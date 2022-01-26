Молдова наполягатиме на виведенні військ РФ із Придністров’я, - голова МЗС Попеску
Кишинів наполягатиме на виведенні російських військ з Придністров'я та знищенні боєприпасів із терміном зберігання.
Про це міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Молдова продовжуватиме наполягати на виведенні російських військ. Це залишається важливим завданням для керівництва країни. Вирішувати цю проблему будемо на підставі діалогу, конкретних дій. Цей діалог постійно ведеться з нашими російськими партнерами", - сказав Попеску.
Він повідомив, що минулого тижня делегація міністерства на чолі з держсекретарем Русланом Болбочаном була з візитом у Москві. За словами міністра, під час візиту обговорювалася підготовка до засідання міжправкомісії в березні 2022 року, порядок денний якого матиме виключно соціально-економічний характер. Попеску також сказав, що було "мимохіть обговорено газове питання". "Також відбувся обмін думками щодо утилізації російських боєприпасів, - сказав міністр.
Відповідаючи на запитання журналістів про навчання, які провела в Придністров'ї минулими вихідними Оперативна група російських військ у регіоні, він висловив жаль у зв'язку з тим, що "в такій напруженій регіональній ситуації проводяться подібні навчання".
"Ми виходимо з того, що присутність Оперативної групи військ на лівому березі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та національному законодавству. І, відповідно, як сама присутність, так і проведення навчань суперечать нашому законодавству. Подібні навчання не допоможуть умиротворенню ситуації в регіоні, і ці дії контрпродуктивні", - наголосив Попеску.
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця також висловила стурбованість у зв'язку із ситуацією у регіоні, напруженістю на російсько-українському кордоні.
"Ми сподіваємось на деескалацію цієї ситуації. Сподіваємося, що всі сторони будуть поводитися так, щоб зберегти стабільність у регіоні. Про це ми говоримо на всіх зустрічах", - сказала Гаврилиця.
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Чекають напевно, коли українці зроблять за них роботу під час великого кипишу.
Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставки газа в Молдову https://www.dw.com/ru/moldova-i-gazprom-soglasovali-novyj-kontrakt-o-postavke-gaza/a-59669342 по новому контракту , заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что https://www.dw.com/ru/ft-gazprom-predlagal-moldove-skidku-na-gaz-za-izmenenie-dogovorov-s-es/a-59640401 цена на газ , закрепленная в новом договоре, составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.
Что мешает Молдове просто НЕ ПУСКАТЬ туда новых кацапов?!
А старые со временем сами оттуда выведутся.
Этот анклав же не имеет никакого сообщения с внешним миром, кроме как через территорию самой Молдовы и Украины!
Просто перекрыть границы и кацапы там перемрут от голода и безденежья.
бо ПМР якщо його не викорчовувати буде і далі чиряком сидіти перетворюючись на струп і інфікуючи весь організм
Ты уже зад..лбал перекручивать и перевирать Историю!
Еще и как всегда считаешь, что стран и народов до их "создания" Рашкой "не существовало".
Все это мы уже слышали по поводу Украины:
"Ленин создал... Ленин создал..."
відношення не мали ніколи
ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной!
Твоя ФІНОУГРІЯ це нащадки Золотой Орди, тоб то просто ТЮРМА НАРОДІВ - великою ніколи не була, а завжди у когось сосала, то у Туреччинни у Кримську війну, то у Японії при Порт Артурі, завжди твоя Московія програвала сильним державам, вона як шакал вміє нападати тільки на слабіших себе.
"Ра́шка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA серб. Рашка) - средневековое сербское государство (великая жупа) и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 одноимённая область . Согласно данным византийского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Константина Багрянородного , после переселения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Балканы область Рашка располагалась между реками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Сава , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Врбас и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80 **** . Позднее ядро Рашки сместилось несколько юго-восточнее. До XI века Рашка как географическая область была частью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Сербского княжества . После распада Сербского княжества и гибели в 960 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Часлава Клонимировича часть Рашки оказалась в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии и была поделена на несколько https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B0 фем . В XI веке в области Рашка была создана https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0)&action=edit&redlink=1 одноимённая жупа , чьи правители в конце того же столетия начали борьбу против Византии. На протяжении XII века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербам удалось отвоевать независимость, а к началу XIII века Сербия превратилась в мощное государство, в 1217 году ставшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) королевством ."
ЗЫ: пример приведен из-за раннего названия сербского государста "Рашка" . походу, нынешняя рф берет свою государственность от средневекового сербского государства.
Ну как это можно транспортировать в нутри себя, гражданскими самолётами! Через свой аэропорт, по гражданке ,РФ военных на службу( в транснистрию) и на случку (домой, обратно) врага! и настаивать о том что-бы их вывели..
Не в том городе они обсуждали вывод кацапов из Приднестровья.
Это надо делать в Киеве.