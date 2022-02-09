На Хортиці оновлять паркові зони площею 40 га

На острові Хортиця у Запоріжжі впорядкують паркові зони, які займають 40 гектарів.

Масштабне оновлення на острові відбувається за програмою "Велике будівництво", інформує Цензор.НЕТ.

Плани розвитку хортицьких парків обговорили експерти, що вже мають подібний досвід, представники влади, громадськості та керівництво Національного заповідника "Хортиця" в межах дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

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Як зазначила заступниця директора НЗ "Хортиця" Світлана Охріменко, зелені тунелі парку "Хортицький лабіринт" мають величезний туристичний потенціал. Алеї лабіринту проходять крізь вали і редути часів російсько-турецької війни, неподалік скіфське святилище. Але за роки вони без догляду перетворилися на непролазні хащі.

"На жаль, десятиліттями не було системних зусиль по впорядкуванню паркових зон, щоб вони дійсно стали окрасами Хортиці", - наголосила Охріменко.

Хортицьким паркам бракує базової інфраструктури, вважає експертка з розвитку територій Вікторія Титова.

"Потрібні вбиральні, лавочки для відпочинку, місця для прийому їжі. Їх можна облаштувати без завдання шкоди навколишньому середовищу. Потрібне безпечне середовище - освітлення, камери спостереження та охорона. Коли ми досліджували, які активності можна додати на Хортиці, ми подумали, що вони мають бути цікавими для мешканців та гостей міста і при цьому зберігати баланс між людиною та природою", - зазначила Титова.

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Наприклад, на дитячих майданчиках замість гумового покриття можна використовувати щепу, пояснила вона.

Подібний досвід вже має Національний дендропарк "Софіївка". Там облаштували на 12 га території, яка теж була захаращена, фентезі-парк та експозиційну ділянку "ДіноСофія". За останній рік кількість туристів виросла вдвічі - навіть в умовах карантину 620 тисяч гостей, розповів заступник директора парку "Софіївка" Володимир Грабовий.

Учасники обговорення дійшли згоди щодо необхідності спільного покрокового розвитку парків Хортиці та продовження діалогу з цієї теми з громадськістю.

Відродження Хортиці стартувало 2021 року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та у партнерстві з Групою Метінвест. Цей національний проєкт визнано успішним прикладом державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше зазначив серед подальших планів розвитку Хортиці розбудову всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища острова.

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