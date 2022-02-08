Уряд Польщі затвердив надання безоплатної військової допомоги Україні

Уряд Польщі у вівторок, 8 лютого, за поданням міністра національної оборони країни ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі.

Про це йдеться у повідомленні інформаційного центру Ради міністрів Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Польща залишається солідарною з Україною у світлі загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надавши військовe обладнання",- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже чергове рішення Ради міністрів про передачу військового майна Україні.

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Підкреслюється, що рішення про передачу військового обладнання було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи поточне функціонування ЗС Польщі та підтримку необхідного рівня резервів польської армії. Як зазначається, передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових частин.

Озброєння для передачі Україні готуватиме Інспекція забезпечення ЗС Польщі.

Передачу озброєння здійснять уповноважені представники ЗС Польщі та України.

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Постанова уряду Польщі набирає чинності з дня її ухвалення.