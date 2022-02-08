"Єбабуся" - Зеленський просить українців придумати назву для його реформи. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, і не лише через класичні інструменти, а й застосовуючи сучасні технології - це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього", - сказав глава держави.

Він зазначив, що у "Дії" запускається опитувальник, як перший інструмент електронної демократії, який дасть змогу дізнатися про думку людей стосовно будь-якого питання у режимі реального часу.

"А для всіх нас це фактично старт цифрового народовладдя", - додав президент.

За словами Зеленського перше запитання буде таким: "Яка з нових послуг у "Дії" є найкориснішою: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування".

Крім того, ще одним запитанням у "Дії" стане вибір назви для нової послуги з надання безкоштовних смартфонів для людей віком від 60 років.

Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленський зазначив, що опитувальники вже доступні в "Дії".

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"Ми думали, як назвати цю програму. "Бабусяфон" - непогано, але трішки є дискримінація, дідусі можуть образитися. "єДідусь і єБабуся" - теж непогана назва, але здається дуже довга назва. Третій варіант - "єСмартфон" - тут зрозуміло, аби кожна людина за 60 могла сказати - у мене є смартфон. Обирайте варіант і пам'ятайте - це лише початок", - прокоментував президент запуск опитування.