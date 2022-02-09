На Хортице обновят парковые зоны площадью 40 га

На острове Хортица в Запорожье приведут в порядок парковые зоны, которые занимают 40 гектаров.

Масштабное обновление на острове проходит по программе "Большая стройка", информирует Цензор.НЕТ.

Планы развития хортицких парков обсудили эксперты, уже имеющие подобный опыт, представители власти, общественности и руководство Национального заповедника "Хортица" в рамках дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история — великое будущее".

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Как отметила заместитель директора НЗ "Хортица" Светлана Охрименко, зеленые туннели парка "Хортицкий лабиринт" обладают огромным туристическим потенциалом. Аллеи лабиринта проходят сквозь валы и редуты времен русско-турецкой войны, недалеко от скифского святилища. Но за годы без присмотра превратились в непроходимые заросли.

"К сожалению, десятилетиями не было системных усилий по приведению в порядок парковых зон, чтобы они действительно стали украшениями Хортицы", — подчеркнула Охрименко. Хортицким паркам не хватает базовой инфраструктуры, считает эксперт по развитию территорий Виктория Титова.

"Нужны туалеты, лавочки для отдыха, места для приема пищи. Их можно обустроить без причинения вреда окружающей среде. Нужна безопасная среда – освещение, камеры наблюдения и охрана. Когда мы исследовали, какие активности можно добавить на Хортице, мы подумали, что они должны быть интересны жителям и гостям города и при этом сохранять баланс между человеком и природой", - отметила Титова.

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К примеру, на детских площадках вместо резинового покрытия можно использовать щепу, пояснила она.

Подобный опыт уже имеет Национальный дендропарк "Софиевка". Там обустроили на 12 га территории, которая тоже была запущена, фэнтези-парк и экспозиционный участок "ДиноСофия". За последний год количество туристов выросло вдвое - даже в условиях карантина 620 тысяч гостей, рассказал заместитель директора парка "Софиевка" Владимир Грабовой.

Участники обсуждения пришли к согласию о необходимости совместного пошагового развития парков Хортицы и продолжения диалога по этой теме с общественностью.

Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и в партнерстве с Группой Метинвест. Этот национальный проект признан успешным примером государственно-частного партнерства.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее отметил среди дальнейших планов развития Хортицы развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды острова.

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