы видим их и радиолокационно, и физически, эта ситуация абсолютно типична с 2014 года, с момента начала агрессии РФ и аннексии наших территорий", - рассказала она.

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Гуменюк добавила, что в море происходит такая же "имитация наращивания сил и присутствия", психологическое давление и нагнетание как и на суше. При этом россияне находятся в пределах действия международного морского права, за пределами территориального моря Украины.

"Формально это не вызывает никаких вопросов, не нарушает территориальной целостности. Они находятся там, где имеют право. Приближение к территориальному морю так же не регулируется никакими международными нормативами, а государственную границу Украины они не пересекают, в том числе и потому, что здесь на службе постоянно находятся наши корабли", - отметила Гуменюк.

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Она также объяснила, что наши корабли могут пересекать нашу государственную границу для защиты интересов Украины в исключительной морской экономической зоне. 12 морских миль - это граница территориального моря Украины, дальше начинается прилегающая зона Украины, еще дальше - исключительная морская экономическая зона. Это все - границы юридической компетенции Украины, и мы имеем право там находиться, свободно плавать, как и другие суда.