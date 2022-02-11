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ВМФ України у 2022 році отримає поповнення від країн НАТО, - Данілов

ВМФ України у 2022 році отримає поповнення від країн НАТО, - Данілов

Велика кількість військових кораблів від країн НАТО надійде до України цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

"Більшість кораблів (із країн НАТО – ред) цього року обов'язково буде у нашому Військово-морському флоті. Я звертаю увагу, що це не лише військові кораблі, які оснащені відповідними елементами захисту й атаки у разі потреби… Я не можу сказати, що їх буде достатньо, але вони вже там будуть. Це дуже важливо для нас і наших військових моряків", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові у п'ятницю.

Водночас він не назвав точно кількості суден, надходження яких планується до кінця року.

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Секретар РНБО наголосив, що в акваторії Чорного моря вже на постійній основі дислокуються кораблі, які мають безпосередній стосунок до країн-членів НАТО.

"У нас є програма, яку минулого року ми схвалили для відновлення нашого Військово-морського флоту. Нам велику допомогу в цьому плані наразі надають Велика Британія, США. Ми вже частину кораблів отримали, але не таку велику кількість, як нам хотілося б", - підсумував Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 десантних кораблів РФ перекидають із Середземного моря у Чорне

Автор: 

ВМС (1377) Данілов (1259) корабель (1609) оборона (4766)


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Топ коментарі
+10
Там один упоротий лякав, зараз під швл лежить.
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11.02.2022 20:43
+8
І що з тим крейсером робити ? Чи просто романтично звучить : " крейсер " ? Ми тими крейсерами будемо конвої супроводжувати у Атлантиці ? (( Для наших потреб необхідні берегові ракетні установки , виробництво яких зевласть відмовилася фінансувати , подивився б я на кацапські корита у наших територіальних водах якби такими батареями весь берег моря був заставлений (( А решту проблем можна було б вирішити надувним човником ; про " дядя дай закурить" чули ? ((
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11.02.2022 20:29
+7
а где наш средний разведывательный корабль проєкту «Лагуна»???! Он хоть встрою?!

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11.02.2022 21:51
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Думаю, настав час рашці лякати нас ракетами та авіацією
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11.02.2022 20:12 Відповісти
Там один упоротий лякав, зараз під швл лежить.
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11.02.2022 20:43 Відповісти
Ми Москву хрестили, ми її й відспіваємо! (с)
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11.02.2022 21:35 Відповісти
В нас Військово-морські Сили. А флот - то за поребриком.
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11.02.2022 20:12 Відповісти
А когда от себя получим.
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11.02.2022 20:23 Відповісти
Фльота?
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11.02.2022 21:40 Відповісти
можно даже с экипажем!)
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11.02.2022 20:15 Відповісти
еще 3 надувных лодки? хотя бы самый списанный ракетный крейсер подарили.

столько сколько беня в год ворует можно было уже все море заставить авианосцами собственного производства
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11.02.2022 20:17 Відповісти
І що з тим крейсером робити ? Чи просто романтично звучить : " крейсер " ? Ми тими крейсерами будемо конвої супроводжувати у Атлантиці ? (( Для наших потреб необхідні берегові ракетні установки , виробництво яких зевласть відмовилася фінансувати , подивився б я на кацапські корита у наших територіальних водах якби такими батареями весь берег моря був заставлений (( А решту проблем можна було б вирішити надувним човником ; про " дядя дай закурить" чули ? ((
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11.02.2022 20:29 Відповісти


Беня как ты относишься к жадности? - Я вырос в многодетной семье. Жадность - мой основной инстинкт самосохранения!
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11.02.2022 21:21 Відповісти
наразі нам потрібно не скільки поповнення нашого флоту, а реальна підтримка і фізичне зменшення мордорського флоту
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11.02.2022 20:19 Відповісти
Це дуже дуже повільно...
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11.02.2022 20:19 Відповісти
вот них...ра не понял, какие корабли НАТО, каким макаром они будут в нашем флоте?
Новые нужно строить с помощью Турции и ЮК, за деньги разумеется, хлам на халяву - это конечно хорошо - но хлам, есть хлам...
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11.02.2022 20:20 Відповісти
антон. их как ты говоришь хлам . качественнее чем наше новое будет. там технологии, европейское качество. всё уже обкатано и проверено... там хлама не бывает...
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11.02.2022 20:29 Відповісти
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11.02.2022 20:27 Відповісти
і на ціх кораблях будуть 25мм гармати
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11.02.2022 20:29 Відповісти
А вам якого калібру потрібні , як у лінкора ? ((
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11.02.2022 20:32 Відповісти
Не, Дору подавай.
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11.02.2022 20:52 Відповісти
Германці свої військові технології нам не надають ))
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11.02.2022 20:58 Відповісти
ні, 7,62
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11.02.2022 21:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Defender_(D36) Ознайомтеся із калібрами того човника , що кацапам дупу надрав (
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11.02.2022 21:21 Відповісти
він вже прямує до Одеси? Все озброєння, що надається Україні стріляє на 3000 метрів максимум
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11.02.2022 21:56 Відповісти
а навіщо тральщику британському чи хранцузькому катерові з алімінієвим корпусом далекобійна гармата ? А саме така техніка невдовзі в Україну надійде ...... Ви ці суденьця пошлете топити десантні кораблі ?
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11.02.2022 22:01 Відповісти
а хто буде знищувати БДК?
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11.02.2022 22:07 Відповісти
Вазєлінський з ярмаком доріжками коксу , бо "Нептуни" заблокували ((
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11.02.2022 22:09 Відповісти
А для БДК мають бути другі гостинці, і, повірте, вони будуть і дуже швидко...
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03.04.2022 14:51 Відповісти
буде розміновувати акваторію, чи думаєте цього не потрібно?
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03.04.2022 14:46 Відповісти
Тема давня - коментар ваш сьогоднішній - так зрозумів що стосується далекобійних гармат (( на жаль ними міни не знищують ((
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03.04.2022 19:29 Відповісти
У Сомалійських піратів повчиться,що можна робить на міні човниках!
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11.02.2022 20:47 Відповісти
Невдале порівняння - сомалійських піратів військові навчили як бути чемними хлопчиками , захоплювати суховантаж і мати справу з військовими - дві різних справи (( Мова про інше - для запиту про підстави для входження в територіальні води достатньо мати засоби зв"язку і радар на човні , а далі " Нептун" порушнику на зустріч ((
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11.02.2022 21:02 Відповісти
Краще- приклад беспілотних ракетних катерів Ірану
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11.02.2022 21:42 Відповісти
Не знаю краще чи ні , не мав змоги бачити ((
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11.02.2022 22:03 Відповісти
Украине нужны подводные лодки. Такие, какие ФРГ поставляет Израилю. А на лодки поставить ракеты- такие, как у Израиля с боеголовками, которые Израиль отрицает, но которые все боятся...
Израиль находится в постоянном конфликте - Германии это не мешает продавать оружие. Также как Саудовской Аравии продавать танки Леопард
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11.02.2022 21:11 Відповісти
А навіщо нам такі човни ? От щодо ракет - ви праві , але на жаль ....не при цій владі ((
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11.02.2022 22:07 Відповісти
Подлодки отличаются непредсказуемой позицией. Они постоянно находятся в открытом океане. Это оружие возмездия
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11.02.2022 22:44 Відповісти
А де поруч з Україною океан ? ((
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11.02.2022 22:47 Відповісти
Чёрное море - часть Всемирного океана
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12.02.2022 01:39 Відповісти
З таким філософським підходом - Гаваї частина України , а Перл Харбор то продовження Одеського морського порту ((
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12.02.2022 02:09 Відповісти
Ну, влада не вічна...
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03.04.2022 14:54 Відповісти
малые подводные лодки ВМС не помешают, тут я согласен. Турции могли бы купить.
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11.02.2022 22:55 Відповісти
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11.02.2022 21:15 Відповісти
"У нас есть программа, которую в прошлом году мы одобрили для восстановления нашего Военно-морского флота. Нам большую помощь в этом плане оказывают Великобритания, США. Мы уже часть кораблей получили, но не такое большое количество, как нам хотелось бы", - подытожил Данилов. Источник:
Очень забавно это слышать от власти казнокрадов, коррупционеров и госизменников.
Про программу снижения коммуналки, повышения доходов и пенсий, миллиард деревьев, и много других мы уже слышали.
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11.02.2022 21:32 Відповісти
а где наш средний разведывательный корабль проєкту «Лагуна»???! Он хоть встрою?!

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11.02.2022 21:51 Відповісти
неук і брехло
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11.02.2022 22:12 Відповісти
 
 