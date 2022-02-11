В Украине стартует модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, - Мининфраструктуры

После наделения Мининфраструктуры полномочиями по обновлению приграничной инфраструктуры, в Украине стартует масштабная программа модернизации и строительства международных автомобильных пунктов пропуска.

Как сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры, соответствующее решение Кабмин принял 9 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

"Это решение приобщает к программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" пограничную инфраструктуру, а именно международные автомобильные пункты пропуска. В частности, "Ягодин - Дорогуск", "Ужгород - Вишне-Немецке" и "Чоп - Захонь", - уточнил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, флагманским проектом этой программы станет модернизация и развитие пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украино-польской границе, так как через него осуществляется 40% всех международных автомобильных грузоперевозок.

Между тем, реконструкция и модернизация затронет и многие другие пункты, которых сегодня насчитывается 100, включая местные.

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Из 74 международных и межгосударственных пунктов, по данным МИУ, сейчас 33 пункта пропуска полностью необорудованы или недостроены. Еще 20 пунктов были построены при Советском Союзе и давно морально и материально устарели.

Необходимость реконструкции и развития приграничной инфраструктуры обусловлена тем, что повышение пропускной способности и модернизация пунктов пропуска входят в обязательства Украины по международным договорам, в том числе, с Польшей.

При этом в последние годы приграничная инфраструктура практически не развивалась. Начиная с 2012 года был введен в эксплуатацию только один объект таможенной инфраструктуры, а частичный ремонт прошел на 10 пунктах. Строительство двух пунктов по-прежнему не завершено, еще на четырех осталась незавершенной реконструкция.

"Наша команда имеет соответствующий управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и, наконец, решить критическую проблему с очередями на украинской границе" — заявил Кубраков.

Напомним, развитие пограничной инфраструктуры является отдельным направлением программы Владимира Зеленского "Большая стройка", за два года реализации которой в Украине уже было восстановлено 14 000 км дорог, а до конца 2024 планируется отремонтировать 24 000 км. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.