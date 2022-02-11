В Україні стартує модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, - Мінінфраструктури

Після наділення Мінінфраструктури повноваженнями щодо оновлення прикордонної інфраструктури, в Україні стартує масштабна програма модернізації та будівництва міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

Як повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури, відповідне рішення Кабмін ухвалив 9 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Це рішення долучає до програми "Велике будівництво" прикордонну інфраструктуру, а саме – міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема, "Ягодин – Дорогуськ", "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" та "Чоп – Захонь", – уточнив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, флагманським проєктом цієї програми стане модернізація та розвиток пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, оскільки через нього здійснюється 40% усіх міжнародних автомобільних вантажоперевезень.

Читайте: Україна та Туреччина досягли історичної домовленості - про повну лібералізацію автоперевезень, - Кубраков

Тим часом реконструкція та модернізація торкнеться і багатьох інших пунктів, яких сьогодні налічується 100, включно з місцевими.

Із 74 міжнародних та міждержавних пунктів, за даними МІУ, зараз 33 пункти пропуску повністю необладнані або недобудовані. Ще 20 пунктів були побудовані за Радянського Союзу і давно морально та матеріально застаріли.

Необхідність реконструкції та розвитку прикордонної інфраструктури обумовлена ​​тим, що підвищення пропускної спроможності та модернізація пунктів пропуску входять до зобов'язань України за міжнародними договорами, у тому числі з Польщею.

Читайте також: Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою

При цьому останні роки прикордонна інфраструктура практично не розвивалася. Починаючи з 2012 року, було введено в експлуатацію лише один об'єкт митної інфраструктури, а частковий ремонт пройшов на 10 пунктах. Будівництво двох пунктів досі не завершено, ще на чотирьох залишилася незавершеною реконструкція.

"Наша команда має відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів і нарешті вирішити критичну проблему з чергами на українському кордоні", - заявив Кубраков.

Нагадаємо, розвиток прикордонної інфраструктури є окремим напрямком програми "Велике будівництво", за два роки реалізації якої в Україні вже було відновлено 14 000 км доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 000 км. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Також читайте: Аеропорт в Дніпрі заблоковано для міжнародних перевізників: Мінінфраструктури не може вплинути на ситуацію. ДОКУМЕНТ