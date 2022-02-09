В Кировоградской областной больнице отремонтируют все отделения и построят операционный блок, - ОГА

В Кировоградской областной клинической больнице в скором времени появится современный операционный блок.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По программе "Большая стройка" в медучреждении также капитально отремонтируют фактически все отделения. В настоящее время уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации.

"Планируется капитальный ремонт гематологического отделения, реконструкция системы электроснабжения с устройством резервных электростанций ковидных отделений, теплового пункта под котельную и помещения пищеблока", - рассказали в ОГА.

Читайте также: На Хортице обновят парковые зоны площадью 40 га

Как отметила глава области Мария Черная, реализация проекта направлена на создание качественных условий для персонала и пациентов больницы, путем проведения комплексной модернизации опорного заведения здравоохранения в области.

В ОГА также отметили, что данный объект строительства находится на личном контроле главы области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил , что в рамках программы Владимира Зеленского планируют восстановить 48 областных больниц. В 29 из них построят вертолетные площадки.