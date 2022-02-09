РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8803 посетителя онлайн
Новости
1 139 5

В Кировоградской областной больнице отремонтируют все отделения и построят операционный блок, - ОГА

В Кировоградской областной больнице отремонтируют все отделения и построят операционный блок, - ОГА

В Кировоградской областной клинической больнице в скором времени появится современный операционный блок.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По программе "Большая стройка" в медучреждении также капитально отремонтируют фактически все отделения. В настоящее время уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации.

"Планируется капитальный ремонт гематологического отделения, реконструкция системы электроснабжения с устройством резервных электростанций ковидных отделений, теплового пункта под котельную и помещения пищеблока", - рассказали в ОГА.

Читайте также: На Хортице обновят парковые зоны площадью 40 га

Как отметила глава области Мария Черная, реализация проекта направлена на создание качественных условий для персонала и пациентов больницы, путем проведения комплексной модернизации опорного заведения здравоохранения в области.

В ОГА также отметили, что данный объект строительства находится на личном контроле главы области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил , что в рамках программы Владимира Зеленского планируют восстановить 48 областных больниц. В 29 из них построят вертолетные площадки.

Автор: 

больница (1444) Большая стройка (728) Кировоградская область (646)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Порошенку в нас відремонтували майже всі школи, садки, амбулаторії та відділення. І ніхто на цьому не піарився. Бо цим займались місцеві органи влади в рамках децентралізації. Це їхнє повноваження ! Вони на місцях краще знають що і як ремонтувати.
Зеленському ГАНЬБА !
показать весь комментарий
09.02.2022 16:51 Ответить
благодаря "великому крадивництву",в Борисполе не стало роддома.
показать весь комментарий
09.02.2022 17:02 Ответить
Якби вже КРОПИВНИЦЬКИЙ
показать весь комментарий
09.02.2022 17:32 Ответить
А персонал сокращаете... Оставшихся гоните в отпуск за свой счет...Спасибо Пороху за "реформу" доктора смерти и Зели за продолжение уничтожения медицины!
показать весь комментарий
09.02.2022 17:44 Ответить
Ну хоч обласні лікарні залишили та й ще ремонтують, а у нас райцентра вже нема , і лікарні скоро не буде., зате буде смартфон і басейн , а може велика яма, бо вже грошей не вистачає на будівництво.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:01 Ответить
 
 