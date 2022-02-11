Донбас та Крим не будуть повертати військовим шляхом, - Данілов

Україна не збирається повертати військовим шляхом контроль над окупованими Кримом та Донбасом, адже в такому разі можуть загинути багато цивільних.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас в 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим. У нас РФ розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і зараз починає розповідати нісенітниці, що нібито ми військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську області. Ще раз вам наголошу, ми не можемо такого робити, тому що ми відповідальні за те цивільне населення, яке там знаходиться. І якщо, не дай Боже, війська підуть в наступ, то уявіть кількість населення, яке може загинути при такій операції", - сказав Данілов.

Він додав, що окуповані Крим та Донбас повернуться під контроль українського уряду - це лише питання часу.

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Данілов також зазначив, що не розуміє, навіщо Росії такий "клопіт", як Україна.

"Мені тільки не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою – наша країна? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але своє ми віддавати не будемо", - сказав він.