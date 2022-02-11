Росія може атакувати Україну наступного тижня, ще до завершення Олімпіади, - Салліван

Нові розвідувальні дані США свідчать про те, що Росія може не чекати завершення зимової Олімпіади в Пекіні для того, щоб атакувати Україну.

Про це заявив національний радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Він зазничив, що "вторгнення Росії може початися в будь-який момент".

"Ми бачимо ознаки подальшої ескалації з боку Росії навколо України і вважаємо, що під час Олімпійських ігор може статися нове вторгнення. Ми готові до будь-яких дій Росії", - сказав Салліван.

Він запевнив, що відповідь США в такому разі буде негайною, а підтримка триватиме безперебійно.

Читайте: Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

"Я хочу дуже чітко повторити: Сполучені Штати закликають своїх громадян якнайшвидше покинути Україну. Ризик настільки високий, що пора вирушати, поки всі дороги ще відкриті. Я закликаю вас зробити відповідальний вибір", - додав Салліван.

При цьому він зазначив, що Путін ще "не ухвалив ніякого рішення".

"Путін може віддати військові накази в будь-який момент. Можливі різні форми дій. Одна з них – швидкий наступ на Київ, і ми це враховуємо. Ми глибоко переконані, що якщо Росія вирішить вторгнутися, вони захочуть створити якийсь привід, провокацію, яка спричинить військові дії", - додав він.

Також читайте: Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен