Россия может атаковать Украину на следующей неделе, еще до завершения Олимпиады, - Салливан
Новые разведывательные данные США свидетельствуют о том, что Россия может не ожидать завершения зимней Олимпиады в Пекине для того, чтобы атаковать Украину.
Об этом заявил национальный советник президента США по безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Он отметил, что "вторжение России может начаться в любой момент".
"Мы видим признаки дальнейшей эскалации со стороны России вокруг Украины и считаем, что во время Олимпийских игр может произойти новое вторжение. Мы готовы к любым действиям России", - сказал Салливан.
Он заверил, что ответ США в таком случае будет немедленным, а поддержка будет продолжаться бесперебойно.
"Я хочу очень четко повторить: Соединенные Штаты призывают своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. Риск настолько высок, что пора отправляться, пока все дороги еще открыты. Я призываю вас сделать ответственный выбор", - добавил Салливан.
При этом он отметил, что Путин еще "не принял никакого решения".
"Путин может отдать военные приказы в любой момент. Возможны разные формы действий. Одна из них – быстрое наступление на Киев, и мы это учитываем. Мы глубоко убеждены, что если Россия решит вторгнуться, они захотят создать какой-то повод, провокацию, которая повлечет за собой военные действия", - добавил он.
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і зрештою: САМЕ З ТАКИХ НАВЧАНЬ І ПОЧАЛОСЯ ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ.
Defense officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days of bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change.
Ужасную и кровавую компания. Так что дело не в слабости наших войск, а в чрезвычайно мощном первом ударе.
Салливан отстал от папы
А потом эту тему подхватили наши эксперДы, журна***ки и начали свои экспертные мнения выдушивать, рассказывая про *на следующей неделе уже ждите! У меня свои источники!*
А разведка НАТО все также продолжала говорить - атака если и будет, то вероятнее всего в феврале.
Якщо нападуть - наше завдання зробити їм 23 любого 2018 2.0.
Як там вони кажуть: "можем повторить"?
Спочатку нахєречать С300, С400. Потім ГРАДАМИ утюжити підступи наступів, потім танки, піхота, море, небо...
Але, це усе буде останнє, що зробить та рашистська влада в своєму житті, і в житті своїх рідних та близьких. Бо то вже буде не просто аншлюзом. То вже буде повним ******** всієї Світової спільноти. І рашка, як така є, перестане бути нею. А будуть просто окремі державні устрої; а-ка Сибір, Московія, Мордовія, Бірятія ..... то що.
Але, скілько людського горя то усе буде коштувати?!
Повернути ядерну зброю яку вивезли з України у 1990 - х.
Таку малость.
По словам официальных лиц США, Путин вторгнется в Украину на следующей неделе
https://www.pbs.org/newshour/world/putin-to-invade-ukraine-next-week-according-to-u-s-officials
Кристиан Аманпур - одна из ведущих журналисток и главный международный корреспондент пишет в твиттере 40 минут назад:
Официальный представитель союзника по НАТО сказал мне, что президент Байден сказал им сегодня, что США уверены, что Владимир Путин решил напасть на Украину. Следующая неделя.
Скоро 2 месяца кипиша уже.
Кацапы, давайте быстрее, бо весна ранняя, нам огород надо сажать.
чивокуня в 2014 тоже с этого начал.а потом уже крым,донбасс
i т д...
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
Міністерство закордонних справ запрошує громадян Латвії найближчим часом покинути Україну
Mda, vigljadit taki ploho vsio, nu konechno zebili eto jeshcho eto ne ponimajet.
але це ж не новина, бо ми з цими шакалами вже восьмий рік воюєм
Думаю так - треба впровадити ІМПІЧМЕНТ Зе клоунам і спровадити їх,
бо скоріш за все грають вони на користь Кремля і дати посаду
Головнокомандуючего Пороху наприклад, це буде здраве рішення, бо
популістами, починаючи з Юлі і закінчуючи Галабородьками народ України
вже ситий.
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, https://www.youtube.com/watch?v=RFkIdsrPWEA заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Салливан назвал некорректным сообщение телеканала PBS, по утверждению которого http://ria.ru/location_United_States/ США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на http://ria.ru/location_Ukraine/ Украину и соответствующие приказы уже поступили в войска.
задолбали все!!!
"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на Киев... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.
В Польшу еще 3000 военных приедут в начале той недели. Типа сдерживать возможную агрессию против Нато.