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Новости Агрессия России против Украины Война
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Правительство Польши утвердило предоставление бесплатной военной помощи Украине

Правительство Польши утвердило предоставление бесплатной военной помощи Украине

Правительство Польши во вторник, 8 февраля, по представлению министра национальной обороны страны приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования из ресурсов Вооруженных сил Польши.

Об этом идет речь в сообщении информационного центра Совета министров Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Польша остается солидарной с Украиной в свете угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, безвозмездно предоставив военное оборудование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже очередное решение Совмина о передаче военного имущества Украине.

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Подчеркивается, что решение о передаче военного оборудования было принято по результатам проведенного анализа с учетом текущего функционирования ВС Польши и поддержки необходимого уровня резервов польской армии. Как отмечается, передача техники Украине не снизит боеготовность польских воинских частей.

Вооружение для передачи Украине будет готовить Инспекция по обеспечению ВС Польши.

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Передачу вооружения осуществят уполномоченные представители ВС Польши и Украины.

Постановление правительства Польши вступает в силу со дня его принятия.

Автор: 

Польша (8538) помощь (7903)


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Топ комментарии
+27
Спасибо, Польша!
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
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08.02.2022 19:20 Ответить
+27
Щира подяка Польщі.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
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08.02.2022 19:21 Ответить
+23
Слава Польщі і полякам!
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08.02.2022 19:23 Ответить
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Путін так переймається безпекою, витрачає мільярди на оборону, і йому навіть не приходить на думку бути меншим мудаком.
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08.02.2022 19:14 Ответить
Щиро дякуємо Польському народу !
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08.02.2022 20:19 Ответить
за что? за декларации? пусть привезут для начала хоть каски))
одни дауны кричали, что москали им друзья. другие кричат теперь, что им ляхи друзья))
дебилы)
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08.02.2022 22:00 Ответить
Москалі жорстокі і туповаті по жизні, не розуміють що іх ненавидить увесь світ, просто терплять за енергоресурси і як ринок збуту. Постачання зброі зрушилось з місця, через кілька років і військових буде тисячі.
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08.02.2022 20:52 Ответить
А Украина будет у французов электровозы покупать.
И жаловаться что немцы и евреи отказались продавать нам оружие.
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08.02.2022 19:19 Ответить
Спасибо, Польша!
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
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08.02.2022 19:20 Ответить
Щира подяка Польщі.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
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08.02.2022 19:21 Ответить
Зеля убирает не "своего" Дещицу.
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08.02.2022 19:37 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1490803912185679873 19 ч



Рейтинги Порошенко и "ЕС" стали представлять реальную угрозу для путина в насаждении в Украине своего президента и своей власти.
Путин пошел в атаку. Обычными средствами инфовойны, которые проверены и заходят в пустые головы биомассы.
Это будет потрясающий тест на дебилизм
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08.02.2022 19:46 Ответить
и поэтому плешивый недомерок решил пригласить мыролюбца на пмж на мордовию?
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08.02.2022 19:56 Ответить
Да, это была информ война против Порошенко
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08.02.2022 21:33 Ответить
Слава Польщі і полякам!
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08.02.2022 19:23 Ответить
Населенню которое выбрало зелёную мразь? Населенню которому 'какаяразница' ?
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08.02.2022 19:31 Ответить
Населенню яке послало під три чорти брехуна.
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08.02.2022 19:37 Ответить
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08.02.2022 19:38 Ответить
Когда население послало Зеленского?
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08.02.2022 19:40 Ответить
Юстас

"мудрий нарід" і ти як один із ЗЕ-льоних мають наїстись зельоной гидоти по вуха, щоб

Пороха прийняли як Спасителя небесного
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08.02.2022 20:15 Ответить
в рай прийняли?
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08.02.2022 20:30 Ответить
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08.02.2022 19:40 Ответить
Так Вас ніхто власне не тримає - "Чемодан, вокзал, рассея." Ніхто ж не проти. І буде там Вам і жижа, і пенсії, і усі інші "ніщаки". А у нас вибачте, війна. Нам зараз зброя потрібна більше.
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08.02.2022 19:50 Ответить
гарна пропозиція: "Вокзал, Росія.... а чемоданчик залиште"
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08.02.2022 20:17 Ответить
Я просто нагадав, що Ви живете у вільній країні і загалом Вас ніхто не тримає. Ви можете влаштувати своє життя як Вам завгодно там де на вашу думку живеться набагато краще ніж тут. Я просто акцентую, що більшость українців не хоче так як там, а особливо не хоче щоб сюди хтось пхався та влаштовував тут "рюзгє мір". Так що ще раз кажу, якщо Вам там краще, то Вас тут ніхто не тримає. Вас навіть поважати будуть за Ваш такий вибір. Ви не сюди ворога кликати будете, а просто поїдете туди де Вам краще.
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08.02.2022 20:21 Ответить
Кузьменко, ідь на раху там газ дешевше води
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08.02.2022 20:55 Ответить
Він був би і в нас не набагато дорожчим якби ублюдки не змушували людей платити за нього втридорога - не зрозуміло кому і не зрозуміло чому!
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08.02.2022 21:19 Ответить
Щира дяка
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08.02.2022 19:27 Ответить
Не, таки х@йло агент западных спецслужб. Ну все делает для того, чтобы усилить запад и приблизить его вооружение к своим границам. Дебил, мля. До 2014 года имел дружественного соседа с крепкими связями. Мы обслуживали его ядреные бимбы (ракеты), которыми он грозил всему миру. Казламордия входила в большую восьмерку. Торговала своей жижей направо и налево беспрепятственно. Газонефтедоллары текли нескончаемым потоком. И шо на текущий момент? Крым - чемодан без ручки и разрушенная/разбазаренная серая зона в виде непризнанных образований, которые еще надо и кормить. Ну и враждебно настроенное многомиллионное государство, которое сейчас активно вооружается, чтобы защититься от неадекватного соседа. Плюс на международной арене казламордия представляет собой агрессивное пугало, обложенное санкциями. Это ж каким долбодятлом надо быть чтобы так все бездарно просрать? Даже в голову все это не укладывается.
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08.02.2022 19:33 Ответить
Что да, то да. Все разговоры о их "вяличии" приводят в конце концов к продовольственным карточкам и голоду. Судя по темпам - осталось немного.
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08.02.2022 19:44 Ответить
Добрий день.

Ні, не агент.

То так буває, коли заграЄшся. І думаєш, що - найрозумніший, найхитріший, найкрутіший і всіх однією лівою покладеш чи надуриш.

На мою думку (з того, що бачу, час, скільки це триває, що і як), йде ширша і більша гра з високими ставками і чергова агресія щодо України - лише одна ланка в ланцюжку.

Та й рашка - теж один з факторів.

А справжні цілі нам не озвучують - можемо лише припускати.

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08.02.2022 20:18 Ответить
І Вам добрий вечір в хату. Ну я просто роздуми написав з тих фактів що вже наявні. І звісно ми можемо оперувати тільки тим що нам доступне з відкритих джерел інформації. Ну а те що він усіх переграв, навіть себе, то факт. Крутився як собака доти доки сам себе за дупу не вхопив.
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08.02.2022 20:26 Ответить
От-от: навіть себе.

Але він - підступний і цинічний до неможливості.
+ всі його комплекси.

Дуже не любить і не прощає, коли його отак мордою тицяють (тільки кадирку боїться до смерті).

Так що треба бути постійно напоготові.
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08.02.2022 20:34 Ответить
Так що треба бути постійно напоготові.
Так а хто це заперечює? Всім відомо, що кацапові вірити - себе жорстоко нає... вводити в оману. Ну загалом сподіваюсь Ви зрозуміли.
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08.02.2022 20:40 Ответить
Да, таки путин всех помирит против себя.
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08.02.2022 19:52 Ответить
Весь світ встає на війну з російським фашизмом .
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08.02.2022 19:53 Ответить
Дякуємо! За вашу і нашу свободу!
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08.02.2022 19:54 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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08.02.2022 19:54 Ответить
Браттям полякам-респект...
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08.02.2022 20:11 Ответить
Щиро дякуємо !!!
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08.02.2022 20:14 Ответить
поляки лохи! нет что бы нам к примеру трамваи продать или бетономешалки на "велике будівництво", учитесь у французов...
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08.02.2022 20:17 Ответить
Хоч один адекватний сусід!
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08.02.2022 20:19 Ответить
Подяка полякам.
Вчора якраз з однією полькою розмовляла, питала мене. І казала, що все колишнє, що й було - то минуле, а зараз - інакше. І говорила, що Польща не може не підтримувати Україну.
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08.02.2022 20:20 Ответить
Да это понятно. Начнись глобальная война, Польша и Балтия следующие.
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08.02.2022 20:56 Ответить
тебя же первого призовут, лапотник) и погонят на убой)
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08.02.2022 22:01 Ответить
Текст вашего письма выдает в вас человека с IQ 80-85. Такие тоже нужны.
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08.02.2022 22:05 Ответить
ты подумай над моими словами)
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08.02.2022 22:05 Ответить
Философ из вас никакой. Как и писатель. Смысл?
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08.02.2022 22:07 Ответить
поляцики балаболы. им пуйло пообещал границу 39 года
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08.02.2022 22:01 Ответить
 
 