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Новости Война
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Россия может атаковать Украину на следующей неделе, еще до завершения Олимпиады, - Салливан

Россия может атаковать Украину на следующей неделе, еще до завершения Олимпиады, - Салливан

Новые разведывательные данные США свидетельствуют о том, что Россия может не ожидать завершения зимней Олимпиады в Пекине для того, чтобы атаковать Украину.

Об этом заявил национальный советник президента США по безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что "вторжение России может начаться в любой момент".

"Мы видим признаки дальнейшей эскалации со стороны России вокруг Украины и считаем, что во время Олимпийских игр может произойти новое вторжение. Мы готовы к любым действиям России", - сказал Салливан.

Он заверил, что ответ США в таком случае будет немедленным, а поддержка будет продолжаться бесперебойно.

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"Я хочу очень четко повторить: Соединенные Штаты призывают своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. Риск настолько высок, что пора отправляться, пока все дороги еще открыты. Я призываю вас сделать ответственный выбор", - добавил Салливан.

При этом он отметил, что Путин еще "не принял никакого решения".

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"Путин может отдать военные приказы в любой момент. Возможны разные формы действий. Одна из них – быстрое наступление на Киев, и мы это учитываем. Мы глубоко убеждены, что если Россия решит вторгнуться, они захотят создать какой-то повод, провокацию, которая повлечет за собой военные действия", - добавил он.

Автор: 

россия (95352) США (26381) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+71
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11.02.2022 21:29
+65
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11.02.2022 21:34
+45
Як же це все заібало......
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11.02.2022 21:28
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Не сломили. Дальше что? Получили санкции от всего мира. Рупь по 300. И? Танчиками?
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11.02.2022 22:41 Ответить
Тебе то какая разница? Это проблемы России, а не наши.
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11.02.2022 22:45 Ответить
Ну ладно. Пойду в шоке спать. Может последняя мирный ночь. Потом трепет начнется двухдневный.
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11.02.2022 22:56 Ответить
народ! ви що - не розумієте?? расєя ВЖЕ!!! НАПАЛА! війна ВЖЕ почалася. "учения" в Чорному морі і повне блокування акваторії вдовж берегів України - це вже напад! ніхто не обіцяє ці води розблоковувати.
і зрештою: САМЕ З ТАКИХ НАВЧАНЬ І ПОЧАЛОСЯ ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ.
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11.02.2022 21:51 Ответить
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11.02.2022 21:53 Ответить
Американские новости и всякие шоу приучили американцев, что Украина очень слабая страна. Особенно их репортажи с Крыма в 2014 году,где они показывали, как драпали наши войска. Вот им и чудится захват Киева за три часа.
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11.02.2022 21:53 Ответить
они рашкинские планы сливают, которые у пуйла на столе сейчас лежат
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12.02.2022 04:18 Ответить
Никаких бомбардировок не будет. Будет блокировка морского транспорта, блокировка топлива. То есть измор.
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11.02.2022 21:54 Ответить
Измор он уже есть. И без всяких блокировок. Иностранцы бегут, инвестиций не ждите. А нефть дорожает. Возможно план ***** такой и есть на ближайший год-два.
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11.02.2022 22:01 Ответить
Полная новость в твиттере. https://twitter.com/GeoffRBennett/status/1492204298868080644

Defense officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days of bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change.

Ужасную и кровавую компания. Так что дело не в слабости наших войск, а в чрезвычайно мощном первом ударе.
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11.02.2022 21:56 Ответить
А что еще повелитель гиперзвука вам рассказывал?
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11.02.2022 22:30 Ответить
Далее, за блокиовкой морских путей будет измор скотомордых очень многими пакетами санкции и другими ''радостями''
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11.02.2022 21:58 Ответить
Леваки цену нефти повысили и тем самым в бюджет рахи + 65 лярдов баксов за год. А пуйлу сказали, ты кошмарь мирок, а мы подсобим. И за бабло не парся, ценой нефти все компенсируешь. Старая игра в злого и доброго полицейского в маштабе!
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11.02.2022 22:03 Ответить
Мне тоже кажется, что тут все дело в экономике.
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11.02.2022 22:57 Ответить
Good point !
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11.02.2022 23:57 Ответить
Салливан заливан..., про "наследующей неделе" было месяц назад, сейчас через 48 часов - Байден сказал!
Салливан отстал от папы
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11.02.2022 21:58 Ответить
США делает всё чтобы не допустить войны. Убийств, Разрушения жизней и экономики. Дебилы на диванах вместо того чтобы оценить заботу об их же жопах громко возмущаются.
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11.02.2022 21:59 Ответить
неправда, слушаю представителей стран НАТО с начала декабря, когда все задергались. Все время говорилось о том, что путин пойдет в атаку в начале 2022, вероятнее всего в феврале. Очень редкие заявления были про март, также очень редко говорили о январе. 90% всех заявлений было о том, что такими темпами атаковать смогут именно в феврале.

А потом эту тему подхватили наши эксперДы, журна***ки и начали свои экспертные мнения выдушивать, рассказывая про *на следующей неделе уже ждите! У меня свои источники!*

А разведка НАТО все также продолжала говорить - атака если и будет, то вероятнее всего в феврале.
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11.02.2022 22:09 Ответить
23 февраля у кацав какой то шабаш есть. Совпадение?
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11.02.2022 22:21 Ответить
Скажімо так, саме 23-го лютого 1918 їх вщент розбили, шлях на Санкт-Петербург був вільний і Ленін, злякавшись, перевів столицю у Москву. При чому у процесі розстріляли вірних краснофлотців, які не випускали червоний уряд с Пітера, боячись, що їх просто здали німцям.

Якщо нападуть - наше завдання зробити їм 23 любого 2018 2.0.
Як там вони кажуть: "можем повторить"?
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11.02.2022 23:57 Ответить
так кацапы из-за этого и переносят, куку
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12.02.2022 04:20 Ответить
Ещё больше убойного оружия и снаряжения США просто обязаны завести в Украину. Можно и без огласки.
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11.02.2022 22:00 Ответить
из запаса уже с начала этой недели
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11.02.2022 22:10 Ответить
Салливан, так то вообще-то путинская шлюха. Вспомните, что он до этого делал и говорил.
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11.02.2022 22:03 Ответить
Взагалі то, рашка може напасти повномасштабно в любий момент. Як тільки Ху'ло скаже, що там ущЄмляьють права руцькоязичних, то одрді почне тиснути.
Спочатку нахєречать С300, С400. Потім ГРАДАМИ утюжити підступи наступів, потім танки, піхота, море, небо...
Але, це усе буде останнє, що зробить та рашистська влада в своєму житті, і в житті своїх рідних та близьких. Бо то вже буде не просто аншлюзом. То вже буде повним ******** всієї Світової спільноти. І рашка, як така є, перестане бути нею. А будуть просто окремі державні устрої; а-ка Сибір, Московія, Мордовія, Бірятія ..... то що.
Але, скілько людського горя то усе буде коштувати?!
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11.02.2022 22:05 Ответить
Куда нахерачат С-300, С-400? Опять какой-то Боинг в хлам?
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11.02.2022 22:31 Ответить
Боїнг і буком ухерачуть. С-300 треба на відстані використовувати; км так за 300 їпанути, що б фхлам. А там трава не рости.
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11.02.2022 23:13 Ответить
Американский Геркулес будут сбивать?
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11.02.2022 23:57 Ответить
Если Запад не перекроет небо над Украиной то вся кровь мирняка будет на их совести,прежде всего на США.
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11.02.2022 22:07 Ответить
Что еще "обязан" сделать Запад, для страны, которая не желает возвращать свои территории? За свою Землю нужно убивать, как внешних врагов - захватчиков, так и своих "коллаборационистов". Иного пути нет.
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11.02.2022 22:26 Ответить
Що повинен зробити Захід ?
Повернути ядерну зброю яку вивезли з України у 1990 - х.
Таку малость.
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11.02.2022 22:55 Ответить
Чергові фашисти Бліцкриг планують.
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11.02.2022 22:08 Ответить
Раздать всем добровольцам оружие. Минировать дороги. Перекрыть газовую трубу. Про это не забывайте. В Европу газ идёт пока через Украину.
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11.02.2022 22:10 Ответить
Трубу треба було ще в 2014 перекривати
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11.02.2022 22:17 Ответить
трубу, щоб сепари по ній у рашку не тікали?
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11.02.2022 22:18 Ответить
НОВОЕ: Соединенные Штаты считают, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в Украину и сообщил об этих планах российским военным

По словам официальных лиц США, Путин вторгнется в Украину на следующей неделе

https://www.pbs.org/newshour/world/putin-to-invade-ukraine-next-week-according-to-u-s-officials

Кристиан Аманпур - одна из ведущих журналисток и главный международный корреспондент пишет в твиттере 40 минут назад:
Официальный представитель союзника по НАТО сказал мне, что президент Байден сказал им сегодня, что США уверены, что Владимир Путин решил напасть на Украину. Следующая неделя.
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11.02.2022 22:10 Ответить
Я об этом писал на Цензоре четыре дня назад. Уже тогда стало всё понятно окончательно. При этом он всё равно может забояться. На это единственный расчет.
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11.02.2022 22:14 Ответить
Поправлю, извините. Единственно верный расчет
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11.02.2022 22:24 Ответить
ПОДРОБНЕЕ: официальные лица США считают, что действия России могут начаться уже во ВТОРНИК и могут включать провокацию в украинском Донбассе или нападение на столицу Киев, говорят источники.
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12.02.2022 08:30 Ответить
Вы нам мозг е*ете вторжением с 25 декабря!!!
Скоро 2 месяца кипиша уже.
Кацапы, давайте быстрее, бо весна ранняя, нам огород надо сажать.
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11.02.2022 22:14 Ответить
Нервоз - это и есть ихняя атака!
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11.02.2022 22:26 Ответить
Прошу прощения, - но невроз...
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11.02.2022 22:31 Ответить
Дура?
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11.02.2022 22:27 Ответить
Боюсь, что вы ошиблись лет эдак на 350.😀С 1654 года.😀😀😀😀
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11.02.2022 22:57 Ответить
Заявление для CNN т.е. для мериканцем. Салливан знает чем их подстегнуть.
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11.02.2022 22:19 Ответить
Там и для нас кусочек есть: При цьому він зазначив, що Путін ще "не ухвалив ніякого рішення".
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12.02.2022 04:21 Ответить
самый верный признак-зелебобик в харьков поехал,поближе к кацапам...
чивокуня в 2014 тоже с этого начал.а потом уже крым,донбасс
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11.02.2022 22:21 Ответить
Тю, ну вєлкам ту хелл. За вісім років пласт сформувався. Навіть у вигляді партизанів та старих бійців.. Виріжемо тихенько, а бо й ні, загарбників. Не пхайтесь в чужу городину!
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11.02.2022 22:21 Ответить
Дата «вторжения» в Украину - 15 февраля - Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США.
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11.02.2022 22:26 Ответить
Лять,что ж за вселенская мерзость у нас в соседях...
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11.02.2022 22:29 Ответить
Кацапи та московити.
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11.02.2022 23:54 Ответить
Белый дом только что объявил, что если граждане США не будут эвакуированы в ближайшие 48 часов, политика Джо Байдена заключается в том, что помощь американским гражданам в зоне боевых действий, когда Путин вторгнется в Украину, не сможет быть предоставлена.
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11.02.2022 22:30 Ответить
Навіщо нагнітати. Хто спокійно очікує факту-той готується. Хто готовий-той тенується. Хто боїться-той ховається. Хто зневірився-той колотиться. Ми народилися в Україні а хто ні-закохався в неї. Нам її і берегти.
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11.02.2022 22:43 Ответить
Золоті Слова.
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12.02.2022 00:20 Ответить
Тобто, персонаж уявляє зоною бойових дій всю Україну ?
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11.02.2022 23:59 Ответить
як наступного? мені ж сьогодні сказали, що на цих вихідних.
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11.02.2022 22:37 Ответить
а з наступного перенесуть ще на наступний,бо вiтер буде дути не в тому напрямку...
i т д...
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11.02.2022 22:52 Ответить
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
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11.02.2022 23:52 Ответить
в 14 он едва дождался окончания. Даже медали отчеканил заранее. Володя предсказуемый и настойчив в достижении поставленной цели. Но фон всей ихней кампании какой то тягостный, как вроде находятся на похоронах близких.
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11.02.2022 22:47 Ответить
ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas

Міністерство закордонних справ запрошує громадян Латвії найближчим часом покинути Україну

Mda, vigljadit taki ploho vsio, nu konechno zebili eto jeshcho eto ne ponimajet.
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11.02.2022 22:51 Ответить
https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500 https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500

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11.02.2022 22:52 Ответить
Так - скажений шакал московія може напасти, на то він і скажений шакал,
але це ж не новина, бо ми з цими шакалами вже восьмий рік воюєм
Думаю так - треба впровадити ІМПІЧМЕНТ Зе клоунам і спровадити їх,
бо скоріш за все грають вони на користь Кремля і дати посаду
Головнокомандуючего Пороху наприклад, це буде здраве рішення, бо
популістами, починаючи з Юлі і закінчуючи Галабородьками народ України
вже ситий.
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11.02.2022 22:59 Ответить
"

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, https://www.youtube.com/watch?v=RFkIdsrPWEA заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Салливан назвал некорректным сообщение телеканала PBS, по утверждению которого http://ria.ru/location_United_States/ США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на http://ria.ru/location_Ukraine/ Украину и соответствующие приказы уже поступили в войска.
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11.02.2022 23:03 Ответить
нам протрібно дієве ПВО. Без повітря орді на наших теренах робити нічого
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11.02.2022 23:05 Ответить
Сподіваюсь Америка та Британія закриють небо України. Та й наше ПВО не таке вже погане, ще й "Стінгери" є.
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11.02.2022 23:50 Ответить
Траблы в ракетах с самолетов - допустим с 100км, стингеры там не спасут. Но пулять ракетами бесконечно нельзя, а подлетать опасно.
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12.02.2022 00:23 Ответить
Я сторонник западной системы демократии, сторонник европейских ценностей, но запад реально уже порит горячку! Самое интересное, как теперь США будут выходить из ситуации, когда раися не нападет?!
задолбали все!!!
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11.02.2022 23:10 Ответить
Легко. Не насмілився ***** напасти й добре але зброю назад з України вже везти ніхто не буде.
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11.02.2022 23:49 Ответить
Запад просто тоді скаже, що напад не відбувся лише завдяки санкціям і кропіткий та жорсткій роботі іхньоі дипломатіі. Так, що дорогі украінці ви нам ще винні.😀Бо нам то коштувало недешево. Прийшлося росіі доти змогу запустити Північний потік 2. Так, що отакі справи мплята украінці😀
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12.02.2022 00:25 Ответить
Интереснее другое, как ***** будет выходить из ситуации.
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12.02.2022 08:06 Ответить
ну атакує, а далі що? третя світова? кацапи нас атакують 300 років якщо хто не знає)))
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11.02.2022 23:12 Ответить
"При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не утверждает, что Кремль принял окончательное решение о применении силы против Украины.
"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на Киев... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.
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11.02.2022 23:28 Ответить
"Тем временем, в МИД России заявили, что НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для создания повода нарастить военное присутствие альянса у российских границ."
В Польшу еще 3000 военных приедут в начале той недели. Типа сдерживать возможную агрессию против Нато.
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11.02.2022 23:35 Ответить
Кого цікавить заява брехливого, мерзотного нацисска-рашисского МИДа, а ?
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11.02.2022 23:47 Ответить
Ну давайте помнить что запад использует Украину и другие страны в своих целях. И если ему выгодно нарастить войска в Польше, Румынии, то он сам создает повод - угрозу войны. Мы считаем запад друзьями, хотя они союзники больше. Чистый расчет, ничего личного. Ведь чтобы реально предотвратить агрессию (войну), запад мог бы ввести свои войска в Украину. Но не ввел, ограничился оборонительным оружием. Да даже достаточно заявления Нато что они готовы помочь обороняться Украине с тех же Польши и Румынии. Ракетами по армии Раши например. Хотя этих ракет там может и не быть - достаточно слов.
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12.02.2022 00:33 Ответить
Давайте помнить, что ты только что проретранслировал тухлую кацапетовскую байку.
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12.02.2022 04:23 Ответить
Войска выгодно сокращать, наращивать, а особенно на другом полушарии очень невыгодно.
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12.02.2022 04:24 Ответить
Щоб ввести війська НАТО в Україну, (не тільки для навчання наших бійців), країну треба приймати в НАТО.
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12.02.2022 13:23 Ответить
Ну хай спробують... Вмиються кривавою юшкою і поїдуть грузом-200"васваясі"! Чи може їх утилізують "нє атхадя ат касси" - у мобільних крематоріях, якими кацападли завчасно запаслись
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12.02.2022 02:04 Ответить
Главное,не ссать!
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12.02.2022 07:00 Ответить
Ось прогноз погоди у Києві на місяць - https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/month/ Чи сприятливий він для пересування військ і дій авіації?
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12.02.2022 07:37 Ответить
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