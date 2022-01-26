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Новини
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Молдова наполягатиме на виведенні військ РФ із Придністров’я, - голова МЗС Попеску

придністров'я

Кишинів наполягатиме на виведенні російських військ з Придністров'я та знищенні боєприпасів із терміном зберігання.

Про це міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Молдова продовжуватиме наполягати на виведенні російських військ. Це залишається важливим завданням для керівництва країни. Вирішувати цю проблему будемо на підставі діалогу, конкретних дій. Цей діалог постійно ведеться з нашими російськими партнерами", - сказав Попеску.

Він повідомив, що минулого тижня делегація міністерства на чолі з держсекретарем Русланом Болбочаном була з візитом у Москві. За словами міністра, під час візиту обговорювалася підготовка до засідання міжправкомісії в березні 2022 року, порядок денний якого матиме виключно соціально-економічний характер. Попеску також сказав, що було "мимохіть обговорено газове питання". "Також відбувся обмін думками щодо утилізації російських боєприпасів, - сказав міністр.

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Відповідаючи на запитання журналістів про навчання, які провела в Придністров'ї минулими вихідними Оперативна група російських військ у регіоні, він висловив жаль у зв'язку з тим, що "в такій напруженій регіональній ситуації проводяться подібні навчання".

"Ми виходимо з того, що присутність Оперативної групи військ на лівому березі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та національному законодавству. І, відповідно, як сама присутність, так і проведення навчань суперечать нашому законодавству. Подібні навчання не допоможуть умиротворенню ситуації в регіоні, і ці дії контрпродуктивні", - наголосив Попеску.

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця також висловила стурбованість у зв'язку із ситуацією у регіоні, напруженістю на російсько-українському кордоні.

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"Ми сподіваємось на деескалацію цієї ситуації. Сподіваємося, що всі сторони будуть поводитися так, щоб зберегти стабільність у регіоні. Про це ми говоримо на всіх зустрічах", - сказала Гаврилиця.

Автор: 

армія рф (17729) Молдова (2086) Попеску Ніку (21) Придністров’я (474) росія (65856)


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Топ коментарі
+29
Хватит кацапской свиноте лазить по чужим странам. Пусть сидят у себя в свинарнике. Территории хватает. Засирать неперезасирать.
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26.01.2022 19:07
+18
Хай щастить молдаванам у цих благородних намірах! Але цих тарганів без вогню не викурити.
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26.01.2022 19:08
+15
та пора уже и там складам боеприпасов самовоспламениться...
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26.01.2022 19:06
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І скільки ще ви будете наполягати???????????
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26.01.2022 19:04 Відповісти
О боже. І ці при дєлє.
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26.01.2022 19:04 Відповісти
Треба просто запропонувати Молдованам атакувати окуповану молдавську територію з нашого боку, без форсування Дністра все закінчиться дуже швидко для русні, а допомогти вони ніяк не зможуть, тому що вони там у оточені і тримаються лише через договори на постачання із самими молдаванами
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26.01.2022 19:05 Відповісти
та пора уже и там складам боеприпасов самовоспламениться...
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26.01.2022 19:06 Відповісти
Хватит кацапской свиноте лазить по чужим странам. Пусть сидят у себя в свинарнике. Территории хватает. Засирать неперезасирать.
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26.01.2022 19:07 Відповісти
Да но хватит не напугает, для этого нужно быть сильными объединяться скидывать псевдо царей и уметь давать п-ды, а не предлагать
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26.01.2022 21:42 Відповісти
Хай щастить молдаванам у цих благородних намірах! Але цих тарганів без вогню не викурити.
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26.01.2022 19:08 Відповісти
ось молдавани могли б і вибити свиносбак з придністров'я силою. Раше-військ там мало, межі спільної немає, і не до них зараз. Румуни б допомогли

Чекають напевно, коли українці зроблять за них роботу під час великого кипишу.
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26.01.2022 19:09 Відповісти
Вони виведуть з Тірасполя до Кишиньова.
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26.01.2022 19:09 Відповісти
Петушок мордовский, на бутылку
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26.01.2022 20:09 Відповісти
ну и наухй ты на мове пишешь,типа,украинец ?
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26.01.2022 20:36 Відповісти
писав би він на українській, то Кишинів не назвав би Кишиньовом.... вата завжди палиться на закінченнях слів
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26.01.2022 20:41 Відповісти
Нарешті.Але тепер і Молдова має всі шанси знов напасти сама на себе...
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26.01.2022 19:11 Відповісти
Так закройте воздушный, речной и сухопутные пути поставки продовольствия и ротации личного состава парашникам на временно оккупированную территорию "ПНР". И прекратите поставки туда любых энергоносителей.
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26.01.2022 19:13 Відповісти
Уже перекрывают

Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставки газа в Молдову https://www.dw.com/ru/moldova-i-gazprom-soglasovali-novyj-kontrakt-o-postavke-gaza/a-59669342 по новому контракту , заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.

Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что https://www.dw.com/ru/ft-gazprom-predlagal-moldove-skidku-na-gaz-za-izmenenie-dogovorov-s-es/a-59640401 цена на газ , закрепленная в новом договоре, составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.
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26.01.2022 19:21 Відповісти
Это такая традиционная ловушка, Мы вам газ по низкой цене а вы нам позволяете гибридничать в Приднестровье, а еперь возсожео им и повысят, если будут права качать. Мы все это уже проходили.
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26.01.2022 20:23 Відповісти
Э нее, "по хорошему" они не поймут...
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26.01.2022 19:16 Відповісти
Молдова так же чувствует угрозу от РФ ... и уже давно.. думаю им надо к нам присоединиться и "вытравить ********** войска" с Приднестровья.
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26.01.2022 19:17 Відповісти
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ:
Что мешает Молдове просто НЕ ПУСКАТЬ туда новых кацапов?!
А старые со временем сами оттуда выведутся.
Этот анклав же не имеет никакого сообщения с внешним миром, кроме как через территорию самой Молдовы и Украины!
Просто перекрыть границы и кацапы там перемрут от голода и безденежья.
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26.01.2022 19:25 Відповісти
Вот-вот, на днях была инфа, что численность группировки возраста, как они туда попали? Конечно эти олухи пускают к себе захватчиков а потом вопрошают, "а кто блин это сделал"... 😁
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26.01.2022 19:32 Відповісти
Молдові потрібно не вимагати виведення, а як тільки орки до нас полізуть і самій почати бити цих самих орків на власній території .
бо ПМР якщо його не викорчовувати буде і далі чиряком сидіти перетворюючись на струп і інфікуючи весь організм
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26.01.2022 19:45 Відповісти
нічого з цього не вийде ..рашці на все чхати...., а ********** є куди якщо відвезти...всі знають куди....((
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26.01.2022 19:55 Відповісти
Можно просто вытеснить в Украину
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26.01.2022 20:14 Відповісти
Знайомий з сім'єю, живе в Придністров'ї, про Молдову говорить вкрай зневажливо, а про війська кажуть, що там всі місцеві, і їхати їм нікуди.
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26.01.2022 20:45 Відповісти
Кацап!
Ты уже зад..лбал перекручивать и перевирать Историю!
Еще и как всегда считаешь, что стран и народов до их "создания" Рашкой "не существовало".
Все это мы уже слышали по поводу Украины:
"Ленин создал... Ленин создал..."
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26.01.2022 20:57 Відповісти
Лєнін хіба кацапів міг створити по накузу Німеччини.
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27.01.2022 00:03 Відповісти
Дядєнька годі передруковувати мєтодічку московських істориків які до історії
відношення не мали ніколи

ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной!


Твоя ФІНОУГРІЯ це нащадки Золотой Орди, тоб то просто ТЮРМА НАРОДІВ - великою ніколи не була, а завжди у когось сосала, то у Туреччинни у Кримську війну, то у Японії при Порт Артурі, завжди твоя Московія програвала сильним державам, вона як шакал вміє нападати тільки на слабіших себе.
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26.01.2022 21:01 Відповісти
все доводы очень спорны. например, Сербия

"Ра́шка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA серб. Рашка) - средневековое сербское государство (великая жупа) и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 одноимённая область . Согласно данным византийского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Константина Багрянородного , после переселения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Балканы область Рашка располагалась между реками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Сава , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Врбас и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80 **** . Позднее ядро Рашки сместилось несколько юго-восточнее. До XI века Рашка как географическая область была частью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Сербского княжества . После распада Сербского княжества и гибели в 960 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Часлава Клонимировича часть Рашки оказалась в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии и была поделена на несколько https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B0 фем . В XI веке в области Рашка была создана https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0)&action=edit&redlink=1 одноимённая жупа , чьи правители в конце того же столетия начали борьбу против Византии. На протяжении XII века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербам удалось отвоевать независимость, а к началу XIII века Сербия превратилась в мощное государство, в 1217 году ставшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) королевством ."

ЗЫ: пример приведен из-за раннего названия сербского государста "Рашка" . походу, нынешняя рф берет свою государственность от средневекового сербского государства.
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26.01.2022 21:04 Відповісти
Признанная (за одно) сепарская не по своей воле страна, с сепаратизмом внутри.Отделенная от мозгов (матери) и без опыта хотя-бы выживать... Очень надеюсь что Украина, когда-то вспомнив о своих ошибках по отношнию к ней, вернет этой многострадальной территории должное. И поступит с ней честно. Хотя-бы дав понять, что ей нет будущего как республика. Это гнойник, соответствующий архитектуре и техническому описанию их создателей. Хотел написать правду. Видать получилось, истина.
Ну как это можно транспортировать в нутри себя, гражданскими самолётами! Через свой аэропорт, по гражданке ,РФ военных на службу( в транснистрию) и на случку (домой, обратно) врага! и настаивать о том что-бы их вывели..
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26.01.2022 21:27 Відповісти
Эх, розовые пони...

Не в том городе они обсуждали вывод кацапов из Приднестровья.

Это надо делать в Киеве.
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26.01.2022 23:36 Відповісти
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:14 Відповісти
вопрос как они туда попадают телепортируются что ли.. молдова с парашей не гранчит...ето пропускает самолеты туда 30 лет..вообще
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27.01.2022 08:57 Відповісти
а если из местных набирают?
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27.01.2022 12:09 Відповісти
я имею ввиду оружие и так далее кто самолеты пускает через европу..
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27.01.2022 12:48 Відповісти
Интересно как они туда попали в 1992? С чей помощью?
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02.06.2022 21:23 Відповісти
 
 