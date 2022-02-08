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Уряд Польщі затвердив надання безоплатної військової допомоги Україні

Уряд Польщі затвердив надання безоплатної військової допомоги Україні

Уряд Польщі у вівторок, 8 лютого, за поданням міністра національної оборони країни ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі.

Про це йдеться у повідомленні інформаційного центру Ради міністрів Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Польща залишається солідарною з Україною у світлі загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надавши військовe обладнання",- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже чергове рішення Ради міністрів про передачу військового майна Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК "Перун" та боєприпаси, - міністр оборони Блащак. ВIДЕО

Підкреслюється, що рішення про передачу військового обладнання було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи поточне функціонування ЗС Польщі та підтримку необхідного рівня резервів польської армії. Як зазначається, передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових частин.

Озброєння для передачі Україні готуватиме Інспекція забезпечення ЗС Польщі.

Передачу озброєння здійснять уповноважені представники ЗС Польщі та України.

Також дивіться: Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький. ФОТОрепортаж

Постанова уряду Польщі набирає чинності з дня її ухвалення.

Польща (8659) допомога (8483)


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Топ коментарі
+27
Спасибо, Польша!
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
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08.02.2022 19:20 Відповісти
+27
Щира подяка Польщі.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
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08.02.2022 19:21 Відповісти
+23
Слава Польщі і полякам!
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08.02.2022 19:23 Відповісти
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Путін так переймається безпекою, витрачає мільярди на оборону, і йому навіть не приходить на думку бути меншим мудаком.
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08.02.2022 19:14 Відповісти
Щиро дякуємо Польському народу !
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08.02.2022 20:19 Відповісти
за что? за декларации? пусть привезут для начала хоть каски))
одни дауны кричали, что москали им друзья. другие кричат теперь, что им ляхи друзья))
дебилы)
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08.02.2022 22:00 Відповісти
Москалі жорстокі і туповаті по жизні, не розуміють що іх ненавидить увесь світ, просто терплять за енергоресурси і як ринок збуту. Постачання зброі зрушилось з місця, через кілька років і військових буде тисячі.
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08.02.2022 20:52 Відповісти
А Украина будет у французов электровозы покупать.
И жаловаться что немцы и евреи отказались продавать нам оружие.
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08.02.2022 19:19 Відповісти
Спасибо, Польша!
Враг у нас один.
Странно, что Вашего президента ***** убил, а Вы хай на весь мир не подняли.
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08.02.2022 19:20 Відповісти
Щира подяка Польщі.
А Україна чомусь змінює посла у цей складний час...
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08.02.2022 19:21 Відповісти
Зеля убирает не "своего" Дещицу.
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08.02.2022 19:37 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1490803912185679873 19 ч



Рейтинги Порошенко и "ЕС" стали представлять реальную угрозу для путина в насаждении в Украине своего президента и своей власти.
Путин пошел в атаку. Обычными средствами инфовойны, которые проверены и заходят в пустые головы биомассы.
Это будет потрясающий тест на дебилизм
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08.02.2022 19:46 Відповісти
и поэтому плешивый недомерок решил пригласить мыролюбца на пмж на мордовию?
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08.02.2022 19:56 Відповісти
Да, это была информ война против Порошенко
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08.02.2022 21:33 Відповісти
Слава Польщі і полякам!
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08.02.2022 19:23 Відповісти
Населенню которое выбрало зелёную мразь? Населенню которому 'какаяразница' ?
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08.02.2022 19:31 Відповісти
Населенню яке послало під три чорти брехуна.
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08.02.2022 19:37 Відповісти
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08.02.2022 19:38 Відповісти
Когда население послало Зеленского?
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08.02.2022 19:40 Відповісти
Юстас

"мудрий нарід" і ти як один із ЗЕ-льоних мають наїстись зельоной гидоти по вуха, щоб

Пороха прийняли як Спасителя небесного
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08.02.2022 20:15 Відповісти
в рай прийняли?
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08.02.2022 20:30 Відповісти
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08.02.2022 19:40 Відповісти
Так Вас ніхто власне не тримає - "Чемодан, вокзал, рассея." Ніхто ж не проти. І буде там Вам і жижа, і пенсії, і усі інші "ніщаки". А у нас вибачте, війна. Нам зараз зброя потрібна більше.
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08.02.2022 19:50 Відповісти
гарна пропозиція: "Вокзал, Росія.... а чемоданчик залиште"
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08.02.2022 20:17 Відповісти
Я просто нагадав, що Ви живете у вільній країні і загалом Вас ніхто не тримає. Ви можете влаштувати своє життя як Вам завгодно там де на вашу думку живеться набагато краще ніж тут. Я просто акцентую, що більшость українців не хоче так як там, а особливо не хоче щоб сюди хтось пхався та влаштовував тут "рюзгє мір". Так що ще раз кажу, якщо Вам там краще, то Вас тут ніхто не тримає. Вас навіть поважати будуть за Ваш такий вибір. Ви не сюди ворога кликати будете, а просто поїдете туди де Вам краще.
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08.02.2022 20:21 Відповісти
Кузьменко, ідь на раху там газ дешевше води
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08.02.2022 20:55 Відповісти
Він був би і в нас не набагато дорожчим якби ублюдки не змушували людей платити за нього втридорога - не зрозуміло кому і не зрозуміло чому!
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08.02.2022 21:19 Відповісти
Щира дяка
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08.02.2022 19:27 Відповісти
Не, таки х@йло агент западных спецслужб. Ну все делает для того, чтобы усилить запад и приблизить его вооружение к своим границам. Дебил, мля. До 2014 года имел дружественного соседа с крепкими связями. Мы обслуживали его ядреные бимбы (ракеты), которыми он грозил всему миру. Казламордия входила в большую восьмерку. Торговала своей жижей направо и налево беспрепятственно. Газонефтедоллары текли нескончаемым потоком. И шо на текущий момент? Крым - чемодан без ручки и разрушенная/разбазаренная серая зона в виде непризнанных образований, которые еще надо и кормить. Ну и враждебно настроенное многомиллионное государство, которое сейчас активно вооружается, чтобы защититься от неадекватного соседа. Плюс на международной арене казламордия представляет собой агрессивное пугало, обложенное санкциями. Это ж каким долбодятлом надо быть чтобы так все бездарно просрать? Даже в голову все это не укладывается.
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08.02.2022 19:33 Відповісти
Что да, то да. Все разговоры о их "вяличии" приводят в конце концов к продовольственным карточкам и голоду. Судя по темпам - осталось немного.
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08.02.2022 19:44 Відповісти
Добрий день.

Ні, не агент.

То так буває, коли заграЄшся. І думаєш, що - найрозумніший, найхитріший, найкрутіший і всіх однією лівою покладеш чи надуриш.

На мою думку (з того, що бачу, час, скільки це триває, що і як), йде ширша і більша гра з високими ставками і чергова агресія щодо України - лише одна ланка в ланцюжку.

Та й рашка - теж один з факторів.

А справжні цілі нам не озвучують - можемо лише припускати.

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08.02.2022 20:18 Відповісти
І Вам добрий вечір в хату. Ну я просто роздуми написав з тих фактів що вже наявні. І звісно ми можемо оперувати тільки тим що нам доступне з відкритих джерел інформації. Ну а те що він усіх переграв, навіть себе, то факт. Крутився як собака доти доки сам себе за дупу не вхопив.
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08.02.2022 20:26 Відповісти
От-от: навіть себе.

Але він - підступний і цинічний до неможливості.
+ всі його комплекси.

Дуже не любить і не прощає, коли його отак мордою тицяють (тільки кадирку боїться до смерті).

Так що треба бути постійно напоготові.
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08.02.2022 20:34 Відповісти
Так що треба бути постійно напоготові.
Так а хто це заперечює? Всім відомо, що кацапові вірити - себе жорстоко нає... вводити в оману. Ну загалом сподіваюсь Ви зрозуміли.
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08.02.2022 20:40 Відповісти
Да, таки путин всех помирит против себя.
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08.02.2022 19:52 Відповісти
Весь світ встає на війну з російським фашизмом .
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08.02.2022 19:53 Відповісти
Дякуємо! За вашу і нашу свободу!
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08.02.2022 19:54 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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08.02.2022 19:54 Відповісти
Браттям полякам-респект...
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08.02.2022 20:11 Відповісти
Щиро дякуємо !!!
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08.02.2022 20:14 Відповісти
поляки лохи! нет что бы нам к примеру трамваи продать или бетономешалки на "велике будівництво", учитесь у французов...
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08.02.2022 20:17 Відповісти
Хоч один адекватний сусід!
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08.02.2022 20:19 Відповісти
Подяка полякам.
Вчора якраз з однією полькою розмовляла, питала мене. І казала, що все колишнє, що й було - то минуле, а зараз - інакше. І говорила, що Польща не може не підтримувати Україну.
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08.02.2022 20:20 Відповісти
Да это понятно. Начнись глобальная война, Польша и Балтия следующие.
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08.02.2022 20:56 Відповісти
тебя же первого призовут, лапотник) и погонят на убой)
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08.02.2022 22:01 Відповісти
Текст вашего письма выдает в вас человека с IQ 80-85. Такие тоже нужны.
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08.02.2022 22:05 Відповісти
ты подумай над моими словами)
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08.02.2022 22:05 Відповісти
Философ из вас никакой. Как и писатель. Смысл?
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08.02.2022 22:07 Відповісти
поляцики балаболы. им пуйло пообещал границу 39 года
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08.02.2022 22:01 Відповісти
 
 