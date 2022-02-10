Зеленский не выполнил своих основных предвыборных обещаний трехлетней давности, - КИУ

Владимир Зеленский не выполнил основных предвыборных обещаний трехлетней давности.

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), передает Цензор.НЕТ.

"КИУ проанализировал выполнение публичных заявлений Владимира Зеленского, которые он озвучил в интервью изданию "Украинская правда" в январе 2019 года. Во время разговора В. Зеленский озвучил свое видение окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политики.Из 5 ключевых обещаний В. Зеленского не выполнено 4. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к существующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Российской Федерацией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности. В то же время В.Зеленский, как и обещал, не ввел элементов полной амнистии российских наемников в Донецкой и Луганской областях, выполнив соответствующее обещание", - рассказали в КИУ.

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"Показательно, что три года назад В. Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся в повестке дня. В частности, вопрос выполнения Минских соглашений. Однако прогресс в этой сфере не был достигнут и проблема Минских соглашений и их выполнение до сих пор остается актуальной", – прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

"Анализ выполнения заявлений В. Зеленского (январь 2019 года):

"Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложны, можно договориться".

Не исполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021 г., режим тишины был сорван. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. В. Зеленский заявил, что соблюдение тишины до сих пор остается первым шагом для конструктивных переговоров.

Необходимо "корректировать и развивать Минские договоренности".

Не исполнено. После встречи в нормандском формате в декабре 2019 г. В.Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс.

"У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные".

Не исполнено. С 2019 года состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации не изменился. В Нормандском формате по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к нормандскому формату, министр иностранных дел Украины Д. Кулеба заявил, что в настоящее время речь не идет о переформатировании нормандского формата, поэтому он остается таким, какой есть.

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"Обязательно будем привлекать профессионалов".

Не исполнено. По данным КИУ, за время пребывания В. Зеленского в должности Президента более 30 человек, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничавших с В. Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками В. Зеленского или его окружения, получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал 95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал 95" Юрий Костюк – заместителем председателя Офиса президента, Сергея Сивохо работал советником секретаря СНБО и т.д.

"Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет"

Выполнено. В. Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом подчеркивается, что амнистия будет возможна только после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц "у которых нет на руках крови", - рассказали в КИУ.