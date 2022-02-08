Правительство Польши утвердило предоставление бесплатной военной помощи Украине

Правительство Польши во вторник, 8 февраля, по представлению министра национальной обороны страны приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования из ресурсов Вооруженных сил Польши.

Об этом идет речь в сообщении информационного центра Совета министров Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Польша остается солидарной с Украиной в свете угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, безвозмездно предоставив военное оборудование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже очередное решение Совмина о передаче военного имущества Украине.

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Подчеркивается, что решение о передаче военного оборудования было принято по результатам проведенного анализа с учетом текущего функционирования ВС Польши и поддержки необходимого уровня резервов польской армии. Как отмечается, передача техники Украине не снизит боеготовность польских воинских частей.

Вооружение для передачи Украине будет готовить Инспекция по обеспечению ВС Польши.

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Передачу вооружения осуществят уполномоченные представители ВС Польши и Украины.

Постановление правительства Польши вступает в силу со дня его принятия.