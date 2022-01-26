Молдова наполягатиме на виведенні військ РФ із Придністров’я, - голова МЗС Попеску

Кишинів наполягатиме на виведенні російських військ з Придністров'я та знищенні боєприпасів із терміном зберігання.

Про це міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Молдова продовжуватиме наполягати на виведенні російських військ. Це залишається важливим завданням для керівництва країни. Вирішувати цю проблему будемо на підставі діалогу, конкретних дій. Цей діалог постійно ведеться з нашими російськими партнерами", - сказав Попеску.

Він повідомив, що минулого тижня делегація міністерства на чолі з держсекретарем Русланом Болбочаном була з візитом у Москві. За словами міністра, під час візиту обговорювалася підготовка до засідання міжправкомісії в березні 2022 року, порядок денний якого матиме виключно соціально-економічний характер. Попеску також сказав, що було "мимохіть обговорено газове питання". "Також відбувся обмін думками щодо утилізації російських боєприпасів, - сказав міністр.

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Відповідаючи на запитання журналістів про навчання, які провела в Придністров'ї минулими вихідними Оперативна група російських військ у регіоні, він висловив жаль у зв'язку з тим, що "в такій напруженій регіональній ситуації проводяться подібні навчання".

"Ми виходимо з того, що присутність Оперативної групи військ на лівому березі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та національному законодавству. І, відповідно, як сама присутність, так і проведення навчань суперечать нашому законодавству. Подібні навчання не допоможуть умиротворенню ситуації в регіоні, і ці дії контрпродуктивні", - наголосив Попеску.

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця також висловила стурбованість у зв'язку із ситуацією у регіоні, напруженістю на російсько-українському кордоні.

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"Ми сподіваємось на деескалацію цієї ситуації. Сподіваємося, що всі сторони будуть поводитися так, щоб зберегти стабільність у регіоні. Про це ми говоримо на всіх зустрічах", - сказала Гаврилиця.