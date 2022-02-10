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Зеленский не выполнил своих основных предвыборных обещаний трехлетней давности, - КИУ

Зеленский не выполнил своих основных предвыборных обещаний трехлетней давности, - КИУ

Владимир Зеленский не выполнил основных предвыборных обещаний трехлетней давности.

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), передает Цензор.НЕТ.

"КИУ проанализировал выполнение публичных заявлений Владимира Зеленского, которые он озвучил в интервью изданию "Украинская правда" в январе 2019 года. Во время разговора В. Зеленский озвучил свое видение окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политики.Из 5 ключевых обещаний В. Зеленского не выполнено 4. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к существующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Российской Федерацией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности. В то же время В.Зеленский, как и обещал, не ввел элементов полной амнистии российских наемников в Донецкой и Луганской областях, выполнив соответствующее обещание", - рассказали в КИУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ

"Показательно, что три года назад В. Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся в повестке дня. В частности, вопрос выполнения Минских соглашений. Однако прогресс в этой сфере не был достигнут и проблема Минских соглашений и их выполнение до сих пор остается актуальной", – прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

"Анализ выполнения заявлений В. Зеленского (январь 2019 года):

  1. "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложны, можно договориться".

Не исполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021 г., режим тишины был сорван. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. В. Зеленский заявил, что соблюдение тишины до сих пор остается первым шагом для конструктивных переговоров.

  1. Необходимо "корректировать и развивать Минские договоренности".

Не исполнено. После встречи в нормандском формате в декабре 2019 г. В.Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс.

  1. "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные".

Не исполнено. С 2019 года состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации не изменился. В Нормандском формате по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к нормандскому формату, министр иностранных дел Украины Д. Кулеба заявил, что в настоящее время речь не идет о переформатировании нормандского формата, поэтому он остается таким, какой есть.

Также читайте: 2 года предвыборным обещаниям Зеленского. Большинство из них так и не выполнены до сих пор, - КИУ

  1. "Обязательно будем привлекать профессионалов".

Не исполнено. По данным КИУ, за время пребывания В. Зеленского в должности Президента более 30 человек, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничавших с В. Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками В. Зеленского или его окружения, получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал 95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал 95" Юрий Костюк – заместителем председателя Офиса президента, Сергея Сивохо работал советником секретаря СНБО и т.д.

  1. "Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет"

Выполнено. В. Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом подчеркивается, что амнистия будет возможна только после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц "у которых нет на руках крови", - рассказали в КИУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) КИУ (383) обещания (52) Донбасс (26958) перемирие (1689) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+30
"дайте ему 100 дней!" - верещали зефілітики)

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10.02.2022 16:38 Ответить
+28
ну і новий подарунок зебілам з фопів:
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10.02.2022 16:41 Ответить
+26
ДВА рази зеЛох відкривав НЕдостроений мост)

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10.02.2022 16:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
******* - не згодні!
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10.02.2022 16:33 Ответить
ДВА рази зеЛох відкривав НЕдостроений мост)

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10.02.2022 16:36 Ответить
"дайте ему 100 дней!" - верещали зефілітики)

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10.02.2022 16:38 Ответить
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10.02.2022 16:47 Ответить
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10.02.2022 17:04 Ответить
Шо за псяча мова?????москалику.......
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10.02.2022 17:02 Ответить
зепацюку про це кажи )
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10.02.2022 17:55 Ответить
замість цього зеЛох простил долги коломойского, ахметова, фирташа.. на більш ніж 150 млрд.грн...

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10.02.2022 16:40 Ответить
ну і новий подарунок зебілам з фопів:
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10.02.2022 16:41 Ответить
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10.02.2022 16:48 Ответить
Суперсравнение! Так и просится подпись под этой табличкой: "А мы еще и поэтому в жопе"
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10.02.2022 16:57 Ответить
Эту табличку надо вывести на большой экран в Верховной Раде и попросить ******** из СН прокомментировать.
Вангую: в зале будет гробовая тишина.
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10.02.2022 16:59 Ответить
При всем моем неуважении к зеленому стаду, оно единственное, кто достроило и открыло мосты в Запорожье, строившиеся твоими чоколадными распиловщиками 22 года. Не на том пиаришься
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10.02.2022 17:31 Ответить
Нахрен мне твой мост в Запорожье,когда у нас ,в войну,Армия снова гола-боса
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10.02.2022 17:57 Ответить
лорчинка, открой карту (хотя бы в гугл, ибо шыкалад в верхней конечности) и посмотри, нахрена для Украины новый мост в Запорожье
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11.02.2022 04:47 Ответить
Ещё раз...зескот)мне нахрен не нужна половина моста,в Запорожье,когда,в войну ,моя Армия обворована зекрысами
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11.02.2022 10:47 Ответить
Еще раз. Твоя ярмия? Наркобаронша? А не, адепт чоколядника. Чокоматка)
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11.02.2022 20:15 Ответить
Не хрена оно не достроило... Открыли для движения только один и то не доделали.
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10.02.2022 20:24 Ответить
А без развязок и этот нормально не работает.
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10.02.2022 20:27 Ответить
Ти вже й Янека в *чоколадні* записав? В психіатра давно був? 22 роки-22 зебіла.
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10.02.2022 21:31 Ответить
Ты само поняло, что написало?
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11.02.2022 21:43 Ответить
брехня. клоун что-то открыл, но нихрена не достроили
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10.02.2022 23:02 Ответить
У тебя гугл забанили? Бл@ дибил на дибиле с дибильными никами и шыкаладом в голове... **** кабаныч)
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11.02.2022 05:08 Ответить
Даже если так, то мы же понимаем, что ложка мёда не изменит содержимого бочки говна.
Кроме того, к этому "достроил" есть целый ряд очень нудобных вопросиков:
Почему турки, а не наши?
За какую цену?
За какой срок?
Качество строительства и стройматериалов?
Нет даже запланированных мостовых развязок! А это значит, что пробки теперь будут не на мосту, а на примыкающих дорогах.
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11.02.2022 10:23 Ответить
Я тебе отвечу. Турки строят дороги по всему Евросоюзу. С гарантией. И они - стоят. "Ваши ( твой папа - лапатокидатель) строить не могут априори. Руки из ж@пы. Оборудование - то же, машины - те же. Асфальт - кривой. Чем меньше твоих пап задействовано в процессе, тем дольше простоит идеальное покрытие, положенное турками
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11.02.2022 21:48 Ответить
"Руки из жопы" - это не ответ. Это безмозглый злобный выссер.
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12.02.2022 08:55 Ответить
Дайте йому ще сто років. Почекаємо, хоча ні 0* 100 це теж саме ні#уя.
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10.02.2022 16:34 Ответить
Обіцянки - у очі сцянки , а 73 процентам дурачкам радість.
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10.02.2022 16:34 Ответить
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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10.02.2022 16:34 Ответить
Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского.

Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.

Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.

Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."

Вас трудно спутать, Владимиссаныч.

Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.

Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.

Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.

Н.Sharp
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10.02.2022 16:38 Ответить
ССаныч
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10.02.2022 17:07 Ответить
Мельницы господни мелют медленно. Медленно, но мелко!
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10.02.2022 17:49 Ответить
Сидеть Оно должно,и желательно не в Штатах,а в Желтихх Водах,пожизненно и в клетке,чтоб каждий мог ему в харю плюнуть,вместо води.
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10.02.2022 21:33 Ответить
спустится с горы и.. можно я в лес уйду?
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10.02.2022 22:23 Ответить
Ну он же вам нє лох...
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10.02.2022 16:42 Ответить
Не лох - предатель!
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10.02.2022 17:50 Ответить
Він би "амністію" виконав в хотєлках **********, якби не суспільство, яке протистоїть цьому
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10.02.2022 16:47 Ответить
Он вам ничего не должен.
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10.02.2022 16:47 Ответить
а шо такое?
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10.02.2022 16:52 Ответить
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10.02.2022 16:52 Ответить
Натомість виконав обіцянку, яку давав путіну:
відвів війська і заборонив стріляти у відповідь,
видав основного свідка для Гааги - Цемаха,
видав беркутівція, які розстрілювали Майдан,
переслідує і садить у тюрми воїнів і патріотів,
розвалює країну
...
Список можете доповнювати.
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10.02.2022 16:54 Ответить
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10.02.2022 16:55 Ответить
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10.02.2022 16:55 Ответить
Гойдайте сильніше!
Пукін як раз чекає корисних дурнів!
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10.02.2022 17:36 Ответить
Корисний дурень і зрадник на найвищій посаді в Україні! А такі, як ви вже три роки поспіль навіть не розгойдують - розвалюють країну!
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10.02.2022 17:56 Ответить
Зеленський, Єрмак, Демченко, Подоляк, Татаров, Гогілашвілі, Трухін, Кузьміних, Трубіцин...
І все зе-бидло яке привело до влади клоуна, щоб знищив Україну.
Подякуй справжнім патріотам України, за те що виходили на марші "Ні капітуляції" в 2019, 2020, 2021 роках і не дали клоуну здати Україну х#йлові, інакше ти зараз не пасквілі на Цензорі строчив, а у кращому разі прислуговував би чеченцям і бурятам.
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10.02.2022 22:41 Ответить
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10.02.2022 17:00 Ответить
Ну то ж не АТО, яке буде тривати не дні, а години)
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10.02.2022 17:01 Ответить
ну так і сили ворога дещо зросли від тої дати
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10.02.2022 17:11 Ответить
вот это новость, не может быть, владимирссаныч обманул своих избирателей? хехе
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10.02.2022 17:03 Ответить
выполнил единственное, что обещал НЕ делать ))))))))))))
всё остальное тоже не делал.
красавчик, вдруг война, а я уставший )
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10.02.2022 17:05 Ответить
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10.02.2022 17:06 Ответить
В принципі Зеленський нічого не виконав - клоун ФСБшний.
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10.02.2022 17:06 Ответить
Земля конечно лох,но он дороги построил в отличие от министра правительства азарова,который оставил после себя только разруху,дважды
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10.02.2022 17:07 Ответить
Выражайся правильно:

дорог он построил ровно столько же,

но вдвое дороже
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10.02.2022 17:12 Ответить
Чем кто,чем где,чем когда??? Выражайся правильно,а не как хитрозадая липецкая крыса.
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10.02.2022 17:18 Ответить
Гройсман строил по количеству в 2018 год столько же дорог, сколько и Шмыгаль в 2021 году.

Но вдвое дешевле, чем Шмыгаль.

А президенты к дорогам вообще никакого отношения не имеют.
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10.02.2022 17:42 Ответить
Да,да,а то мы не знает сколько дорог и как строил продавец трусов с фальшивым дипломом.
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10.02.2022 17:46 Ответить
Сколько ******* тебе платит за сосание обрезаного чупа-чупса?
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10.02.2022 17:54 Ответить
ну так ты реально не знаешь
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10.02.2022 17:58 Ответить
Ну,зачем вот так и о твоей любимой Шмаркле,он же как ти,с таким же дипломом.
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10.02.2022 21:37 Ответить
Можно хоть на 2 недели прекрыть фонтан.Пусть хоть напруга спадёт.
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10.02.2022 17:11 Ответить
так це були тільки передвиборчі цяцянки ,після виборів він їх продукував кожного тижня ,що вже можна і не рахувати..
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10.02.2022 17:14 Ответить
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10.02.2022 17:14 Ответить
Олени начали догадываться что дед мороз не настоящий.
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10.02.2022 17:15 Ответить
Обещать жениться еще не значит жениться.
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10.02.2022 17:18 Ответить
Зеля на границу побежит после того, как план по сдаче провалится. Его ждут, надеются.
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10.02.2022 17:27 Ответить
Цыплят по осени считают .Еще более 2х лет,для больных недержанием.
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10.02.2022 17:28 Ответить
Якби хоч один президент виконав усі свої передвиборчі обіцянки, він був би вічним президентом!
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10.02.2022 17:33 Ответить
Притухните!!!!
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10.02.2022 17:34 Ответить
Хватит брехать, амнистия или есть, или её нет.

лиц "у которых нет на руках крови"
 Понятие растяжимое и трактовать можно по разному.
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10.02.2022 17:34 Ответить
Это было сказано... а вот что было заявлено на бумаге Зеленым гандоном перед выборами...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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10.02.2022 17:36 Ответить
А кто и когда обещания выполнял?
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10.02.2022 17:43 Ответить
Прямую демократию обещал, а остается представительская с паразитами депутатами. Зеленский - это Бог Лжи и Обмана. Он злой дух из ящика Пандоры!
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10.02.2022 17:57 Ответить
Да срать на его обещания ..
Главное,что зекрыса ещё и вовсю вредит Украине
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10.02.2022 18:07 Ответить
По прошествии трех лет можно констатировать один факт - все кто голосовал за зеленского - долпоепы!
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10.02.2022 18:37 Ответить
"Больше всех врут охотники после охоты и политики перед выборами" Уинстон Черчилль. При чем последние ( политики) все без исключения. Зеленский в этом смысле полностью в тренде .
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10.02.2022 18:44 Ответить
--- Я так хачу. чтобьі наши пенсионерьі. которьім за 70 .вообще. освобождались от комунальньіх платежей .../Із виголошених . маніловських . мріянь кандидата у Президента В. Зеленського /
Натомість: очільник кіровоградщини Лісота і його пропутінська підлота-/у Світловодському соцжахі закублилився клан-- " путінські гадюки "/ і витворяють жахіття.: відверто знущаються над злиденними пенсіонерами і АТО-шниками. цинічно позбавляючи субсидій і соцвиплат... Ці садістки--КДБ--істки із соцжаху у корумпованім тандемі із кишлом здирників комунальників чого лишень не витворяють: самі викрадають із приймалень заяви і рішення судів; штучно створюють шаленні "БОРГИ ". НЕ реагують на рішення судів / із бухгалтерською освітою--ревізують . на свій розсуд . їх правомірність... / НА чисельні звернення і на уряд/гар. лінію і .навіть. до самого гаранта---у нихг-заготовлені .під трафарет. відписочки-- садисточки: звертайтеся в суди !!! Субсидії виключно своїм у доску :устроителям русского мира... У зверненні низка судових рішень проте цій гидоті ліньки навіть перелистати аркуш заяви--звернення... Історія має тенденцію повторятись... Вся ця наруга .над українцями вже була: Перечитую " Судний день " Я.Яріша .Там теж срулята--управителі із конфедератами і знушалися . і гнобили.. .. і гвалтували... Отримали КОЛІЇВЩИНУ із тисячами жертв... Історія нічому не вчить !?
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10.02.2022 18:59 Ответить
Ничего странного☝️ У него ведь нету большинства как у Порошенко было...
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10.02.2022 19:08 Ответить
Він дороги будує, та замість обіцяного доступного авто, пересадить усіх на велосипедики, тут правда, ми всі преЗеденти на велосипедиках, коли всі однакові не видно бідності.
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10.02.2022 20:15 Ответить
Повірити в те, що порожній шут гороховий з кишені олігарха в змозі державою управляти, може тільки повний ідіот. Прикро що ідіотів в Україні більшість.
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10.02.2022 21:20 Ответить
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10.02.2022 21:38 Ответить
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10.02.2022 21:41 Ответить
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10.02.2022 21:47 Ответить
 
 