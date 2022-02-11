Донбасс и Крым не будут возвращать военным путем, - Данилов

Украина не собирается возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом, ведь в таком случае могут погибнуть многие гражданские.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым. У нас РФ начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и сейчас начинает рассказывать чепуху, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Еще раз вам подчеркну, мы не можем такого делать, потому что мы ответственны за гражданское население, которое там находится. И если, не дай Бог, войска пойдут в наступление, то представьте количество населения, которое может погибнуть при такой операции", - сказал Данилов.

Он добавил, что оккупированные Крым и Донбасс вернутся под контроль украинского правительства – это только вопрос времени.

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Данилов также отметил, что не понимает, зачем России такие "хлопоты", как Украина.

"Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием – наша страна? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не надо, но и свое мы отдавать не будем", - сказал он.