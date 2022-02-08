Уряд Польщі затвердив надання безоплатної військової допомоги Україні
Уряд Польщі у вівторок, 8 лютого, за поданням міністра національної оборони країни ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі.
Про це йдеться у повідомленні інформаційного центру Ради міністрів Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Польща залишається солідарною з Україною у світлі загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надавши військовe обладнання",- йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це вже чергове рішення Ради міністрів про передачу військового майна Україні.
Підкреслюється, що рішення про передачу військового обладнання було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи поточне функціонування ЗС Польщі та підтримку необхідного рівня резервів польської армії. Як зазначається, передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових частин.
Озброєння для передачі Україні готуватиме Інспекція забезпечення ЗС Польщі.
Передачу озброєння здійснять уповноважені представники ЗС Польщі та України.
Постанова уряду Польщі набирає чинності з дня її ухвалення.
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одни дауны кричали, что москали им друзья. другие кричат теперь, что им ляхи друзья))
дебилы)
И жаловаться что немцы и евреи отказались продавать нам оружие.
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1490803912185679873 19 ч
Рейтинги Порошенко и "ЕС" стали представлять реальную угрозу для путина в насаждении в Украине своего президента и своей власти.
Путин пошел в атаку. Обычными средствами инфовойны, которые проверены и заходят в пустые головы биомассы.
Это будет потрясающий тест на дебилизм
"мудрий нарід" і ти як один із ЗЕ-льоних мають наїстись зельоной гидоти по вуха, щоб
Пороха прийняли як Спасителя небесного
Ні, не агент.
То так буває, коли заграЄшся. І думаєш, що - найрозумніший, найхитріший, найкрутіший і всіх однією лівою покладеш чи надуриш.
На мою думку (з того, що бачу, час, скільки це триває, що і як), йде ширша і більша гра з високими ставками і чергова агресія щодо України - лише одна ланка в ланцюжку.
Та й рашка - теж один з факторів.
А справжні цілі нам не озвучують - можемо лише припускати.
Але він - підступний і цинічний до неможливості.
+ всі його комплекси.
Дуже не любить і не прощає, коли його отак мордою тицяють (тільки кадирку боїться до смерті).
Так що треба бути постійно напоготові.
Так а хто це заперечює? Всім відомо, що кацапові вірити - себе жорстоко
нає...вводити в оману. Ну загалом сподіваюсь Ви зрозуміли.
Вчора якраз з однією полькою розмовляла, питала мене. І казала, що все колишнє, що й було - то минуле, а зараз - інакше. І говорила, що Польща не може не підтримувати Україну.