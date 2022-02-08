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Новости Война
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Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины

Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник вечером обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины. Они отмечают необходимость добиться мирного урегулирования проблемы путем переговоров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше стремление сегодня в рамках "Веймарского треугольника" - мы хотим деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации, нам нужны переговоры и решение", - сказал Шольц журналистам перед началом переговоров.

По его словам, необходимо "сохранить мир в Европе дипломатией и четкими посылами". "Наша сегодняшняя встреча станет хорошей для этого возможностью", - сказал он.

Дуда со своей стороны отметил, что очень обеспокоен ситуацией.

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"Наша задача - обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность и тех стран, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Тем не менее, они наши партнеры. Я думаю и говорю об Украине", - сказал президент Польши.

В свою очередь, Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Европе. "Мы должны продолжать диалог, сохраняя единство. Это нужно, чтобы остановить эскалацию, добиться деэскалации", - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели Франция, ФРГ и Польша будут активно работать по этой теме. В частности, по его словам, это должно позволить "найти способы начать серьезный диалог с Россией сразу на нескольких площадках".

Макрон отметил, что, среди прочего, НАТО, США, но также и европейские страны будут работать над тем, какие можно предложить России "гарантии в сфере безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения РФ в Украину санкции будут мгновенными и общими, а последствия - тяжелыми и дальновидными, - Шольц

Автор: 

Дуда Анджей (777) Макрон Эмманюэль (1379) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+7
Слава Богу, буде Президент Польщі. Є надія на захист українських інтересів.
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08.02.2022 22:26 Ответить
+5
Про Україну без України.. саме те що обіцяли ніколи не станеться.. Переговори про мир, та компроміс ціною якого буде сувееренітет України нам не потрібні. зрозуміло що це вигідно і Франції і Німцям але не нам, тому Україна має припинити усі переговори та послати Нормандських посередників подалі. Їхні інтереси з нашими не співпадають. Концентувати зусилля потрібно на обороноздатності країни, пошуках справжніх союзників.
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08.02.2022 22:34 Ответить
+5
Тільки Зеленько занят важними делами ! Он решает назву Нового Проекта - "*******" !
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08.02.2022 22:35 Ответить
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"ну не скромничайте! Говорите как есть! За два года вы добились того чего не удавалось добиться никому! Украина наконец то стала субьектом мировой политики!" © морсейчучка в "право на владу" в обращении к кулебе
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08.02.2022 22:26 Ответить
🤦
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08.02.2022 22:27 Ответить
Слава Богу, буде Президент Польщі. Є надія на захист українських інтересів.
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08.02.2022 22:26 Ответить
запропонувати гарантії у безпековій сфері?пардон,який це номер пози з камасутри?
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08.02.2022 22:28 Ответить
Вірно. Хіба Україна нападала на московію? Про які гарарантії той макарон несе?
Домовлятися з агресором можна лише про капітуляцію. До агресора потрібно ставити лише вимоги вивести війська і звільнити окуповані суверенні території, виплатити репарації
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09.02.2022 11:51 Ответить
Про Україну без України.. саме те що обіцяли ніколи не станеться.. Переговори про мир, та компроміс ціною якого буде сувееренітет України нам не потрібні. зрозуміло що це вигідно і Франції і Німцям але не нам, тому Україна має припинити усі переговори та послати Нормандських посередників подалі. Їхні інтереси з нашими не співпадають. Концентувати зусилля потрібно на обороноздатності країни, пошуках справжніх союзників.
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08.02.2022 22:34 Ответить
У ЛЮБЫХ союзников будет свой интерес.
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08.02.2022 22:52 Ответить
Тільки Зеленько занят важними делами ! Он решает назву Нового Проекта - "*******" !
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08.02.2022 22:35 Ответить
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08.02.2022 22:42 Ответить
Да ладно. Первый раз это с миром?
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08.02.2022 22:53 Ответить
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08.02.2022 22:55 Ответить
Начали Польшу обрабатывать.
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08.02.2022 23:16 Ответить
Французкий петушок поехал втирать остальным как Украина должна выполнять минские соглашения, и какие законы нашей страны им противоречат.
Хотелось бы спросить этого жабоеда, а вторжение в суверенное государство и оккупация ее территорий и убийство 15000 граждан, в башке у него ничему не противоречит?
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08.02.2022 23:32 Ответить
США навезли оружие, показали ню-ню кремлю и отошли в сторону.
Британцы подвезли оружие, погрозили кремлю и тоже заняли место в первом ряду кинотеатра.
Немцы и французы пообещали куйлу - чуть что делаем глубокий вдох, плавный выдох с озабоченным видом и не влезаем...... Украина одна !?!? (с)
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08.02.2022 23:59 Ответить
В заявлении Пу на пресс-конференции с Макроном был забавный момент, он сказал буквально: "....если Украина будет в НАТО и военным путем будет ВОЗВРАЩАТЬ СЕБЕ КРЫМ".
Не завоевывать, не пытаться оккупировать, а именно ВОЗВРАЩАТЬ.
Чистосердечная оговорка по Фрейду?
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09.02.2022 00:44 Ответить
Вообще-то это "ситуация" вокруг расии. Потому что угроза и проблема - именно фашистская расия!
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09.02.2022 01:13 Ответить
 
 