ВМФ Украины в 2022 году получит пополнение от стран НАТО, - Данилов
Большое количество военных кораблей от стран НАТО придут в Украину в этом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга.
"Большинство кораблей (из стран НАТО – ред) в этом году обязательно будут в нашем Военно-морском флоте. Я обращаю внимание, что это не только военные корабли, которые оснащены соответствующими элементами защиты и атаки в случае необходимости... Я не могу сказать, что их будет достаточно, но они уже там будут. Это очень важно для нас и наших военных моряков", - заявил Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Харькове в пятницу.
В то же время, он не назвал точно количества судов, поступление которых планируется до конца года.
Секретарь СНБО отметил, что в акватории Черного моря уже на постоянной основе дислоцируются корабли, имеющие непосредственное отношение к странам-членам НАТО.
"У нас есть программа, которую в прошлом году мы одобрили для восстановления нашего Военно-морского флота. Нам большую помощь в этом плане оказывают Великобритания, США. Мы уже часть кораблей получили, но не такое большое количество, как нам хотелось бы", – подытожил Данилов.
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столько сколько беня в год ворует можно было уже все море заставить авианосцами собственного производства
Беня как ты относишься к жадности? - Я вырос в многодетной семье. Жадность - мой основной инстинкт самосохранения!
Новые нужно строить с помощью Турции и ЮК, за деньги разумеется, хлам на халяву - это конечно хорошо - но хлам, есть хлам...
Израиль находится в постоянном конфликте - Германии это не мешает продавать оружие. Также как Саудовской Аравии продавать танки Леопард
Очень забавно это слышать от власти казнокрадов, коррупционеров и госизменников.
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