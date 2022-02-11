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Росія може атакувати Україну наступного тижня, ще до завершення Олімпіади, - Салліван

Росія може атакувати Україну наступного тижня, ще до завершення Олімпіади, - Салліван

Нові розвідувальні дані США свідчать про те, що Росія може не чекати завершення зимової Олімпіади в Пекіні для того, щоб атакувати Україну.

Про це заявив національний радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Він зазничив, що "вторгнення Росії може початися в будь-який момент".

"Ми бачимо ознаки подальшої ескалації з боку Росії навколо України і вважаємо, що під час Олімпійських ігор може статися нове вторгнення. Ми готові до будь-яких дій Росії", - сказав Салліван.

Він запевнив, що відповідь США в такому разі буде негайною, а підтримка триватиме безперебійно.

Читайте: Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

"Я хочу дуже чітко повторити: Сполучені Штати закликають своїх громадян якнайшвидше покинути Україну. Ризик настільки високий, що пора вирушати, поки всі дороги ще відкриті. Я закликаю вас зробити відповідальний вибір", - додав Салліван.

При цьому він зазначив, що Путін ще "не ухвалив ніякого рішення".

"Путін може віддати військові накази в будь-який момент. Можливі різні форми дій. Одна з них – швидкий наступ на Київ, і ми це враховуємо. Ми глибоко переконані, що якщо Росія вирішить вторгнутися, вони захочуть створити якийсь привід, провокацію, яка спричинить військові дії", - додав він.

Також читайте: Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен

Автор: 

росія (64911) США (22473) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+71
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11.02.2022 21:29
+65
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11.02.2022 21:34
+45
Як же це все заібало......
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11.02.2022 21:28
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Не сломили. Дальше что? Получили санкции от всего мира. Рупь по 300. И? Танчиками?
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11.02.2022 22:41 Відповісти
Тебе то какая разница? Это проблемы России, а не наши.
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11.02.2022 22:45 Відповісти
Ну ладно. Пойду в шоке спать. Может последняя мирный ночь. Потом трепет начнется двухдневный.
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11.02.2022 22:56 Відповісти
народ! ви що - не розумієте?? расєя ВЖЕ!!! НАПАЛА! війна ВЖЕ почалася. "учения" в Чорному морі і повне блокування акваторії вдовж берегів України - це вже напад! ніхто не обіцяє ці води розблоковувати.
і зрештою: САМЕ З ТАКИХ НАВЧАНЬ І ПОЧАЛОСЯ ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ.
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11.02.2022 21:51 Відповісти
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11.02.2022 21:53 Відповісти
Американские новости и всякие шоу приучили американцев, что Украина очень слабая страна. Особенно их репортажи с Крыма в 2014 году,где они показывали, как драпали наши войска. Вот им и чудится захват Киева за три часа.
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11.02.2022 21:53 Відповісти
они рашкинские планы сливают, которые у пуйла на столе сейчас лежат
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12.02.2022 04:18 Відповісти
Никаких бомбардировок не будет. Будет блокировка морского транспорта, блокировка топлива. То есть измор.
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11.02.2022 21:54 Відповісти
Измор он уже есть. И без всяких блокировок. Иностранцы бегут, инвестиций не ждите. А нефть дорожает. Возможно план ***** такой и есть на ближайший год-два.
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11.02.2022 22:01 Відповісти
Полная новость в твиттере. https://twitter.com/GeoffRBennett/status/1492204298868080644

Defense officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days of bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change.

Ужасную и кровавую компания. Так что дело не в слабости наших войск, а в чрезвычайно мощном первом ударе.
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11.02.2022 21:56 Відповісти
А что еще повелитель гиперзвука вам рассказывал?
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11.02.2022 22:30 Відповісти
Далее, за блокиовкой морских путей будет измор скотомордых очень многими пакетами санкции и другими ''радостями''
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11.02.2022 21:58 Відповісти
Леваки цену нефти повысили и тем самым в бюджет рахи + 65 лярдов баксов за год. А пуйлу сказали, ты кошмарь мирок, а мы подсобим. И за бабло не парся, ценой нефти все компенсируешь. Старая игра в злого и доброго полицейского в маштабе!
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11.02.2022 22:03 Відповісти
Мне тоже кажется, что тут все дело в экономике.
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11.02.2022 22:57 Відповісти
Good point !
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11.02.2022 23:57 Відповісти
Салливан заливан..., про "наследующей неделе" было месяц назад, сейчас через 48 часов - Байден сказал!
Салливан отстал от папы
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11.02.2022 21:58 Відповісти
США делает всё чтобы не допустить войны. Убийств, Разрушения жизней и экономики. Дебилы на диванах вместо того чтобы оценить заботу об их же жопах громко возмущаются.
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11.02.2022 21:59 Відповісти
неправда, слушаю представителей стран НАТО с начала декабря, когда все задергались. Все время говорилось о том, что путин пойдет в атаку в начале 2022, вероятнее всего в феврале. Очень редкие заявления были про март, также очень редко говорили о январе. 90% всех заявлений было о том, что такими темпами атаковать смогут именно в феврале.

А потом эту тему подхватили наши эксперДы, журна***ки и начали свои экспертные мнения выдушивать, рассказывая про *на следующей неделе уже ждите! У меня свои источники!*

А разведка НАТО все также продолжала говорить - атака если и будет, то вероятнее всего в феврале.
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11.02.2022 22:09 Відповісти
23 февраля у кацав какой то шабаш есть. Совпадение?
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11.02.2022 22:21 Відповісти
Скажімо так, саме 23-го лютого 1918 їх вщент розбили, шлях на Санкт-Петербург був вільний і Ленін, злякавшись, перевів столицю у Москву. При чому у процесі розстріляли вірних краснофлотців, які не випускали червоний уряд с Пітера, боячись, що їх просто здали німцям.

Якщо нападуть - наше завдання зробити їм 23 любого 2018 2.0.
Як там вони кажуть: "можем повторить"?
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11.02.2022 23:57 Відповісти
так кацапы из-за этого и переносят, куку
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12.02.2022 04:20 Відповісти
Ещё больше убойного оружия и снаряжения США просто обязаны завести в Украину. Можно и без огласки.
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11.02.2022 22:00 Відповісти
из запаса уже с начала этой недели
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11.02.2022 22:10 Відповісти
Салливан, так то вообще-то путинская шлюха. Вспомните, что он до этого делал и говорил.
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11.02.2022 22:03 Відповісти
Взагалі то, рашка може напасти повномасштабно в любий момент. Як тільки Ху'ло скаже, що там ущЄмляьють права руцькоязичних, то одрді почне тиснути.
Спочатку нахєречать С300, С400. Потім ГРАДАМИ утюжити підступи наступів, потім танки, піхота, море, небо...
Але, це усе буде останнє, що зробить та рашистська влада в своєму житті, і в житті своїх рідних та близьких. Бо то вже буде не просто аншлюзом. То вже буде повним ******** всієї Світової спільноти. І рашка, як така є, перестане бути нею. А будуть просто окремі державні устрої; а-ка Сибір, Московія, Мордовія, Бірятія ..... то що.
Але, скілько людського горя то усе буде коштувати?!
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11.02.2022 22:05 Відповісти
Куда нахерачат С-300, С-400? Опять какой-то Боинг в хлам?
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11.02.2022 22:31 Відповісти
Боїнг і буком ухерачуть. С-300 треба на відстані використовувати; км так за 300 їпанути, що б фхлам. А там трава не рости.
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11.02.2022 23:13 Відповісти
Американский Геркулес будут сбивать?
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11.02.2022 23:57 Відповісти
Если Запад не перекроет небо над Украиной то вся кровь мирняка будет на их совести,прежде всего на США.
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11.02.2022 22:07 Відповісти
Что еще "обязан" сделать Запад, для страны, которая не желает возвращать свои территории? За свою Землю нужно убивать, как внешних врагов - захватчиков, так и своих "коллаборационистов". Иного пути нет.
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11.02.2022 22:26 Відповісти
Що повинен зробити Захід ?
Повернути ядерну зброю яку вивезли з України у 1990 - х.
Таку малость.
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11.02.2022 22:55 Відповісти
Чергові фашисти Бліцкриг планують.
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11.02.2022 22:08 Відповісти
Раздать всем добровольцам оружие. Минировать дороги. Перекрыть газовую трубу. Про это не забывайте. В Европу газ идёт пока через Украину.
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11.02.2022 22:10 Відповісти
Трубу треба було ще в 2014 перекривати
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11.02.2022 22:17 Відповісти
трубу, щоб сепари по ній у рашку не тікали?
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11.02.2022 22:18 Відповісти
НОВОЕ: Соединенные Штаты считают, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в Украину и сообщил об этих планах российским военным

По словам официальных лиц США, Путин вторгнется в Украину на следующей неделе

https://www.pbs.org/newshour/world/putin-to-invade-ukraine-next-week-according-to-u-s-officials

Кристиан Аманпур - одна из ведущих журналисток и главный международный корреспондент пишет в твиттере 40 минут назад:
Официальный представитель союзника по НАТО сказал мне, что президент Байден сказал им сегодня, что США уверены, что Владимир Путин решил напасть на Украину. Следующая неделя.
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11.02.2022 22:10 Відповісти
Я об этом писал на Цензоре четыре дня назад. Уже тогда стало всё понятно окончательно. При этом он всё равно может забояться. На это единственный расчет.
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11.02.2022 22:14 Відповісти
Поправлю, извините. Единственно верный расчет
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11.02.2022 22:24 Відповісти
ПОДРОБНЕЕ: официальные лица США считают, что действия России могут начаться уже во ВТОРНИК и могут включать провокацию в украинском Донбассе или нападение на столицу Киев, говорят источники.
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12.02.2022 08:30 Відповісти
Вы нам мозг е*ете вторжением с 25 декабря!!!
Скоро 2 месяца кипиша уже.
Кацапы, давайте быстрее, бо весна ранняя, нам огород надо сажать.
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11.02.2022 22:14 Відповісти
Нервоз - это и есть ихняя атака!
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11.02.2022 22:26 Відповісти
Прошу прощения, - но невроз...
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11.02.2022 22:31 Відповісти
Дура?
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11.02.2022 22:27 Відповісти
Боюсь, что вы ошиблись лет эдак на 350.😀С 1654 года.😀😀😀😀
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11.02.2022 22:57 Відповісти
Заявление для CNN т.е. для мериканцем. Салливан знает чем их подстегнуть.
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11.02.2022 22:19 Відповісти
Там и для нас кусочек есть: При цьому він зазначив, що Путін ще "не ухвалив ніякого рішення".
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12.02.2022 04:21 Відповісти
самый верный признак-зелебобик в харьков поехал,поближе к кацапам...
чивокуня в 2014 тоже с этого начал.а потом уже крым,донбасс
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11.02.2022 22:21 Відповісти
Тю, ну вєлкам ту хелл. За вісім років пласт сформувався. Навіть у вигляді партизанів та старих бійців.. Виріжемо тихенько, а бо й ні, загарбників. Не пхайтесь в чужу городину!
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11.02.2022 22:21 Відповісти
Дата «вторжения» в Украину - 15 февраля - Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США.
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11.02.2022 22:26 Відповісти
Лять,что ж за вселенская мерзость у нас в соседях...
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11.02.2022 22:29 Відповісти
Кацапи та московити.
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11.02.2022 23:54 Відповісти
Белый дом только что объявил, что если граждане США не будут эвакуированы в ближайшие 48 часов, политика Джо Байдена заключается в том, что помощь американским гражданам в зоне боевых действий, когда Путин вторгнется в Украину, не сможет быть предоставлена.
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11.02.2022 22:30 Відповісти
Навіщо нагнітати. Хто спокійно очікує факту-той готується. Хто готовий-той тенується. Хто боїться-той ховається. Хто зневірився-той колотиться. Ми народилися в Україні а хто ні-закохався в неї. Нам її і берегти.
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11.02.2022 22:43 Відповісти
Золоті Слова.
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12.02.2022 00:20 Відповісти
Тобто, персонаж уявляє зоною бойових дій всю Україну ?
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11.02.2022 23:59 Відповісти
як наступного? мені ж сьогодні сказали, що на цих вихідних.
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11.02.2022 22:37 Відповісти
а з наступного перенесуть ще на наступний,бо вiтер буде дути не в тому напрямку...
i т д...
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11.02.2022 22:52 Відповісти
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
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11.02.2022 23:52 Відповісти
в 14 он едва дождался окончания. Даже медали отчеканил заранее. Володя предсказуемый и настойчив в достижении поставленной цели. Но фон всей ихней кампании какой то тягостный, как вроде находятся на похоронах близких.
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11.02.2022 22:47 Відповісти
ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas

Міністерство закордонних справ запрошує громадян Латвії найближчим часом покинути Україну

Mda, vigljadit taki ploho vsio, nu konechno zebili eto jeshcho eto ne ponimajet.
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11.02.2022 22:51 Відповісти
https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500 https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500

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11.02.2022 22:52 Відповісти
Так - скажений шакал московія може напасти, на то він і скажений шакал,
але це ж не новина, бо ми з цими шакалами вже восьмий рік воюєм
Думаю так - треба впровадити ІМПІЧМЕНТ Зе клоунам і спровадити їх,
бо скоріш за все грають вони на користь Кремля і дати посаду
Головнокомандуючего Пороху наприклад, це буде здраве рішення, бо
популістами, починаючи з Юлі і закінчуючи Галабородьками народ України
вже ситий.
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11.02.2022 22:59 Відповісти
"

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, https://www.youtube.com/watch?v=RFkIdsrPWEA заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Салливан назвал некорректным сообщение телеканала PBS, по утверждению которого http://ria.ru/location_United_States/ США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на http://ria.ru/location_Ukraine/ Украину и соответствующие приказы уже поступили в войска.
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11.02.2022 23:03 Відповісти
нам протрібно дієве ПВО. Без повітря орді на наших теренах робити нічого
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11.02.2022 23:05 Відповісти
Сподіваюсь Америка та Британія закриють небо України. Та й наше ПВО не таке вже погане, ще й "Стінгери" є.
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11.02.2022 23:50 Відповісти
Траблы в ракетах с самолетов - допустим с 100км, стингеры там не спасут. Но пулять ракетами бесконечно нельзя, а подлетать опасно.
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12.02.2022 00:23 Відповісти
Я сторонник западной системы демократии, сторонник европейских ценностей, но запад реально уже порит горячку! Самое интересное, как теперь США будут выходить из ситуации, когда раися не нападет?!
задолбали все!!!
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11.02.2022 23:10 Відповісти
Легко. Не насмілився ***** напасти й добре але зброю назад з України вже везти ніхто не буде.
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11.02.2022 23:49 Відповісти
Запад просто тоді скаже, що напад не відбувся лише завдяки санкціям і кропіткий та жорсткій роботі іхньоі дипломатіі. Так, що дорогі украінці ви нам ще винні.😀Бо нам то коштувало недешево. Прийшлося росіі доти змогу запустити Північний потік 2. Так, що отакі справи мплята украінці😀
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12.02.2022 00:25 Відповісти
Интереснее другое, как ***** будет выходить из ситуации.
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12.02.2022 08:06 Відповісти
ну атакує, а далі що? третя світова? кацапи нас атакують 300 років якщо хто не знає)))
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11.02.2022 23:12 Відповісти
"При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не утверждает, что Кремль принял окончательное решение о применении силы против Украины.
"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на Киев... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.
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11.02.2022 23:28 Відповісти
"Тем временем, в МИД России заявили, что НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для создания повода нарастить военное присутствие альянса у российских границ."
В Польшу еще 3000 военных приедут в начале той недели. Типа сдерживать возможную агрессию против Нато.
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11.02.2022 23:35 Відповісти
Кого цікавить заява брехливого, мерзотного нацисска-рашисского МИДа, а ?
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11.02.2022 23:47 Відповісти
Ну давайте помнить что запад использует Украину и другие страны в своих целях. И если ему выгодно нарастить войска в Польше, Румынии, то он сам создает повод - угрозу войны. Мы считаем запад друзьями, хотя они союзники больше. Чистый расчет, ничего личного. Ведь чтобы реально предотвратить агрессию (войну), запад мог бы ввести свои войска в Украину. Но не ввел, ограничился оборонительным оружием. Да даже достаточно заявления Нато что они готовы помочь обороняться Украине с тех же Польши и Румынии. Ракетами по армии Раши например. Хотя этих ракет там может и не быть - достаточно слов.
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12.02.2022 00:33 Відповісти
Давайте помнить, что ты только что проретранслировал тухлую кацапетовскую байку.
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12.02.2022 04:23 Відповісти
Войска выгодно сокращать, наращивать, а особенно на другом полушарии очень невыгодно.
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12.02.2022 04:24 Відповісти
Щоб ввести війська НАТО в Україну, (не тільки для навчання наших бійців), країну треба приймати в НАТО.
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12.02.2022 13:23 Відповісти
Ну хай спробують... Вмиються кривавою юшкою і поїдуть грузом-200"васваясі"! Чи може їх утилізують "нє атхадя ат касси" - у мобільних крематоріях, якими кацападли завчасно запаслись
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12.02.2022 02:04 Відповісти
Главное,не ссать!
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12.02.2022 07:00 Відповісти
Ось прогноз погоди у Києві на місяць - https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/month/ Чи сприятливий він для пересування військ і дій авіації?
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12.02.2022 07:37 Відповісти
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