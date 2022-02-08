"Єбабуся" - Зеленский просит украинцев придумать название для его реформы. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit запустил дебютный цифровой опрос как часть цифрового народовластия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.
"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал глава государства.
Он отметил, что в "Дії" запускается опросник, как первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по любому вопросу в режиме реального времени.
"А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия", – добавил президент.
По словам Зеленского, первый вопрос будет таким: "Какая из новых услуг в "Дії" является самой полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос".
Кроме того, еще одним вопросом в "Дії" станет выбор названия для новой услуги по предоставлению бесплатных смартфонов для людей старше 60 лет.
Среди озвученных президентом вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленский отметил, что опросники уже доступны в "Дії".
"Мы думали, как назвать эту программу. "Бабусяфон" - неплохо, но немножко есть дискриминация, дедушки могут обидеться. "єДідусь і єБабуся", - тоже неплохое название, но кажется очень длинное название. Третий вариант - "єСмартфон" - здесь понятно, чтобы каждый человек за 60 мог сказать - у меня есть смартфон. Выбирайте вариант и помните - это только начало", - прокомментировал президент запуск опроса.
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До речі, нам з чоловіком обом за 65. Працюємо, користуємось смартфонами. Так що вартість призначених нам бабо- дідо-фонів просимо не красти, а легально використати на білети в Ростов для ЗЕкомпанії.
можно еще *******)))
(и прослезились)
из личного опыта общения.
За сельских бабусь не волнуйтесь внуки научат
Есть категория людей которые учатся в молодости на 12 баллов
А вот переучиться уже не могут
Я не встиг зверху прочитати - ЗЕ-***** вже хтось запропонував чи ще ні?
"...єслі би у бабушкі билі полвиє органи дедушкі?" нове життя: -Як би кожній бабусі смартфон, стали би Е-бабусі і в дідусях потреба зникла!
(оно навіть риб як вицибулило)
Я надеюсь в 2024 году, ты тварь не успеешь слинять из Украины.
Очень хочется увидеть как тебя и твоих подельников закинут в тюрьму, а выродка коломойского, любезно передадут США.
Там знают что делать с богатыми отморозками, которые возомнили себя Богами.
Ну, прямо про Украину!
Ли Кван Ю прекрасно понимал, что если в бедной и политически неграмотной стране ввести всеобщее избирательное право , то такая страна становится обреченной. Так как в такой стране окончательный выбор всегда остается за охлосом. Такая страна будет постоянно беднеть, и , как следствие, доля охлоса будет только расти. Круг замыкается и страна стремительно деградирует.
Все это мы видим в Украине: сначала охлос выбрал бессмысленного коммуниста Кравчука, затем пахана Кучму, потом пустышку Ющенко, бандита Януковича, клептомана Порошенко и , наконец, охлос окончательно свихнулся, отдал всю власть артисту разговорного жанра.
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"єСмартфон" - перділи гусенята, цей довбойоп реально таке пропонував?
Цікаво, які у його галюцинаторному марічкосвіті існують не "е-" смартфони, тобто не електронні... і на яких принципах вони працюють...
Коломойский и Ахметов и компания таких же как они, по согласованию с Зеленскими, ермаками, шмыгалями грабят населения Украины.
Поднимая тарифы на отопление, за отопление коридора в десятиэтажном доме, с маленькой батарейкой на первом этаже, с каждой квартиры в среднем 240 гривен, за 40 квартир, 8000 гривен в месяц за холодный коридор в подъезде, абонентская плата 30 гривен в месяц , расходы по доставке тепла и ремонт котелен в месяц 220 гривен круглый год, оплата гекаколорий отдельно в среднем 2000 гривен в месяц.
Поднятие цен на автогаз, бензин, дизель, входит акциз на строительство дорог как они поют.
СОТНИ миллиардов прибыли, и с этого Коломойский и Ахметов и компания таких же, отстегнут Зеленскому на смартфоны, подкуп-подачка пенсионеров.