Донбасс и Крым не будут возвращать военным путем, - Данилов
Украина не собирается возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом, ведь в таком случае могут погибнуть многие гражданские.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым. У нас РФ начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и сейчас начинает рассказывать чепуху, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Еще раз вам подчеркну, мы не можем такого делать, потому что мы ответственны за гражданское население, которое там находится. И если, не дай Бог, войска пойдут в наступление, то представьте количество населения, которое может погибнуть при такой операции", - сказал Данилов.
Он добавил, что оккупированные Крым и Донбасс вернутся под контроль украинского правительства – это только вопрос времени.
Данилов также отметил, что не понимает, зачем России такие "хлопоты", как Украина.
"Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием – наша страна? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не надо, но и свое мы отдавать не будем", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) или как с Аншлюсом Австрии - Крым вернётся в состав Украины после развала России (ежели оный состоится);
2) или как с аннексированными США Гавайами, которые "приросли" к Штатам настолько "намертво", что уже никто и не вспоминает, тем более, не подвергает сомнению.
А как возвращать ОРДЛО - понятия не имею - вот что делать с сотнями тысяч, получивших российские паспорта? Это очень сложный вопрос
Какое, нахрен, "Украина НЕ СОБИРАЕТСЯ возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом..."?
Истина в том, что Украина НЕ В СОСТОЯНИИ возвращать военным путем ... (далее по тексту).
Руки не подниматься ни на что, все делаешь на автомате. Время словно остановилось. Кажется, что это сон, тяжелый ночной кошмар, и вот ты проснешься и поймешь, что это действительно был сон. Когда же мы проснемся?
«Жизнь полуживого человека... И будто что-то делаешь, принимаешь решение, бежишь, чтобы лишить себя этого постоянного душевного дискомфорта, а легче не становится...