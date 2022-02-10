Зеленський не виконав своїх основних передвиборчих обіцянок трирічної давнини, - КВУ
Володимир Зеленський не виконав основні передвиборчі обіцянки трирічної давнини.
Про це заявили в Комітеті виборців України (КВУ), передає Цензор.НЕТ.
"КВУ проаналізував виконання публічних заяв Володимира Зеленського, які він озвучив в інтерв’ю виданню "Українська правда" у січні 2019 року. Під час розмови В. Зеленський озвучив своє бачення щодо закінчення російсько-української війни, особливостей зовнішньої політики та основних підходів до кадрової політики. Із 5 ключових обіцянок В. Зеленського не виконано 4. Зокрема, не було змінено текст Мінських угод, західні держави не доєдналися до існуючих мирних форматів, не вдалося домовитися про дієве перемир’я із Російською Федерацією, не дотримано обіцянок щодо залучення професіоналів на державні посади. Натомість, В. Зеленський, як і обіцяв, не запровадив елементів повної амністії російських найманців у Донецькій та Луганській областях, виконавши відповідну обіцянку", - розповіли в КВУ.
"Показово, що три року тому В. Зеленський говорив про ті ж речі, які зараз перебувають на порядку денному. Зокрема, питання виконання Мінських угод. Однак прогресу в цій сфері не було досягнуто і проблема Мінських угод та їх виконання досі залишається актуальною", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.
"Аналіз виконання заяв В. Зеленського (січень 2019 року):
1. "Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися".
Не виконано. Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано. Загалом за рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. В. Зеленський заявив, що дотримання тиші досі залишається першим кроком для конструктивних перемовин.
2. Потрібно "коригувати і розвивати Мінські домовленості".
Не виконано. Після зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 р. В. Зеленський заявив, що ініціюватиме внесення змін у Мінські угоди. Однак на практиці ця ініціатива не була реалізована. Як відомо, проти цього виступає Російська Федерація, блокуючи відповідний процес.
3. "У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни - західні".
Не виконано. Із 2019 року склад учасників мирних переговорів щодо збройної агресії з боку Російської Федерації не змінився. У Нормандському форматі, як і раніше, представлені Україна, Росія, Німеччина та Франція. У грудні 2021 р., відповідаючи на питання щодо можливого приєднання США до нормандського формату, міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що на разі не йдеться про переформатування нормандського формату, тому він залишається таким, яким є.
4. "Обов'язково будемо залучати професіоналів".
Не виконано. За даними КВУ за час перебування В. Зеленського на посаді Президента понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Зокрема, співвласник "Студії Квартал 95" Іван Баканов став головою Служби безпеки, сценарист "Студії Квартал 95" Юрій Костюк - заступником голови Офісу президента, Сергія Сивоха працював радником секретаря РНБО та ін.
5. "Повна амністія? Звичайно ж, ніхто на це не піде"
Виконано. В. Зеленський дотримується обіцянки щодо неможливості повної амністії. При цьому підкреслюється, що амністія буде можлива лише після формування відповідних безпекових умов, а також буде стосуватися виключно осіб "у яких немає на руках крові", - розповіли в КВУ.
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Вангую: в зале будет гробовая тишина.
Кроме того, к этому "достроил" есть целый ряд очень нудобных вопросиков:
Почему турки, а не наши?
За какую цену?
За какой срок?
Качество строительства и стройматериалов?
Нет даже запланированных мостовых развязок! А это значит, что пробки теперь будут не на мосту, а на примыкающих дорогах.
Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.
Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.
Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."
Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.
Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.
Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.
Н.Sharp
відвів війська і заборонив стріляти у відповідь,
видав основного свідка для Гааги - Цемаха,
видав беркутівція, які розстрілювали Майдан,
переслідує і садить у тюрми воїнів і патріотів,
розвалює країну
...
Список можете доповнювати.
Пукін як раз чекає корисних дурнів!
І все зе-бидло яке привело до влади клоуна, щоб знищив Україну.
Подякуй справжнім патріотам України, за те що виходили на марші "Ні капітуляції" в 2019, 2020, 2021 роках і не дали клоуну здати Україну х#йлові, інакше ти зараз не пасквілі на Цензорі строчив, а у кращому разі прислуговував би чеченцям і бурятам.
всё остальное тоже не делал.
красавчик, вдруг война, а я уставший )
дорог он построил ровно столько же,
но вдвое дороже
Но вдвое дешевле, чем Шмыгаль.
А президенты к дорогам вообще никакого отношения не имеют.
лиц "у которых нет на руках крови"
Понятие растяжимое и трактовать можно по разному.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Главное,что зекрыса ещё и вовсю вредит Украине
Натомість: очільник кіровоградщини Лісота і його пропутінська підлота-/у Світловодському соцжахі закублилився клан-- " путінські гадюки "/ і витворяють жахіття.: відверто знущаються над злиденними пенсіонерами і АТО-шниками. цинічно позбавляючи субсидій і соцвиплат... Ці садістки--КДБ--істки із соцжаху у корумпованім тандемі із кишлом здирників комунальників чого лишень не витворяють: самі викрадають із приймалень заяви і рішення судів; штучно створюють шаленні "БОРГИ ". НЕ реагують на рішення судів / із бухгалтерською освітою--ревізують . на свій розсуд . їх правомірність... / НА чисельні звернення і на уряд/гар. лінію і .навіть. до самого гаранта---у нихг-заготовлені .під трафарет. відписочки-- садисточки: звертайтеся в суди !!! Субсидії виключно своїм у доску :устроителям русского мира... У зверненні низка судових рішень проте цій гидоті ліньки навіть перелистати аркуш заяви--звернення... Історія має тенденцію повторятись... Вся ця наруга .над українцями вже була: Перечитую " Судний день " Я.Яріша .Там теж срулята--управителі із конфедератами і знушалися . і гнобили.. .. і гвалтували... Отримали КОЛІЇВЩИНУ із тисячами жертв... Історія нічому не вчить !?