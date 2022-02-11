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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Донбас та Крим не будуть повертати військовим шляхом, - Данілов

Донбас та Крим не будуть повертати військовим шляхом, - Данілов

Україна не збирається повертати військовим шляхом контроль над окупованими Кримом та Донбасом, адже в такому разі можуть загинути багато цивільних.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас в 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим. У нас РФ розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і зараз починає розповідати нісенітниці, що нібито ми військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську області. Ще раз вам наголошу, ми не можемо такого робити, тому що ми відповідальні за те цивільне населення, яке там знаходиться. І якщо, не дай Боже, війська підуть в наступ, то уявіть кількість населення, яке може загинути при такій операції", - сказав Данілов.

Він додав, що окуповані Крим та Донбас повернуться під контроль українського уряду - це лише питання часу.

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Данілов також зазначив, що не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт", як Україна.

"Мені тільки не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою – наша країна? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але своє ми віддавати не будемо", - сказав він.

Автор: 

Данілов (1259) Крим (14124) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+14
Дебіл
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11.02.2022 21:04
+10
Петю сменили и теперь его же слава про ОРДЛО, Крым и минские теперь для ботвы зрада. Лицемеры несусветные.
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11.02.2022 21:33
+9
Якщо не будуть, Вам немає чого робити у владі, бо громадянин України не мав права робити такі заяви. І всі такі зяви є державною зрадою.
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11.02.2022 21:07
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Постійне Жування соплєй викоикає огиду. Все просрано і безповоротно.
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12.02.2022 03:38 Відповісти
С Крымом два варианта развития событий:
1) или как с Аншлюсом Австрии - Крым вернётся в состав Украины после развала России (ежели оный состоится);
2) или как с аннексированными США Гавайами, которые "приросли" к Штатам настолько "намертво", что уже никто и не вспоминает, тем более, не подвергает сомнению.
А как возвращать ОРДЛО - понятия не имею - вот что делать с сотнями тысяч, получивших российские паспорта? Это очень сложный вопрос
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12.02.2022 12:36 Відповісти
С теми кто получил российские паспорта поступить так же как чехи с судейскими немцами в 1945 - выслать в Россию
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19.05.2022 06:55 Відповісти
Данилов уподобляется дешёвой шлюхе, пытающейся "набить" себе цену.
Какое, нахрен, "Украина НЕ СОБИРАЕТСЯ возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом..."?
Истина в том, что Украина НЕ В СОСТОЯНИИ возвращать военным путем ... (далее по тексту).
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12.02.2022 12:43 Відповісти
така заява означає, що решта можуть рвати Україну, ми ж імпотенти у нас армія потрібна, що б на паради ходити...
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12.02.2022 12:48 Відповісти
Люди на оккупированных территориях не верят ни одному слову ЗЕбильных тварей!!!!! Алексей Арестович в эфире "24 канала" детально пояснил ситуацию с планами властей страны продлить военное положение в Украине до конца лета. Столько же будет продолжаться мобилизация, потому что, как сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, война до осени не закончится.
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18.05.2022 21:56 Відповісти
Есть города, которые задыхаются в оккупации и таким является Мелитополь.Это когда тихо. Но эта тишина смертельная. Когда нечем дышать. Когда просыпаешься утром как придавленный десятитонной плитой. Это как медленная смерть, когда все меньше и меньше кислорода. И не можешь вдохнуть полной грудью. Кислород перекрыли, его мало. И ты или терпишь, или не выдерживаешь и убегаешь. Даже туда, где громко. Но можно дышать свободно».

Руки не подниматься ни на что, все делаешь на автомате. Время словно остановилось. Кажется, что это сон, тяжелый ночной кошмар, и вот ты проснешься и поймешь, что это действительно был сон. Когда же мы проснемся?

«Жизнь полуживого человека... И будто что-то делаешь, принимаешь решение, бежишь, чтобы лишить себя этого постоянного душевного дискомфорта, а легче не становится...
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18.05.2022 21:57 Відповісти
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