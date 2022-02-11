Донбас та Крим не будуть повертати військовим шляхом, - Данілов
Україна не збирається повертати військовим шляхом контроль над окупованими Кримом та Донбасом, адже в такому разі можуть загинути багато цивільних.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас в 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим. У нас РФ розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і зараз починає розповідати нісенітниці, що нібито ми військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську області. Ще раз вам наголошу, ми не можемо такого робити, тому що ми відповідальні за те цивільне населення, яке там знаходиться. І якщо, не дай Боже, війська підуть в наступ, то уявіть кількість населення, яке може загинути при такій операції", - сказав Данілов.
Він додав, що окуповані Крим та Донбас повернуться під контроль українського уряду - це лише питання часу.
Данілов також зазначив, що не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт", як Україна.
"Мені тільки не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою – наша країна? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але своє ми віддавати не будемо", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) или как с Аншлюсом Австрии - Крым вернётся в состав Украины после развала России (ежели оный состоится);
2) или как с аннексированными США Гавайами, которые "приросли" к Штатам настолько "намертво", что уже никто и не вспоминает, тем более, не подвергает сомнению.
А как возвращать ОРДЛО - понятия не имею - вот что делать с сотнями тысяч, получивших российские паспорта? Это очень сложный вопрос
Какое, нахрен, "Украина НЕ СОБИРАЕТСЯ возвращать военным путем контроль над оккупированными Крымом и Донбассом..."?
Истина в том, что Украина НЕ В СОСТОЯНИИ возвращать военным путем ... (далее по тексту).
Руки не подниматься ни на что, все делаешь на автомате. Время словно остановилось. Кажется, что это сон, тяжелый ночной кошмар, и вот ты проснешься и поймешь, что это действительно был сон. Когда же мы проснемся?
«Жизнь полуживого человека... И будто что-то делаешь, принимаешь решение, бежишь, чтобы лишить себя этого постоянного душевного дискомфорта, а легче не становится...