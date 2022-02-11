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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Донбасс и Крым не будут возвращать военным путем, - Данилов

Донбасс и Крым не будут возвращать военным путем, - Данилов

Украина не собирается возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом, ведь в таком случае могут погибнуть многие гражданские.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым. У нас РФ начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и сейчас начинает рассказывать чепуху, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Еще раз вам подчеркну, мы не можем такого делать, потому что мы ответственны за гражданское население, которое там находится. И если, не дай Бог, войска пойдут в наступление, то представьте количество населения, которое может погибнуть при такой операции", - сказал Данилов.

Он добавил, что оккупированные Крым и Донбасс вернутся под контроль украинского правительства – это только вопрос времени.

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Данилов также отметил, что не понимает, зачем России такие "хлопоты", как Украина.

"Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием – наша страна? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не надо, но и свое мы отдавать не будем", - сказал он.

Автор: 

Данилов (1066) Крым (26362) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+14
Дебіл
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11.02.2022 21:04
+10
Петю сменили и теперь его же слава про ОРДЛО, Крым и минские теперь для ботвы зрада. Лицемеры несусветные.
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11.02.2022 21:33
+9
Якщо не будуть, Вам немає чого робити у владі, бо громадянин України не мав права робити такі заяви. І всі такі зяви є державною зрадою.
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11.02.2022 21:07
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Постійне Жування соплєй викоикає огиду. Все просрано і безповоротно.
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12.02.2022 03:38 Ответить
С Крымом два варианта развития событий:
1) или как с Аншлюсом Австрии - Крым вернётся в состав Украины после развала России (ежели оный состоится);
2) или как с аннексированными США Гавайами, которые "приросли" к Штатам настолько "намертво", что уже никто и не вспоминает, тем более, не подвергает сомнению.
А как возвращать ОРДЛО - понятия не имею - вот что делать с сотнями тысяч, получивших российские паспорта? Это очень сложный вопрос
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12.02.2022 12:36 Ответить
С теми кто получил российские паспорта поступить так же как чехи с судейскими немцами в 1945 - выслать в Россию
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19.05.2022 06:55 Ответить
Данилов уподобляется дешёвой шлюхе, пытающейся "набить" себе цену.
Какое, нахрен, "Украина НЕ СОБИРАЕТСЯ возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом..."?
Истина в том, что Украина НЕ В СОСТОЯНИИ возвращать военным путем ... (далее по тексту).
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12.02.2022 12:43 Ответить
така заява означає, що решта можуть рвати Україну, ми ж імпотенти у нас армія потрібна, що б на паради ходити...
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12.02.2022 12:48 Ответить
Люди на оккупированных территориях не верят ни одному слову ЗЕбильных тварей!!!!! Алексей Арестович в эфире "24 канала" детально пояснил ситуацию с планами властей страны продлить военное положение в Украине до конца лета. Столько же будет продолжаться мобилизация, потому что, как сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, война до осени не закончится.
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18.05.2022 21:56 Ответить
Есть города, которые задыхаются в оккупации и таким является Мелитополь.Это когда тихо. Но эта тишина смертельная. Когда нечем дышать. Когда просыпаешься утром как придавленный десятитонной плитой. Это как медленная смерть, когда все меньше и меньше кислорода. И не можешь вдохнуть полной грудью. Кислород перекрыли, его мало. И ты или терпишь, или не выдерживаешь и убегаешь. Даже туда, где громко. Но можно дышать свободно».

Руки не подниматься ни на что, все делаешь на автомате. Время словно остановилось. Кажется, что это сон, тяжелый ночной кошмар, и вот ты проснешься и поймешь, что это действительно был сон. Когда же мы проснемся?

«Жизнь полуживого человека... И будто что-то делаешь, принимаешь решение, бежишь, чтобы лишить себя этого постоянного душевного дискомфорта, а легче не становится...
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18.05.2022 21:57 Ответить
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