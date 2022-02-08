Зеленський призначив Клименка спецпредставником з придністровського врегулювання, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Про це йдеться в указі №45/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 16 вересня 2005 року № 1279 "Про Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання" (зі змінами, внесеними Указами від 30 березня 2006 року № 267, від 9 серпня 2008 року № 699, від 6 липня 2010 року № 759, від 16 вересня 2010 року № 905, від 4 квітня 2014 року № 375 та від 21 серпня 2017 року № 229) призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання" ,- йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, спецпредставник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року.

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