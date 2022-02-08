Зеленский назначил Клименко спецпредставителем по приднестровскому урегулированию, - указ

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко на должность специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Об этом говорится в указе №45/2022, передает Цензор.НЕТ.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 16 сентября 2005 года №1279 "О Специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными Указами от 30 марта 2006 года №267, от 9 августа 2008 года №699, от 6 июля 2010 года № 759, от 16 сентября 2010 года № 905, от 4 апреля 2014 года № 375 и от 21 августа 2017 года № 229) назначить Клименко Юрия Аркадьевича Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте указа.

Спецпредставитель Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта Виктор Крыжанивский погиб 16 октября 2021 года.

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