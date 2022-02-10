Зеленский не выполнил своих основных предвыборных обещаний трехлетней давности, - КИУ
Владимир Зеленский не выполнил основных предвыборных обещаний трехлетней давности.
Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), передает Цензор.НЕТ.
"КИУ проанализировал выполнение публичных заявлений Владимира Зеленского, которые он озвучил в интервью изданию "Украинская правда" в январе 2019 года. Во время разговора В. Зеленский озвучил свое видение окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политики.Из 5 ключевых обещаний В. Зеленского не выполнено 4. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к существующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Российской Федерацией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности. В то же время В.Зеленский, как и обещал, не ввел элементов полной амнистии российских наемников в Донецкой и Луганской областях, выполнив соответствующее обещание", - рассказали в КИУ.
"Показательно, что три года назад В. Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся в повестке дня. В частности, вопрос выполнения Минских соглашений. Однако прогресс в этой сфере не был достигнут и проблема Минских соглашений и их выполнение до сих пор остается актуальной", – прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.
"Анализ выполнения заявлений В. Зеленского (январь 2019 года):
- "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложны, можно договориться".
Не исполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021 г., режим тишины был сорван. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. В. Зеленский заявил, что соблюдение тишины до сих пор остается первым шагом для конструктивных переговоров.
- Необходимо "корректировать и развивать Минские договоренности".
Не исполнено. После встречи в нормандском формате в декабре 2019 г. В.Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс.
- "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные".
Не исполнено. С 2019 года состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации не изменился. В Нормандском формате по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к нормандскому формату, министр иностранных дел Украины Д. Кулеба заявил, что в настоящее время речь не идет о переформатировании нормандского формата, поэтому он остается таким, какой есть.
- "Обязательно будем привлекать профессионалов".
Не исполнено. По данным КИУ, за время пребывания В. Зеленского в должности Президента более 30 человек, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничавших с В. Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками В. Зеленского или его окружения, получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал 95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал 95" Юрий Костюк – заместителем председателя Офиса президента, Сергея Сивохо работал советником секретаря СНБО и т.д.
- "Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет"
Выполнено. В. Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом подчеркивается, что амнистия будет возможна только после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц "у которых нет на руках крови", - рассказали в КИУ.
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Вангую: в зале будет гробовая тишина.
Кроме того, к этому "достроил" есть целый ряд очень нудобных вопросиков:
Почему турки, а не наши?
За какую цену?
За какой срок?
Качество строительства и стройматериалов?
Нет даже запланированных мостовых развязок! А это значит, что пробки теперь будут не на мосту, а на примыкающих дорогах.
Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.
Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.
Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."
Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.
Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.
Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.
Н.Sharp
відвів війська і заборонив стріляти у відповідь,
видав основного свідка для Гааги - Цемаха,
видав беркутівція, які розстрілювали Майдан,
переслідує і садить у тюрми воїнів і патріотів,
розвалює країну
...
Список можете доповнювати.
Пукін як раз чекає корисних дурнів!
І все зе-бидло яке привело до влади клоуна, щоб знищив Україну.
Подякуй справжнім патріотам України, за те що виходили на марші "Ні капітуляції" в 2019, 2020, 2021 роках і не дали клоуну здати Україну х#йлові, інакше ти зараз не пасквілі на Цензорі строчив, а у кращому разі прислуговував би чеченцям і бурятам.
всё остальное тоже не делал.
красавчик, вдруг война, а я уставший )
дорог он построил ровно столько же,
но вдвое дороже
Но вдвое дешевле, чем Шмыгаль.
А президенты к дорогам вообще никакого отношения не имеют.
лиц "у которых нет на руках крови"
Понятие растяжимое и трактовать можно по разному.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Главное,что зекрыса ещё и вовсю вредит Украине
Натомість: очільник кіровоградщини Лісота і його пропутінська підлота-/у Світловодському соцжахі закублилився клан-- " путінські гадюки "/ і витворяють жахіття.: відверто знущаються над злиденними пенсіонерами і АТО-шниками. цинічно позбавляючи субсидій і соцвиплат... Ці садістки--КДБ--істки із соцжаху у корумпованім тандемі із кишлом здирників комунальників чого лишень не витворяють: самі викрадають із приймалень заяви і рішення судів; штучно створюють шаленні "БОРГИ ". НЕ реагують на рішення судів / із бухгалтерською освітою--ревізують . на свій розсуд . їх правомірність... / НА чисельні звернення і на уряд/гар. лінію і .навіть. до самого гаранта---у нихг-заготовлені .під трафарет. відписочки-- садисточки: звертайтеся в суди !!! Субсидії виключно своїм у доску :устроителям русского мира... У зверненні низка судових рішень проте цій гидоті ліньки навіть перелистати аркуш заяви--звернення... Історія має тенденцію повторятись... Вся ця наруга .над українцями вже була: Перечитую " Судний день " Я.Яріша .Там теж срулята--управителі із конфедератами і знушалися . і гнобили.. .. і гвалтували... Отримали КОЛІЇВЩИНУ із тисячами жертв... Історія нічому не вчить !?