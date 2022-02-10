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Новини
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Зеленський не виконав своїх основних передвиборчих обіцянок трирічної давнини, - КВУ

Зеленський не виконав своїх основних передвиборчих обіцянок трирічної давнини, - КВУ

Володимир Зеленський не виконав основні передвиборчі обіцянки трирічної давнини.

Про це заявили в Комітеті виборців України (КВУ), передає Цензор.НЕТ.

"КВУ проаналізував виконання публічних заяв Володимира Зеленського, які він озвучив в інтерв’ю виданню "Українська правда" у січні 2019 року. Під час розмови В. Зеленський озвучив своє бачення щодо закінчення російсько-української війни, особливостей зовнішньої політики та основних підходів до кадрової політики. Із 5 ключових обіцянок В. Зеленського не виконано 4. Зокрема, не було змінено текст Мінських угод, західні держави не доєдналися до існуючих мирних форматів, не вдалося домовитися про дієве перемир’я із Російською Федерацією, не дотримано обіцянок щодо залучення професіоналів на державні посади. Натомість, В. Зеленський, як і обіцяв, не запровадив елементів повної амністії російських найманців у Донецькій та Луганській областях, виконавши відповідну обіцянку", - розповіли в КВУ.

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"Показово, що три року тому В. Зеленський говорив про ті ж речі, які зараз перебувають на порядку денному. Зокрема, питання виконання Мінських угод. Однак прогресу в цій сфері не було досягнуто і проблема Мінських угод та їх виконання досі залишається актуальною", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

"Аналіз виконання заяв В. Зеленського (січень 2019 року):

1. "Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися".

Не виконано. Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано. Загалом за рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. В. Зеленський заявив, що дотримання тиші досі залишається першим кроком для конструктивних перемовин.

2. Потрібно "коригувати і розвивати Мінські домовленості".

Не виконано. Після зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 р. В. Зеленський заявив, що ініціюватиме внесення змін у Мінські угоди. Однак на практиці ця ініціатива не була реалізована. Як відомо, проти цього виступає Російська Федерація, блокуючи відповідний процес.

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3. "У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни - західні".

Не виконано. Із 2019 року склад учасників мирних переговорів щодо збройної агресії з боку Російської Федерації не змінився. У Нормандському форматі, як і раніше, представлені Україна, Росія, Німеччина та Франція. У грудні 2021 р., відповідаючи на питання щодо можливого приєднання США до нормандського формату, міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що на разі не йдеться про переформатування нормандського формату, тому він залишається таким, яким є.

4. "Обов'язково будемо залучати професіоналів".

Не виконано. За даними КВУ за час перебування В. Зеленського на посаді Президента понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Зокрема, співвласник "Студії Квартал 95" Іван Баканов став головою Служби безпеки, сценарист "Студії Квартал 95" Юрій Костюк - заступником голови Офісу президента, Сергія Сивоха працював радником секретаря РНБО та ін.

5. "Повна амністія? Звичайно ж, ніхто на це не піде"

Виконано. В. Зеленський дотримується обіцянки щодо неможливості повної амністії. При цьому підкреслюється, що амністія буде можлива лише після формування відповідних безпекових умов, а також буде стосуватися виключно осіб "у яких немає на руках крові", - розповіли в КВУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) КВУ (135) обіцянки (30) Донбас (22358) перемир’я (996) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+30
"дайте ему 100 дней!" - верещали зефілітики)

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10.02.2022 16:38 Відповісти
+28
ну і новий подарунок зебілам з фопів:
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10.02.2022 16:41 Відповісти
+26
ДВА рази зеЛох відкривав НЕдостроений мост)

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10.02.2022 16:36 Відповісти
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******* - не згодні!
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10.02.2022 16:33 Відповісти
ДВА рази зеЛох відкривав НЕдостроений мост)

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10.02.2022 16:36 Відповісти
"дайте ему 100 дней!" - верещали зефілітики)

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10.02.2022 16:38 Відповісти
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10.02.2022 16:47 Відповісти
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10.02.2022 17:04 Відповісти
Шо за псяча мова?????москалику.......
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10.02.2022 17:02 Відповісти
зепацюку про це кажи )
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10.02.2022 17:55 Відповісти
замість цього зеЛох простил долги коломойского, ахметова, фирташа.. на більш ніж 150 млрд.грн...

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10.02.2022 16:40 Відповісти
ну і новий подарунок зебілам з фопів:
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10.02.2022 16:41 Відповісти
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10.02.2022 16:48 Відповісти
Суперсравнение! Так и просится подпись под этой табличкой: "А мы еще и поэтому в жопе"
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10.02.2022 16:57 Відповісти
Эту табличку надо вывести на большой экран в Верховной Раде и попросить ******** из СН прокомментировать.
Вангую: в зале будет гробовая тишина.
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10.02.2022 16:59 Відповісти
При всем моем неуважении к зеленому стаду, оно единственное, кто достроило и открыло мосты в Запорожье, строившиеся твоими чоколадными распиловщиками 22 года. Не на том пиаришься
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10.02.2022 17:31 Відповісти
Нахрен мне твой мост в Запорожье,когда у нас ,в войну,Армия снова гола-боса
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10.02.2022 17:57 Відповісти
лорчинка, открой карту (хотя бы в гугл, ибо шыкалад в верхней конечности) и посмотри, нахрена для Украины новый мост в Запорожье
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11.02.2022 04:47 Відповісти
Ещё раз...зескот)мне нахрен не нужна половина моста,в Запорожье,когда,в войну ,моя Армия обворована зекрысами
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11.02.2022 10:47 Відповісти
Еще раз. Твоя ярмия? Наркобаронша? А не, адепт чоколядника. Чокоматка)
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11.02.2022 20:15 Відповісти
Не хрена оно не достроило... Открыли для движения только один и то не доделали.
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10.02.2022 20:24 Відповісти
А без развязок и этот нормально не работает.
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10.02.2022 20:27 Відповісти
Ти вже й Янека в *чоколадні* записав? В психіатра давно був? 22 роки-22 зебіла.
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10.02.2022 21:31 Відповісти
Ты само поняло, что написало?
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11.02.2022 21:43 Відповісти
брехня. клоун что-то открыл, но нихрена не достроили
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10.02.2022 23:02 Відповісти
У тебя гугл забанили? Бл@ дибил на дибиле с дибильными никами и шыкаладом в голове... **** кабаныч)
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11.02.2022 05:08 Відповісти
Даже если так, то мы же понимаем, что ложка мёда не изменит содержимого бочки говна.
Кроме того, к этому "достроил" есть целый ряд очень нудобных вопросиков:
Почему турки, а не наши?
За какую цену?
За какой срок?
Качество строительства и стройматериалов?
Нет даже запланированных мостовых развязок! А это значит, что пробки теперь будут не на мосту, а на примыкающих дорогах.
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11.02.2022 10:23 Відповісти
Я тебе отвечу. Турки строят дороги по всему Евросоюзу. С гарантией. И они - стоят. "Ваши ( твой папа - лапатокидатель) строить не могут априори. Руки из ж@пы. Оборудование - то же, машины - те же. Асфальт - кривой. Чем меньше твоих пап задействовано в процессе, тем дольше простоит идеальное покрытие, положенное турками
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11.02.2022 21:48 Відповісти
"Руки из жопы" - это не ответ. Это безмозглый злобный выссер.
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12.02.2022 08:55 Відповісти
Дайте йому ще сто років. Почекаємо, хоча ні 0* 100 це теж саме ні#уя.
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10.02.2022 16:34 Відповісти
Обіцянки - у очі сцянки , а 73 процентам дурачкам радість.
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10.02.2022 16:34 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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10.02.2022 16:34 Відповісти
Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского.

Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.

Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.

Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."

Вас трудно спутать, Владимиссаныч.

Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.

Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.

Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.

Н.Sharp
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10.02.2022 16:38 Відповісти
ССаныч
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10.02.2022 17:07 Відповісти
Мельницы господни мелют медленно. Медленно, но мелко!
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10.02.2022 17:49 Відповісти
Сидеть Оно должно,и желательно не в Штатах,а в Желтихх Водах,пожизненно и в клетке,чтоб каждий мог ему в харю плюнуть,вместо води.
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10.02.2022 21:33 Відповісти
спустится с горы и.. можно я в лес уйду?
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10.02.2022 22:23 Відповісти
Ну он же вам нє лох...
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10.02.2022 16:42 Відповісти
Не лох - предатель!
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10.02.2022 17:50 Відповісти
Він би "амністію" виконав в хотєлках **********, якби не суспільство, яке протистоїть цьому
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10.02.2022 16:47 Відповісти
Он вам ничего не должен.
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10.02.2022 16:47 Відповісти
а шо такое?
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10.02.2022 16:52 Відповісти
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10.02.2022 16:52 Відповісти
Натомість виконав обіцянку, яку давав путіну:
відвів війська і заборонив стріляти у відповідь,
видав основного свідка для Гааги - Цемаха,
видав беркутівція, які розстрілювали Майдан,
переслідує і садить у тюрми воїнів і патріотів,
розвалює країну
...
Список можете доповнювати.
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10.02.2022 16:54 Відповісти
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10.02.2022 16:55 Відповісти
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10.02.2022 16:55 Відповісти
Гойдайте сильніше!
Пукін як раз чекає корисних дурнів!
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10.02.2022 17:36 Відповісти
Корисний дурень і зрадник на найвищій посаді в Україні! А такі, як ви вже три роки поспіль навіть не розгойдують - розвалюють країну!
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10.02.2022 17:56 Відповісти
Зеленський, Єрмак, Демченко, Подоляк, Татаров, Гогілашвілі, Трухін, Кузьміних, Трубіцин...
І все зе-бидло яке привело до влади клоуна, щоб знищив Україну.
Подякуй справжнім патріотам України, за те що виходили на марші "Ні капітуляції" в 2019, 2020, 2021 роках і не дали клоуну здати Україну х#йлові, інакше ти зараз не пасквілі на Цензорі строчив, а у кращому разі прислуговував би чеченцям і бурятам.
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10.02.2022 22:41 Відповісти
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10.02.2022 17:00 Відповісти
Ну то ж не АТО, яке буде тривати не дні, а години)
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10.02.2022 17:01 Відповісти
ну так і сили ворога дещо зросли від тої дати
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10.02.2022 17:11 Відповісти
вот это новость, не может быть, владимирссаныч обманул своих избирателей? хехе
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10.02.2022 17:03 Відповісти
выполнил единственное, что обещал НЕ делать ))))))))))))
всё остальное тоже не делал.
красавчик, вдруг война, а я уставший )
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10.02.2022 17:05 Відповісти
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10.02.2022 17:06 Відповісти
В принципі Зеленський нічого не виконав - клоун ФСБшний.
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Земля конечно лох,но он дороги построил в отличие от министра правительства азарова,который оставил после себя только разруху,дважды
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10.02.2022 17:07 Відповісти
Выражайся правильно:

дорог он построил ровно столько же,

но вдвое дороже
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10.02.2022 17:12 Відповісти
Чем кто,чем где,чем когда??? Выражайся правильно,а не как хитрозадая липецкая крыса.
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Гройсман строил по количеству в 2018 год столько же дорог, сколько и Шмыгаль в 2021 году.

Но вдвое дешевле, чем Шмыгаль.

А президенты к дорогам вообще никакого отношения не имеют.
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10.02.2022 17:42 Відповісти
Да,да,а то мы не знает сколько дорог и как строил продавец трусов с фальшивым дипломом.
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10.02.2022 17:46 Відповісти
Сколько ******* тебе платит за сосание обрезаного чупа-чупса?
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10.02.2022 17:54 Відповісти
ну так ты реально не знаешь
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10.02.2022 17:58 Відповісти
Ну,зачем вот так и о твоей любимой Шмаркле,он же как ти,с таким же дипломом.
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10.02.2022 21:37 Відповісти
Можно хоть на 2 недели прекрыть фонтан.Пусть хоть напруга спадёт.
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10.02.2022 17:11 Відповісти
так це були тільки передвиборчі цяцянки ,після виборів він їх продукував кожного тижня ,що вже можна і не рахувати..
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10.02.2022 17:14 Відповісти
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10.02.2022 17:14 Відповісти
Олени начали догадываться что дед мороз не настоящий.
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10.02.2022 17:15 Відповісти
Обещать жениться еще не значит жениться.
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Зеля на границу побежит после того, как план по сдаче провалится. Его ждут, надеются.
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10.02.2022 17:27 Відповісти
Цыплят по осени считают .Еще более 2х лет,для больных недержанием.
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10.02.2022 17:28 Відповісти
Якби хоч один президент виконав усі свої передвиборчі обіцянки, він був би вічним президентом!
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10.02.2022 17:33 Відповісти
Притухните!!!!
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10.02.2022 17:34 Відповісти
Хватит брехать, амнистия или есть, или её нет.

лиц "у которых нет на руках крови"
 Понятие растяжимое и трактовать можно по разному.
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10.02.2022 17:34 Відповісти
Это было сказано... а вот что было заявлено на бумаге Зеленым гандоном перед выборами...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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10.02.2022 17:36 Відповісти
А кто и когда обещания выполнял?
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10.02.2022 17:43 Відповісти
Прямую демократию обещал, а остается представительская с паразитами депутатами. Зеленский - это Бог Лжи и Обмана. Он злой дух из ящика Пандоры!
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10.02.2022 17:57 Відповісти
Да срать на его обещания ..
Главное,что зекрыса ещё и вовсю вредит Украине
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10.02.2022 18:07 Відповісти
По прошествии трех лет можно констатировать один факт - все кто голосовал за зеленского - долпоепы!
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10.02.2022 18:37 Відповісти
"Больше всех врут охотники после охоты и политики перед выборами" Уинстон Черчилль. При чем последние ( политики) все без исключения. Зеленский в этом смысле полностью в тренде .
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10.02.2022 18:44 Відповісти
--- Я так хачу. чтобьі наши пенсионерьі. которьім за 70 .вообще. освобождались от комунальньіх платежей .../Із виголошених . маніловських . мріянь кандидата у Президента В. Зеленського /
Натомість: очільник кіровоградщини Лісота і його пропутінська підлота-/у Світловодському соцжахі закублилився клан-- " путінські гадюки "/ і витворяють жахіття.: відверто знущаються над злиденними пенсіонерами і АТО-шниками. цинічно позбавляючи субсидій і соцвиплат... Ці садістки--КДБ--істки із соцжаху у корумпованім тандемі із кишлом здирників комунальників чого лишень не витворяють: самі викрадають із приймалень заяви і рішення судів; штучно створюють шаленні "БОРГИ ". НЕ реагують на рішення судів / із бухгалтерською освітою--ревізують . на свій розсуд . їх правомірність... / НА чисельні звернення і на уряд/гар. лінію і .навіть. до самого гаранта---у нихг-заготовлені .під трафарет. відписочки-- садисточки: звертайтеся в суди !!! Субсидії виключно своїм у доску :устроителям русского мира... У зверненні низка судових рішень проте цій гидоті ліньки навіть перелистати аркуш заяви--звернення... Історія має тенденцію повторятись... Вся ця наруга .над українцями вже була: Перечитую " Судний день " Я.Яріша .Там теж срулята--управителі із конфедератами і знушалися . і гнобили.. .. і гвалтували... Отримали КОЛІЇВЩИНУ із тисячами жертв... Історія нічому не вчить !?
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10.02.2022 18:59 Відповісти
Ничего странного☝️ У него ведь нету большинства как у Порошенко было...
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10.02.2022 19:08 Відповісти
Він дороги будує, та замість обіцяного доступного авто, пересадить усіх на велосипедики, тут правда, ми всі преЗеденти на велосипедиках, коли всі однакові не видно бідності.
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10.02.2022 20:15 Відповісти
Повірити в те, що порожній шут гороховий з кишені олігарха в змозі державою управляти, може тільки повний ідіот. Прикро що ідіотів в Україні більшість.
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10.02.2022 21:20 Відповісти
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10.02.2022 21:38 Відповісти
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10.02.2022 21:41 Відповісти
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10.02.2022 21:47 Відповісти
 
 