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Новини
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На Хортиці оновлять паркові зони площею 40 га

На Хортиці оновлять паркові зони площею 40 га

На острові Хортиця у Запоріжжі впорядкують паркові зони, які займають 40 гектарів.

 Масштабне оновлення на острові відбувається за програмою "Велике будівництво", інформує Цензор.НЕТ.

Плани розвитку хортицьких парків обговорили експерти, що вже мають подібний досвід, представники влади, громадськості та керівництво Національного заповідника "Хортиця" в межах дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

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Як зазначила заступниця директора НЗ "Хортиця" Світлана Охріменко, зелені тунелі парку "Хортицький лабіринт" мають величезний туристичний потенціал. Алеї лабіринту проходять крізь вали і редути часів російсько-турецької війни, неподалік скіфське святилище. Але за роки вони без догляду перетворилися на непролазні хащі.

"На жаль, десятиліттями не було системних зусиль по впорядкуванню паркових зон, щоб вони дійсно стали окрасами Хортиці", - наголосила Охріменко.

Хортицьким паркам бракує базової інфраструктури, вважає експертка з розвитку територій Вікторія Титова.

"Потрібні вбиральні, лавочки для відпочинку, місця для прийому їжі. Їх можна облаштувати без завдання шкоди навколишньому середовищу. Потрібне безпечне середовище - освітлення, камери спостереження та охорона. Коли ми досліджували, які активності можна додати на Хортиці, ми подумали, що вони мають бути цікавими для мешканців та гостей міста і при цьому зберігати баланс між людиною та природою", - зазначила Титова.

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Наприклад, на дитячих майданчиках замість гумового покриття можна використовувати щепу, пояснила вона.

Подібний досвід вже має Національний дендропарк "Софіївка". Там облаштували на 12 га території, яка теж була захаращена, фентезі-парк та експозиційну ділянку "ДіноСофія". За останній рік кількість туристів виросла вдвічі - навіть в умовах карантину 620 тисяч гостей, розповів заступник директора парку "Софіївка" Володимир Грабовий.

Учасники обговорення дійшли згоди щодо необхідності спільного покрокового розвитку парків Хортиці та продовження діалогу з цієї теми з громадськістю.

Відродження Хортиці стартувало 2021 року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та у партнерстві з Групою Метінвест. Цей національний проєкт визнано успішним прикладом державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше зазначив серед подальших планів розвитку Хортиці розбудову всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища острова.

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Автор: 

Запоріжжя (2316) ОСУВ Хортиця (461) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+1
Почати треба з посадки дерев які в заповіднику ніхто не відновлюе після пожеж і уберіть це дебільне гасло "велике будівництво" бо дякую ему ви вже знищили природу в районі музею і ніякого асфальту, брусчатки, гумового покриття поверніться до природи а не до доріг стоянок фан-зон дитячих майданчиков !
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09.02.2022 14:57 Відповісти
+1
уже "оновили" одну из локаций Хортицы, в рамках великого крадивництва просто закатав в плитку. Надеюсь они не доберутся до зоны абсолютной заповедности..
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09.02.2022 15:01 Відповісти
+1
Спасибо Президент за "Велике будiвництво"!!! 30 лет все в Запорожье тупо крали!!!
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09.02.2022 15:02 Відповісти
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я про оновлення на Хортиці чую вже років 20
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09.02.2022 14:08 Відповісти
Почати треба з посадки дерев які в заповіднику ніхто не відновлюе після пожеж і уберіть це дебільне гасло "велике будівництво" бо дякую ему ви вже знищили природу в районі музею і ніякого асфальту, брусчатки, гумового покриття поверніться до природи а не до доріг стоянок фан-зон дитячих майданчиков !
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09.02.2022 14:57 Відповісти
вообще то исторически на Хортице деревья росли только по балкам
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09.02.2022 15:23 Відповісти
Вообще то исторически был ледниковый период
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09.02.2022 17:39 Відповісти
уже "оновили" одну из локаций Хортицы, в рамках великого крадивництва просто закатав в плитку. Надеюсь они не доберутся до зоны абсолютной заповедности..
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09.02.2022 15:01 Відповісти
Спасибо Президент за "Велике будiвництво"!!! 30 лет все в Запорожье тупо крали!!!
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09.02.2022 15:02 Відповісти
А причём тут президент все фирмы которым без прозоро отдали тендера на велике крадивництво афилированы с беней и его компаньйонами
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09.02.2022 17:43 Відповісти
Лавочки и туалеты в лесу - это что то новенькое! Лабиринты из 2з кустов и трёх сосен...
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09.02.2022 15:11 Відповісти
В стране война. Дело хорошее, но этим нужно в мирное время заниматься!
Воинам поднять зп нет денег, а вот судьям платить пенсию по 90 тысяч деньги есть.
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09.02.2022 17:07 Відповісти
Проблем в країні більше нема, тільки Хортиця. Дурдом....
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09.02.2022 19:10 Відповісти
Не чіпайте нашу Хортицю, упирі Ще та Метінвест.

Парк Яланського в центрі міста знищили, не відновлюють. Активісти виграли суд, а в.о. мера від зелених дав вказівку на касацію. Видно одразу як піклуються про запоріжців.

Відмивати бабло на великих об'єктах легше, так Володимире Олександровичу?
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09.02.2022 19:18 Відповісти
...парковые зоны - это кормушки для воров и мусаров их крышующих....воры многие годы обворовывают машины отдыхающих,бьют стекла,вскрывают авто другими путями....мусара бездействуют - значит в доле...сам не посещаю этот рассадник криминала и другим не советую....хотя раньше ,когда в городе была милиция , любил отдыхать в этом прекрасном месте.
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11.02.2022 00:55 Відповісти
 
 