"Єбабуся" - Зеленський просить українців придумати назву для його реформи. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.
"Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, і не лише через класичні інструменти, а й застосовуючи сучасні технології - це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього", - сказав глава держави.
Він зазначив, що у "Дії" запускається опитувальник, як перший інструмент електронної демократії, який дасть змогу дізнатися про думку людей стосовно будь-якого питання у режимі реального часу.
"А для всіх нас це фактично старт цифрового народовладдя", - додав президент.
За словами Зеленського перше запитання буде таким: "Яка з нових послуг у "Дії" є найкориснішою: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування".
Крім того, ще одним запитанням у "Дії" стане вибір назви для нової послуги з надання безкоштовних смартфонів для людей віком від 60 років.
Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленський зазначив, що опитувальники вже доступні в "Дії".
"Ми думали, як назвати цю програму. "Бабусяфон" - непогано, але трішки є дискримінація, дідусі можуть образитися. "єДідусь і єБабуся" - теж непогана назва, але здається дуже довга назва. Третій варіант - "єСмартфон" - тут зрозуміло, аби кожна людина за 60 могла сказати - у мене є смартфон. Обирайте варіант і пам'ятайте - це лише початок", - прокоментував президент запуск опитування.
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До речі, нам з чоловіком обом за 65. Працюємо, користуємось смартфонами. Так що вартість призначених нам бабо- дідо-фонів просимо не красти, а легально використати на білети в Ростов для ЗЕкомпанії.
можно еще *******)))
(и прослезились)
из личного опыта общения.
За сельских бабусь не волнуйтесь внуки научат
Есть категория людей которые учатся в молодости на 12 баллов
А вот переучиться уже не могут
Я не встиг зверху прочитати - ЗЕ-***** вже хтось запропонував чи ще ні?
"...єслі би у бабушкі билі полвиє органи дедушкі?" нове життя: -Як би кожній бабусі смартфон, стали би Е-бабусі і в дідусях потреба зникла!
(оно навіть риб як вицибулило)
Я надеюсь в 2024 году, ты тварь не успеешь слинять из Украины.
Очень хочется увидеть как тебя и твоих подельников закинут в тюрьму, а выродка коломойского, любезно передадут США.
Там знают что делать с богатыми отморозками, которые возомнили себя Богами.
Ну, прямо про Украину!
Ли Кван Ю прекрасно понимал, что если в бедной и политически неграмотной стране ввести всеобщее избирательное право , то такая страна становится обреченной. Так как в такой стране окончательный выбор всегда остается за охлосом. Такая страна будет постоянно беднеть, и , как следствие, доля охлоса будет только расти. Круг замыкается и страна стремительно деградирует.
Все это мы видим в Украине: сначала охлос выбрал бессмысленного коммуниста Кравчука, затем пахана Кучму, потом пустышку Ющенко, бандита Януковича, клептомана Порошенко и , наконец, охлос окончательно свихнулся, отдал всю власть артисту разговорного жанра.
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"єСмартфон" - перділи гусенята, цей довбойоп реально таке пропонував?
Цікаво, які у його галюцинаторному марічкосвіті існують не "е-" смартфони, тобто не електронні... і на яких принципах вони працюють...
Коломойский и Ахметов и компания таких же как они, по согласованию с Зеленскими, ермаками, шмыгалями грабят населения Украины.
Поднимая тарифы на отопление, за отопление коридора в десятиэтажном доме, с маленькой батарейкой на первом этаже, с каждой квартиры в среднем 240 гривен, за 40 квартир, 8000 гривен в месяц за холодный коридор в подъезде, абонентская плата 30 гривен в месяц , расходы по доставке тепла и ремонт котелен в месяц 220 гривен круглый год, оплата гекаколорий отдельно в среднем 2000 гривен в месяц.
Поднятие цен на автогаз, бензин, дизель, входит акциз на строительство дорог как они поют.
СОТНИ миллиардов прибыли, и с этого Коломойский и Ахметов и компания таких же, отстегнут Зеленскому на смартфоны, подкуп-подачка пенсионеров.