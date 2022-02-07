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Розвідувальний корабель РФ помітили поблизу Одеси

Розвідувальний корабель РФ помітили поблизу Одеси

Корабель "Іван Хурс" зафіксовано за 20 морських миль від Одеси. Прикордонники кажуть, що з 2014 року це вже типова ситуація.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ситуацію прокоментувала помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталя Гуменюк.

"Ми фіксуємо постійно перебування кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації десь неподалік від наших кордонів із 2014 року. Майже весь час вони перебувають у морі, так само і наші кораблі постійно перебувають на службі, моніторять ситуацію, відстежують обстановку. Ми бачимо їх і радіолокаційно, і фізично, ця ситуація абсолютно типова з 2014 року з моменту початку агресії РФ і анексії наших територій", - розповіла вона.

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Гуменюк додала, що в морі відбувається та сама "імітація нарощування сил та присутності", нагнітання та психологічний тиск, що й на суходолі. При цьому росіяни перебувають у межах дії міжнародного морського права, за межами територіального моря України.

"Формально це не порушує ніяких питань, територіальної цілісності. Вони перебувають там, де мають право. Наближення до територіального моря так само не регулюється ніякими міжнародними нормативами, а державний кордон України вони не перетинають, зокрема й тому, що тут на службі постійно перебувають наші кораблі", - наголосила Гуменюк.

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Речниця також пояснила, що наші кораблі можуть перетинати наш державний кордон для захисту інтересів України у виключній морській економічній зоні. 12 морських миль - це межа територіального моря України, далі починається прилегла зона України, ще далі - виключна морська економічна зона. Це все - межі юридичної компетенції України, і ми маємо право там перебувати, вільно плавати, як і інші судна.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) корабель (1618) Одеса (5538) росія (66431) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+36
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07.02.2022 22:02 Відповісти
+22
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07.02.2022 22:05 Відповісти
+18
Блин! Там должен постоянно стоять фрегат страны НАТО.
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07.02.2022 21:54 Відповісти
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Блин! Там должен постоянно стоять фрегат страны НАТО.
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07.02.2022 21:54 Відповісти
А вас уже нет. Точнее, "ихтамнет". Троллить будетет не на Цензоре, а на сайтах Соловьёва и Скабеевой.
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07.02.2022 21:57 Відповісти
"Ашот" там должен стоять. Это основная угроза разведывательным кораблям московии.
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07.02.2022 22:05 Відповісти
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07.02.2022 22:02 Відповісти
Бойові буряти такі кумедні...
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07.02.2022 22:08 Відповісти
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07.02.2022 22:19 Відповісти
Такий же кацапський корабель-розвідник в 2017 році потопив турецький скотовоз біля Босфору ))
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Нашим потрібно сказати ми проводили навчання в тих водах загубили з десяток мін,досі не знайшли так що плавайте на свій ризик.Нехай думають.
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08.02.2022 00:18 Відповісти
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Нет это hik так работает
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07.02.2022 22:07 Відповісти
То что цифра белая, это нормально, а вот на счет строки не уверен, надо на других камерах посмотреть.
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07.02.2022 23:14 Відповісти
серйозно помітили? це вже прогрес, коли помічають щось стороннє біля своїх кордонів! ба, навіть біля власних воріт!
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07.02.2022 22:09 Відповісти
Зато у нас дороги !!!
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07.02.2022 22:10 Відповісти
Абы шо ляпнуть?
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07.02.2022 22:17 Відповісти
А падло не понимаешь что вместо ПКР мы закатывам деньги в дороги !
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07.02.2022 22:36 Відповісти
Так а на Марс летим или нет?
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07.02.2022 22:18 Відповісти
По дыму из труб?
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07.02.2022 22:16 Відповісти
из пердаков кацапских
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07.02.2022 22:22 Відповісти
Та "Кузю" возле Испании то вообще с полюсов можно было заметить))
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07.02.2022 22:27 Відповісти
Видишь "Ашот" рядом? Нет? А он есть.
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07.02.2022 22:20 Відповісти
-Ашот, пойдешь служить в Морфлот?
-Нэт.
-Пачему?
-Там есть плохой *******-"Отдать концы".
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07.02.2022 22:28 Відповісти
А стояли б вже 8 батарей «Нептунів» на узбережжі та в морі катери, з тими ж «Нептунами», як було заплановано, а ще на літаках та геликоптерах - так вільно вже б не гуляли фєдєрастові лоханки…
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07.02.2022 22:21 Відповісти
Отош нада была Сагайдачнава не лёнинскай кусни имени питухов рашена рымантувать и жестяные "линкоры" гадюка там клепать.
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07.02.2022 22:36 Відповісти
Бояри нема, пацак - греби до свого сортиру…
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08.02.2022 01:07 Відповісти
Мацы нема сруль хади на бычачий холм.
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08.02.2022 16:34 Відповісти
Kolj pro koroblji, to vot, nado delatj vsio po chestnomu i tak, jesli pomnite krushenije fregat, vot aisberg nachinajet dvizhenije - vse i za vsio zaplatjat, a fregat na mettalom i za eto zaplatjat.

Tankskiprederi må betale 235 millioner kroner etter «Helge Ingstad»-kollisjonen

Судноплавні компанії-танкери повинні заплатити 235 мільйонів норвежських крон після зіткнення "Helge Ingstad".

Korablj sevodnja vigljadit tak:
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07.02.2022 22:22 Відповісти
и?
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07.02.2022 22:48 Відповісти
prochti tekst, ili bokmål ne bu ne be?
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07.02.2022 22:54 Відповісти
Наш флот ни разу не стрелял по оккупантам. Даже когда по флоту стреляли. Такая наша славная морская традиция.
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07.02.2022 22:32 Відповісти
Не спугнуть бы а то ещё самозатопится.... ведь разведывательный .... врагу не сдаётся наш гордый варяг...😆🙊🙈
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07.02.2022 22:34 Відповісти
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника /
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07.02.2022 22:34 Відповісти
шо за бред?
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07.02.2022 22:40 Відповісти
ну почему сразу бред, может человек не умеет формулировать, и имел ввиду наносить удары по АЭС и ГЭС противника, а может имелось ввиду снабдить боеголовки отработанным ядерным топливом, возможно человек имел ввиду, что нарушение Будапештсткого меморандума автоматически означает возобновление ядерного статуса Украины. А химическое оружие можно применить против наступающих российских войск, если транслировать в динамики путин *****, у них начнёт рвать пуканы, и они отравятся меркаптаном...
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07.02.2022 23:02 Відповісти
Проще дождаться ветра в сторону мацквы и подорвать реакторы Чернобыля… мало не покажется никому и картофельному ************* тоже…
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07.02.2022 23:05 Відповісти
ну скажем так - нам нужна чистая родная земля, оккупанту - чистая земля колонии, наступление на Киев будет означать третью мировую войну, поэтому скорее какие-нибудь ваххабиты взорвут Братскую ГЭС или АЭС в России, чем мы ЧАЭС. кстати, ***** может погнать своих через Зону, в противогазах и ОЗК, уверен командование рассматривает такой вариант
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07.02.2022 23:14 Відповісти
В ядерных войнах победителей не бывает. Об этом ещё Кенеди писал.
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07.02.2022 23:17 Відповісти
это в советской школе рассказывали, что в ядерных войнах победителей не бывает; не пойму россиян, смысл отдавать миллионы кв. километров Китаю на Востоке, но пытаться захватить в сотни раз меньше территорию в Европейской части? у ***** люди мрут как мухи, русских почти не осталось, а те, что есть сколются и сбухаются через пару лет, или вырастут малограмотной прислугой мусульманских господ, только ленивый китаец не ипет русскую женщину во Владивостоке - и ведь территории наши все нам вернутся, вместе с Кубанью и Стародубом, как минимум

в общем перечитал Адика - жизненное пространство, идеи верховенства белой расы, раса господ, но в Мацкве все больше матерей-одиночек с таджикским и узбекским отчеством. Нет в этом во всём смысла... только одна модель достоверно точно описывает поведение российского руководства - ***** китайский шпион
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07.02.2022 23:30 Відповісти
Про куйло - китайский шпион - замечательно! Надо будет обыграть эту тему, пусть рашисты порадуются за своего плешивого яух! Дякую за подсказку
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07.02.2022 23:56 Відповісти
Ага может в боеголовки ещё записки Ищук напишет типа « Вы рашисты дураки, я на эту записку наплевал и помазал соплями»….
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07.02.2022 23:03 Відповісти
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07.02.2022 22:37 Відповісти
Как на зебилов то овечки похожи)может и их использовать можно...
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07.02.2022 22:44 Відповісти
Топить немедленно!
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07.02.2022 22:47 Відповісти
У Эрдогана анонсировали визит Путина в Турцию, а это не к добру.
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07.02.2022 22:54 Відповісти
о да, в Анкаре любят стрелять кацапов
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07.02.2022 22:55 Відповісти
просто потопите его
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07.02.2022 22:55 Відповісти
Это не тот ли разведывательный корабль который столкнувшись с панамским скотоводом уже один раз тонул где-то у берегов Турции? Ну так пора ещё раз, потому как один раз не п…… короче сами знаете
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07.02.2022 23:01 Відповісти
Если посмотреть на Цензоре веселые картинки, то уже сегодня можно смело сокращать расходы на оборону Украины, прекращать разработку, производство и ремонт вооружений, распускать территориальную оборону и вообще расходиться по домам. Впрочем, постящие смешные картинки и переможный лозунги из дома и не выходили
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08.02.2022 10:15 Відповісти
а что он в нашем море делает потопить..
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09.02.2022 22:18 Відповісти
А где нашиизваленные противокорабельные ракетные установки .. жПочемк ещё группировка в Преднестпровье не снесена нашими тюТочками У и Грандами ... Почему этого ещё нет ?????
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26.02.2022 05:16 Відповісти
 
 