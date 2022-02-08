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"Єбабуся" - Зеленський просить українців придумати назву для його реформи. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу. 

"Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, і не лише через класичні інструменти, а й застосовуючи сучасні технології - це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього", - сказав глава держави. 

Він зазначив, що у "Дії" запускається опитувальник, як перший інструмент електронної демократії, який дасть змогу дізнатися про думку людей стосовно будь-якого питання у режимі реального часу.

"А для всіх нас це фактично старт цифрового народовладдя", - додав президент.

За словами Зеленського перше запитання буде таким: "Яка з нових послуг у "Дії" є найкориснішою: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування".

Крім того, ще одним запитанням у "Дії" стане вибір назви для нової послуги з надання безкоштовних смартфонів для людей віком від 60 років.

Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленський зазначив, що опитувальники вже доступні в "Дії".

Читайте також: Навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, - Зеленський

 "Ми думали, як назвати цю програму. "Бабусяфон" - непогано, але трішки є дискримінація, дідусі можуть образитися. "єДідусь і єБабуся" - теж непогана назва, але здається дуже довга назва. Третій варіант - "єСмартфон" - тут зрозуміло, аби кожна людина за 60 могла сказати - у мене є смартфон. Обирайте варіант і пам'ятайте - це лише початок", - прокоментував президент запуск опитування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) пенсіонери (894) телефон (535) Дія (1149)


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Топ коментарі
+90
Может, гнида, нужно все-таки закупить обмундирование, каски и броники для бойцов? Для тех, благодаря кому ты тут так изголяешься.
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08.02.2022 12:09 Відповісти
+84
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08.02.2022 12:08 Відповісти
+76
Бугага. Ця сопля хоче за наш рахунок бабусям і дідусям подаруночки роздать, а потім через дію себе на другий термін переобрати
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08.02.2022 12:09 Відповісти
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ярлики не вішай на жінок і чоловіків.бабуся,дідусь...які вони тобі бабуся і дідусь? тримай дистанцію.
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08.02.2022 16:47 Відповісти
З чого починало це ЗЕледащо, пригадуєте? Давайте разом придумаємо мені програму на президентські вибори! Кожен з вас президент! От багатьом так і здалося, що буде все, що намріяв собі кожен зокрема. Дурники клаповухі. А тепер дня не минає, щоб ця зелена гопота не вигадала нової шахрайської заморочки. Люди, будьте пильні і хоч потроху вмикайте мізки.
До речі, нам з чоловіком обом за 65. Працюємо, користуємось смартфонами. Так що вартість призначених нам бабо- дідо-фонів просимо не красти, а легально використати на білети в Ростов для ЗЕкомпанії.
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08.02.2022 17:06 Відповісти
Подаруйте йому набір олов'яних солдатиків, нехай краще ними грається.
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08.02.2022 17:15 Відповісти
ЗЕгенерат.
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08.02.2022 17:26 Відповісти
Зе геть ***********...
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08.02.2022 17:42 Відповісти
Скуповує голоси, я вже бачу як годує з лопат
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08.02.2022 17:42 Відповісти
*****
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08.02.2022 17:48 Відповісти
топовый коммент))))))))))))

можно еще *******)))
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08.02.2022 20:50 Відповісти
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08.02.2022 21:01 Відповісти
Я й досі не можу навчити свою 80-ти річну матір користуватися смартфоном, хоча вона киянка і закінчила інститут з червоним дипломом! Що вже говорити про якусь сільську бабцю, навіть не інваліда і з нормальним зором... І ще одне питання до "найвеличнішого" - він як до тих людей проведе інтернет та сплатить послуги?
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08.02.2022 17:51 Відповісти
пригадую.. як колись ми купили звичайний кнопковий старенькій в село (тільки тільки вони ставали доступнішими) і вона його брала і йому казала - балакайте)))) тоді ми позабивали в кожну цифру свої номери і вона нажимала будь яку і казала - ти хто? ))) саме страшне було коли не відповідала - тоді дзвонили комусь з сусідів і ті йшли перевіряти... та то вже історія... і її вже нема з нами...
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08.02.2022 18:06 Відповісти
Зепи-доррас, гни-дафоффа, зепредатель, эрэфшлю-ха. Вариантов субъектности существует подходящих масса для данной конкретной открытости...
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08.02.2022 17:54 Відповісти
зато зебубуси радуются...надеются... впечатлены громадьем обещаний...
(и прослезились)
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08.02.2022 18:02 Відповісти
І що характерно, навіть із "********" виходить калька з московщини. У них був зкріпний пердімонокль, теж пов'язаний із питанням пенсії:

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08.02.2022 19:42 Відповісти
плюются и спрашивают где были их глаза на выборах.
из личного опыта общения.
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08.02.2022 20:51 Відповісти
есть такое ))) но есть и упоротые, которые подохнут но не признают своей ошибки...
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08.02.2022 20:53 Відповісти
И хреново, когда упоротые зелохи оказываются в числе твоих ближайших родственников даже спустя 2,5+ года после выборов.
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08.02.2022 21:05 Відповісти
ой нет...как раз тут мне с родичами повезло )))
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08.02.2022 21:42 Відповісти
Есть люди и помоложе не могут освоить технику
За сельских бабусь не волнуйтесь внуки научат
Есть категория людей которые учатся в молодости на 12 баллов
А вот переучиться уже не могут
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08.02.2022 18:01 Відповісти
Справжнє народовладдя відбудеться коли цього блазня винесуть з ОП на помийку.
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08.02.2022 18:01 Відповісти
Верните этого психически неадекватного обратно в дурку, врачи бл.., у вас пациенты в преЗЕденты сбегают, сделайте уже решетки на окна!
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08.02.2022 18:10 Відповісти
Верните дебила в дурку, где видано что бы пациенты психушки в преЗЕденты шли?
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08.02.2022 18:12 Відповісти
Лікар Хата ставить вподобайку вашому коменту. Поцієнтові терміново потрібна клізьма Есмарха (три відра), велетенський заштрик галоперідолу і гамівна сорочка.

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08.02.2022 19:46 Відповісти
Предлагаю название "ХАТА для зеленого е-Баната"
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09.02.2022 10:56 Відповісти
И главное , опять в вышиванке , аля Зеленский
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08.02.2022 18:15 Відповісти
дебіл, @ля
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08.02.2022 18:22 Відповісти
Среди озвученных президентом вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і *******", "єСмартфон". Зеленский отметил, что опросники уже доступны в "Дії".

 Я не встиг зверху прочитати - ЗЕ-***** вже хтось запропонував чи ще ні?
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08.02.2022 18:43 Відповісти
Може Е-Бануся?
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08.02.2022 18:47 Відповісти
Повна назва: "Є-Бануся на відмінно".
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08.02.2022 19:11 Відповісти
Безсмертній фразі вована ***********:
"...єслі би у бабушкі билі полвиє органи дедушкі?" нове життя: -Як би кожній бабусі смартфон, стали би Е-бабусі і в дідусях потреба зникла!
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08.02.2022 18:49 Відповісти
Зараз хоче впарити всім смарти,а потім вибори президента через дію.
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08.02.2022 19:00 Відповісти
*******-горобчики... У нього взагалі існує якесь дно чи ніт?
(оно навіть риб як вицибулило)

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08.02.2022 19:00 Відповісти
*****
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08.02.2022 19:02 Відповісти
"*********" - мой вариант...
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08.02.2022 19:22 Відповісти
Беняфон
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08.02.2022 19:23 Відповісти
********
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11.02.2022 01:23 Відповісти
"єДідусь і *******" ..... мы имеем дело с єДебілом?
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08.02.2022 19:33 Відповісти
Знак вопрісу в кінці речення зайвий.
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08.02.2022 19:37 Відповісти
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10.02.2022 22:46 Відповісти
очередная хуцпа.... к сожалению распространяется на всех а не только на 73%....
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08.02.2022 19:35 Відповісти
Чомусь згадався оцей салін краси...

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08.02.2022 19:36 Відповісти
*******
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08.02.2022 19:41 Відповісти
******** випадок, вчора дах у бульбафюрера зносило, сьогодні у *******, а завтра у кого?
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08.02.2022 19:44 Відповісти
Мабуть, із Ґарґентини привезли щось потужне. У цій ситуації постає цікаве запитання - якого зуя у "нашого" одоробла той самий ділер, що й у ***** з Тарганом?
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08.02.2022 19:51 Відповісти
Ты коллаборант и предатель Украины.
Я надеюсь в 2024 году, ты тварь не успеешь слинять из Украины.
Очень хочется увидеть как тебя и твоих подельников закинут в тюрьму, а выродка коломойского, любезно передадут США.
Там знают что делать с богатыми отморозками, которые возомнили себя Богами.
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08.02.2022 19:52 Відповісти
Ли Куан Ю: "Для настоящей демократии нужно, чтобы не менее 40-50% населения имели доход выше 5000 долл. в месяц и были хорошо образованы. Иначе на выборах люди будут избирать одних жуликов и актеров".

Ну, прямо про Украину!

Ли Кван Ю прекрасно понимал, что если в бедной и политически неграмотной стране ввести всеобщее избирательное право , то такая страна становится обреченной. Так как в такой стране окончательный выбор всегда остается за охлосом. Такая страна будет постоянно беднеть, и , как следствие, доля охлоса будет только расти. Круг замыкается и страна стремительно деградирует.

Все это мы видим в Украине: сначала охлос выбрал бессмысленного коммуниста Кравчука, затем пахана Кучму, потом пустышку Ющенко, бандита Януковича, клептомана Порошенко и , наконец, охлос окончательно свихнулся, отдал всю власть артисту разговорного жанра.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__[0]=AZXN3LGT9ruimv20KUhsoCLqxJZQUsyRKpHj4FHW3B-otM4WkXEXlBVEY70MWOp62Hybcc3BHZYbMy5HPjoIOBgMfr_ud_sFraKwgn-gUZ1m33-C9u9dQ5wcL_6R5XP40zU&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей
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08.02.2022 20:02 Відповісти
А можно поподробнее что там заклептоманил Порошенко? И что за цаца Головачов?
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11.02.2022 01:26 Відповісти
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08.02.2022 20:07 Відповісти
бубочка, нахер с борта...
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08.02.2022 20:10 Відповісти
Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і *******", "єСмартфон".



"єСмартфон" - перділи гусенята, цей довбойоп реально таке пропонував?

Цікаво, які у його галюцинаторному марічкосвіті існують не "е-" смартфони, тобто не електронні... і на яких принципах вони працюють...
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08.02.2022 20:11 Відповісти
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08.02.2022 20:45 Відповісти
Чокнутые юзики.
Коломойский и Ахметов и компания таких же как они, по согласованию с Зеленскими, ермаками, шмыгалями грабят населения Украины.
Поднимая тарифы на отопление, за отопление коридора в десятиэтажном доме, с маленькой батарейкой на первом этаже, с каждой квартиры в среднем 240 гривен, за 40 квартир, 8000 гривен в месяц за холодный коридор в подъезде, абонентская плата 30 гривен в месяц , расходы по доставке тепла и ремонт котелен в месяц 220 гривен круглый год, оплата гекаколорий отдельно в среднем 2000 гривен в месяц.

Поднятие цен на автогаз, бензин, дизель, входит акциз на строительство дорог как они поют.

СОТНИ миллиардов прибыли, и с этого Коломойский и Ахметов и компания таких же, отстегнут Зеленскому на смартфоны, подкуп-подачка пенсионеров.
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08.02.2022 20:57 Відповісти
Ви, праві на всі 100%
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08.02.2022 21:15 Відповісти
не прав в одном-единственном: деньги на весь этот "єПіар" - из бюджета, т.е. из денег налогоплательщиков, которые могли бы пойти на пенсии, ЗП медикам, военным, на армию, итд
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08.02.2022 21:42 Відповісти
******* і Єдідусі! Запитайте у своїх внуків чи дітей скільки Вам прийдеться поповнювати той смартфон кожного місяця зі своєї пенсії. Мало того, що потрібно як міннімум 100грн. віддати оператору МТС, так ще і 150грн. за інтернет і, це ще не кінець бо оператори НУ!!! дуже ********** залазити в чужі кишені...
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08.02.2022 21:13 Відповісти
Юлька)
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09.02.2022 14:22 Відповісти
єПєнси - там i бабки i дєдки
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10.02.2022 12:00 Відповісти
Їбонувся,так найточніше!
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18.02.2022 18:00 Відповісти
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