Правительство Польши утвердило предоставление бесплатной военной помощи Украине
Правительство Польши во вторник, 8 февраля, по представлению министра национальной обороны страны приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования из ресурсов Вооруженных сил Польши.
Об этом идет речь в сообщении информационного центра Совета министров Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Польша остается солидарной с Украиной в свете угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, безвозмездно предоставив военное оборудование", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это уже очередное решение Совмина о передаче военного имущества Украине.
Подчеркивается, что решение о передаче военного оборудования было принято по результатам проведенного анализа с учетом текущего функционирования ВС Польши и поддержки необходимого уровня резервов польской армии. Как отмечается, передача техники Украине не снизит боеготовность польских воинских частей.
Вооружение для передачи Украине будет готовить Инспекция по обеспечению ВС Польши.
Передачу вооружения осуществят уполномоченные представители ВС Польши и Украины.
Постановление правительства Польши вступает в силу со дня его принятия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
одни дауны кричали, что москали им друзья. другие кричат теперь, что им ляхи друзья))
дебилы)
И жаловаться что немцы и евреи отказались продавать нам оружие.
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1490803912185679873 19 ч
Рейтинги Порошенко и "ЕС" стали представлять реальную угрозу для путина в насаждении в Украине своего президента и своей власти.
Путин пошел в атаку. Обычными средствами инфовойны, которые проверены и заходят в пустые головы биомассы.
Это будет потрясающий тест на дебилизм
"мудрий нарід" і ти як один із ЗЕ-льоних мають наїстись зельоной гидоти по вуха, щоб
Пороха прийняли як Спасителя небесного
Ні, не агент.
То так буває, коли заграЄшся. І думаєш, що - найрозумніший, найхитріший, найкрутіший і всіх однією лівою покладеш чи надуриш.
На мою думку (з того, що бачу, час, скільки це триває, що і як), йде ширша і більша гра з високими ставками і чергова агресія щодо України - лише одна ланка в ланцюжку.
Та й рашка - теж один з факторів.
А справжні цілі нам не озвучують - можемо лише припускати.
Але він - підступний і цинічний до неможливості.
+ всі його комплекси.
Дуже не любить і не прощає, коли його отак мордою тицяють (тільки кадирку боїться до смерті).
Так що треба бути постійно напоготові.
Так а хто це заперечює? Всім відомо, що кацапові вірити - себе жорстоко
нає...вводити в оману. Ну загалом сподіваюсь Ви зрозуміли.
Вчора якраз з однією полькою розмовляла, питала мене. І казала, що все колишнє, що й було - то минуле, а зараз - інакше. І говорила, що Польща не може не підтримувати Україну.