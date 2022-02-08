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Зеленський призначив Клименка спецпредставником з придністровського врегулювання, - указ

Зеленський призначив Клименка спецпредставником з придністровського врегулювання, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Про це йдеться в указі №45/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 16 вересня 2005 року № 1279 "Про Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання" (зі змінами, внесеними Указами від 30 березня 2006 року № 267, від 9 серпня 2008 року № 699, від 6 липня 2010 року № 759, від 16 вересня 2010 року № 905, від 4 квітня 2014 року № 375 та від 21 серпня 2017 року № 229) призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання" ,- йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, спецпредставник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Крижанівський (7) призначення (2306) Придністров’я (478) наказ (445)


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Тяжка робота випала Клименкові. Як і тяжка доля Українській Придністрянщині.
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08.02.2022 15:01 Відповісти
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08.02.2022 15:03 Відповісти
брати, двойники чи просто знову з "нетитульної нації"?
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08.02.2022 15:08 Відповісти
Чи резніков у перуці. Хоча думаю, третьє.
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08.02.2022 15:11 Відповісти
или просто -"лица не обезображенные интеллектом"
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08.02.2022 15:13 Відповісти
Ого! В Україні навіть така посада існує! *********! Поврегулюваннюхуйзнашо!
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08.02.2022 15:13 Відповісти
Матиме чоловік хлібне місце до кінця життя. Зі всіма дипломатичними пільгами. Платники податків витримають і це...
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08.02.2022 17:41 Відповісти
 
 