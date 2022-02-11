Россия может атаковать Украину на следующей неделе, еще до завершения Олимпиады, - Салливан

Новые разведывательные данные США свидетельствуют о том, что Россия может не ожидать завершения зимней Олимпиады в Пекине для того, чтобы атаковать Украину.

Об этом заявил национальный советник президента США по безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что "вторжение России может начаться в любой момент".

"Мы видим признаки дальнейшей эскалации со стороны России вокруг Украины и считаем, что во время Олимпийских игр может произойти новое вторжение. Мы готовы к любым действиям России", - сказал Салливан.

Он заверил, что ответ США в таком случае будет немедленным, а поддержка будет продолжаться бесперебойно.

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"Я хочу очень четко повторить: Соединенные Штаты призывают своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. Риск настолько высок, что пора отправляться, пока все дороги еще открыты. Я призываю вас сделать ответственный выбор", - добавил Салливан.

При этом он отметил, что Путин еще "не принял никакого решения".

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"Путин может отдать военные приказы в любой момент. Возможны разные формы действий. Одна из них – быстрое наступление на Киев, и мы это учитываем. Мы глубоко убеждены, что если Россия решит вторгнуться, они захотят создать какой-то повод, провокацию, которая повлечет за собой военные действия", - добавил он.