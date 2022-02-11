Путин бряцает оружием, а Байден пытается перестраховаться, - Тягнибок

Слова президента США Джо Байдена, призвавшего американских граждан уехать из Украины – это попытка перестраховаться после неудачной эвакуации американцев из Афганистана.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все происходящее - это бряцание оружием. Это действительно попытка пугать мир", - сказал он о действиях президента РФ Владимира Путина.

Призывая граждан США покинуть территорию Украины, Джо Байден пытается избежать потенциальных электоральных потерь, считает Тягнибок.

"После фиаско в Афганистане он не сумел организованно вывезти граждан Соединенных Штатов. Даже наши представители спецподразделений помогали это делать. Он получил очень серьезные электоральные потери. И если сегодня Байден и американские демократы еще что-нибудь подобное допустят в Украине как в Афганистане, то ему для того и нужны такие заявления, потому что он всегда может сказать - я же потому и предупреждал, выезжайте, если что", - сказал он.

"А потом - то, что, вы сказали, другие страны начали по цепочке - это уже следствие такой реакции", - добавил Тягнибок.

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