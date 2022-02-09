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На Хортице обновят парковые зоны площадью 40 га

На Хортице обновят парковые зоны площадью 40 га

На острове Хортица в Запорожье приведут в порядок парковые зоны, которые занимают 40 гектаров.

Масштабное обновление на острове проходит по программе "Большая стройка", информирует Цензор.НЕТ.

Планы развития хортицких парков обсудили эксперты, уже имеющие подобный опыт, представители власти, общественности и руководство Национального заповедника "Хортица" в рамках дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история — великое будущее".

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Как отметила заместитель директора НЗ "Хортица" Светлана Охрименко, зеленые туннели парка "Хортицкий лабиринт" обладают огромным туристическим потенциалом. Аллеи лабиринта проходят сквозь валы и редуты времен русско-турецкой войны, недалеко от скифского святилища. Но за годы без присмотра превратились в непроходимые заросли.

"К сожалению, десятилетиями не было системных усилий по приведению в порядок парковых зон, чтобы они действительно стали украшениями Хортицы", — подчеркнула Охрименко. Хортицким паркам не хватает базовой инфраструктуры, считает эксперт по развитию территорий Виктория Титова.

"Нужны туалеты, лавочки для отдыха, места для приема пищи. Их можно обустроить без причинения вреда окружающей среде. Нужна безопасная среда – освещение, камеры наблюдения и охрана. Когда мы исследовали, какие активности можно добавить на Хортице, мы подумали, что они должны быть интересны жителям и гостям города и при этом сохранять баланс между человеком и природой", - отметила Титова.

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К примеру, на детских площадках вместо резинового покрытия можно использовать щепу, пояснила она.

Подобный опыт уже имеет Национальный дендропарк "Софиевка". Там обустроили на 12 га территории, которая тоже была запущена, фэнтези-парк и экспозиционный участок "ДиноСофия". За последний год количество туристов выросло вдвое - даже в условиях карантина 620 тысяч гостей, рассказал заместитель директора парка "Софиевка" Владимир Грабовой.

Участники обсуждения пришли к согласию о необходимости совместного пошагового развития парков Хортицы и продолжения диалога по этой теме с общественностью.

Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и в партнерстве с Группой Метинвест. Этот национальный проект признан успешным примером государственно-частного партнерства.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее отметил среди дальнейших планов развития Хортицы развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды острова.

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Автор: 

Запорожье (2695) Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+1
Почати треба з посадки дерев які в заповіднику ніхто не відновлюе після пожеж і уберіть це дебільне гасло "велике будівництво" бо дякую ему ви вже знищили природу в районі музею і ніякого асфальту, брусчатки, гумового покриття поверніться до природи а не до доріг стоянок фан-зон дитячих майданчиков !
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09.02.2022 14:57 Ответить
+1
уже "оновили" одну из локаций Хортицы, в рамках великого крадивництва просто закатав в плитку. Надеюсь они не доберутся до зоны абсолютной заповедности..
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09.02.2022 15:01 Ответить
+1
Спасибо Президент за "Велике будiвництво"!!! 30 лет все в Запорожье тупо крали!!!
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09.02.2022 15:02 Ответить
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я про оновлення на Хортиці чую вже років 20
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09.02.2022 14:08 Ответить
Почати треба з посадки дерев які в заповіднику ніхто не відновлюе після пожеж і уберіть це дебільне гасло "велике будівництво" бо дякую ему ви вже знищили природу в районі музею і ніякого асфальту, брусчатки, гумового покриття поверніться до природи а не до доріг стоянок фан-зон дитячих майданчиков !
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09.02.2022 14:57 Ответить
вообще то исторически на Хортице деревья росли только по балкам
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09.02.2022 15:23 Ответить
Вообще то исторически был ледниковый период
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09.02.2022 17:39 Ответить
уже "оновили" одну из локаций Хортицы, в рамках великого крадивництва просто закатав в плитку. Надеюсь они не доберутся до зоны абсолютной заповедности..
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09.02.2022 15:01 Ответить
Спасибо Президент за "Велике будiвництво"!!! 30 лет все в Запорожье тупо крали!!!
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09.02.2022 15:02 Ответить
А причём тут президент все фирмы которым без прозоро отдали тендера на велике крадивництво афилированы с беней и его компаньйонами
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09.02.2022 17:43 Ответить
Лавочки и туалеты в лесу - это что то новенькое! Лабиринты из 2з кустов и трёх сосен...
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09.02.2022 15:11 Ответить
В стране война. Дело хорошее, но этим нужно в мирное время заниматься!
Воинам поднять зп нет денег, а вот судьям платить пенсию по 90 тысяч деньги есть.
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09.02.2022 17:07 Ответить
Проблем в країні більше нема, тільки Хортиця. Дурдом....
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09.02.2022 19:10 Ответить
Не чіпайте нашу Хортицю, упирі Ще та Метінвест.

Парк Яланського в центрі міста знищили, не відновлюють. Активісти виграли суд, а в.о. мера від зелених дав вказівку на касацію. Видно одразу як піклуються про запоріжців.

Відмивати бабло на великих об'єктах легше, так Володимире Олександровичу?
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09.02.2022 19:18 Ответить
...парковые зоны - это кормушки для воров и мусаров их крышующих....воры многие годы обворовывают машины отдыхающих,бьют стекла,вскрывают авто другими путями....мусара бездействуют - значит в доле...сам не посещаю этот рассадник криминала и другим не советую....хотя раньше ,когда в городе была милиция , любил отдыхать в этом прекрасном месте.
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11.02.2022 00:55 Ответить
 
 