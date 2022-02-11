РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9488 посетителей онлайн
Новости
13 741 168

Путин бряцает оружием, а Байден пытается перестраховаться, - Тягнибок

Путин бряцает оружием, а Байден пытается перестраховаться, - Тягнибок

Слова президента США Джо Байдена, призвавшего американских граждан уехать из Украины – это попытка перестраховаться после неудачной эвакуации американцев из Афганистана.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все происходящее - это бряцание оружием. Это действительно попытка пугать мир", - сказал он о действиях президента РФ Владимира Путина.

Призывая граждан США покинуть территорию Украины, Джо Байден пытается избежать потенциальных электоральных потерь, считает Тягнибок.

"После фиаско в Афганистане он не сумел организованно вывезти граждан Соединенных Штатов. Даже наши представители спецподразделений помогали это делать. Он получил очень серьезные электоральные потери. И если сегодня Байден и американские демократы еще что-нибудь подобное допустят в Украине как в Афганистане, то ему для того и нужны такие заявления, потому что он всегда может сказать - я же потому и предупреждал, выезжайте, если что", - сказал он.

"А потом - то, что, вы сказали, другие страны начали по цепочке - это уже следствие такой реакции", - добавил Тягнибок.

Читайте также: Россия может атаковать Украину на следующей неделе, еще до завершения Олимпиады, - Салливан

Автор: 

россия (95352) США (26381) Тягнибок (1240) шоу Шустера (315)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
виліз на решті комуняцький недобиток алєжка тягнісраку...
показать весь комментарий
11.02.2022 21:59
+42
Байден не "перестраховывается", как бы тягнибок себя не успокаивал..
Байден и администрация США, Британии и других стран делают то, что должны: ЗАБОТЯТСЯ о БЕЗОПАСНОСТИ своих граждан.
Есть угроза вторжения и опасность для их граждан? да.. Значит нужно принимать меры заранее..
показать весь комментарий
11.02.2022 21:58
+32
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan·6 ч

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1492129824906878980

Зеленський вдруге програв Порошенку!

Тепер і в апеляції!

Мрія Зеленського і Путіна - Порошенко у в'язниці - вмерла.

Володимир Олександрович, а хто Вам буде носити передачі?
До речі, наркотики заборонені у в'язниці.

показать весь комментарий
11.02.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ребята,он дибил,это видно,из-за этого гноя,и крым проспали
показать весь комментарий
11.02.2022 22:25 Ответить
О фесбешний пацюк виліз.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:28 Ответить
Це ви про Єрмака?
показать весь комментарий
11.02.2022 22:29 Ответить
Ця гілка цікавий індикатор, між іншим. Я не фанат Тягнибока але рядові «свободівці» дійсно патріоти і Тягнибок абсолютно правий по Байдену. А ось оргія злучки кацапні і подоляцьких курв проти «свободи»цікаво як факт.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:32 Ответить
Тягнибок ще та кгбешна штучка. Даремно свободівці його не нагнали
показать весь комментарий
11.02.2022 22:35 Ответить
Є докази?
показать весь комментарий
11.02.2022 22:36 Ответить
щоб розуміти потрібно знати історію родини Тягнибока і його стрімку і незмінну кар'єру в партії Свобода.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:50 Ответить
Ну так розкажи нам тут, не встидайся.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:49 Ответить
йди на ...й
я тобі що лектор безкоштовний, приїдь і попитай людей
показать весь комментарий
11.02.2022 23:52 Ответить
Злив зараховано, черговий по гілці)
показать весь комментарий
11.02.2022 23:58 Ответить
Я вже всіх і досить давно порозпитував, курвочка. Українська політика досить стала річ)
показать весь комментарий
12.02.2022 00:00 Ответить
Ще ***** спитай, "розпитувальщик"
показать весь комментарий
12.02.2022 00:01 Ответить
Я тебе га курацу вертів, клоун. Нах Пшел, да.
показать весь комментарий
12.02.2022 00:02 Ответить
От і вилізла кацапська натура
показать весь комментарий
12.02.2022 00:06 Ответить
Просто проаналізуй як голосувала Свобода коли це було особливо і терміново потрібно. А також їх акції "протесту"
показать весь комментарий
11.02.2022 22:50 Ответить
І який аналіз по пунктам і конкретним прикладам, а ні, то ти п...л і продажна шваль! відповідай за свої слова!...
показать весь комментарий
11.02.2022 23:31 Ответить
Проти націоналістів і конкретно свободівців тільки наші явні вороги!
показать весь комментарий
11.02.2022 23:29 Ответить
свободівці патріоти ?- не сміши мене за здесь, запроданці риговські
показать весь комментарий
12.02.2022 11:56 Ответить
птнпнх
показать весь комментарий
12.02.2022 18:05 Ответить
Тягнибок - то підлота, яка, використовуючи дійсно патріотичні гасла, ідеї та дійсно справжніх патріотів, прагне лише на тому заробити. То в кращому випадку. В найгіршому - то ФСбешний проект, щоб спаплюжити національний рух. Якщо не можеш побороти, то очоль, кагебісти то навіть дуже добре засвоїли. Не вір йому, як псу брехливому не вір. Прикриваючись тими ідеями воно ж падлюка завжди і постійно гадить. Знаю то вже навіть дуже давно, то ще та підлота, як і його ставленики на місцях. Тут одного Надала достатнього - ненажерливого злодюгу, а також, свободівець, "патріот". З такими патріотами нам і пуйла не треба. Вони ж гниди за ті роки скільком людям саме слово патріотизм гидким зробили. Їх падлюк як вошей треба давити.
показать весь комментарий
12.02.2022 09:26 Ответить
а що той жидок ще не утік до мертвого моря?
показать весь комментарий
12.02.2022 16:02 Ответить
Ти про кого? Їх, на жаль, дуже багато...
показать весь комментарий
12.02.2022 16:13 Ответить
Само ти кацапйо.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:05 Ответить
Перднув чи всрався?
показать весь комментарий
12.02.2022 20:40 Ответить
О, кремлевская консерва снова вскрылась. А чего молчат яйца Ахметки из другой корзины- Ляшки и Смешки?
показать весь комментарий
11.02.2022 22:48 Ответить
Починається інформ накачка типу ''Свободу фінансує фсб'', ''Кошулинський нормальний, але він не пройде'', ''Тягнибок єврей'' і останній ''тренд'', який я чув під час опитування (казали, що від Соціус), коли запитали за кого би я проголосував і пропонували від Бойка до Гордона з Комаровським, то я відповів, що за Свободу чи інших націоналістів і відразу перепитали, '' а якщо вони не наберуть голосів''?.... Вже починають програмувати українців за кого ми повинні голосувати!!! Будьте дуже уважні, шановні українці!!! Вже нас програмували на зекоманду і до чого це привело - всі бачимо і далі буде...
показать весь комментарий
11.02.2022 22:54 Ответить
👍
показать весь комментарий
11.02.2022 23:49 Ответить
Свобода це переможні 0,3 відсотка на любих виборах. Ніхто за вашого Кошулінського голосувати не буде.
показать весь комментарий
12.02.2022 01:38 Ответить
То чому так розпереживаись?! Що може ''об'єднати тут зелених, сракоблок іт.п.?! Правильно - українські націоналісти-бандерівці, які були, є і будуть смертелною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта України!
показать весь комментарий
12.02.2022 18:10 Ответить
Ніхто не переживає це проста констатація фактів. Я поважаю Кошулінського, як людину і політика, однак "короля робить свита". Тягнибок постать далеко незрозуміла. То він б'є себе в груди то зникає на роки. Де гарантія, що він не втече за першого шухеру. А його поява зараз і спроба паплюжити Порошенка це пряме свідчення, що він не незалежний політик, а його політична сила кептивна. Далі, комсомолка і комунистка Фаріон. Теж постать скоріш негативна і далеко не націоналістична. Її основний політичний посил це знищення Порошенка. Кому це вигідно? Це вигідно путіну. Той хто працює на мозькву або ворог, або користний ідіот. Під час войни і те, і друге для України створює небезпеку. І вишенку, саме на прихильника вашої силу повісили жбурляння гранати в строковиків національної гвардії. В центрі столиці було вбито наших солдат. Після цього і зник Тягнибок з політичної арени. Поява його, як "чорта з табакерки" скоріш визиває сміх, а не очікування на націоналістичний спротив. Це повне фіаско, вам цього ніхто не вибачить. Вашу силу очікує доля комуністичної, хоча знаково, що комуністи вас туди і ведуть.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:24 Ответить
Я вище вже дав відповідь на цю всю писанину.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:32 Ответить
Дам просту відповідь - ви наберете 0,3% на любих виборах. Народ України не з вами.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:35 Ответить
То чому ж так бризгаєте жовчу з слюням?!... Хіба більше немає ''достойніших'' канидаті для цього в Україні?! Я не люблю цього говоити і писати, але повторюю, що від цього дуже кацапом смердить, а тому в нас такий бардак в державі, що у владі практично немає патріотів-українців, а преважно якась анти- і неукраїнська шушера.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:42 Ответить
Може і є, але на мою думку це не Тягнибок, це не Фаріон, і це не Кошулінський, який залежить від них.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:44 Ответить
Українці пишуть КошулИнський... Якби вони не значили нічого і ви би тут не розпинались ні секунди.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:50 Ответить
Дякую, що поправили, але позицію мою це не змінить.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:54 Ответить
Я би хотів помилитись в своїй оцінці Зе, але, на жаль, ще задовго до виборів ця оцінка ніколи не мінялась.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:00 Ответить
На одному інтерв'ю п. Москаь сказав, що любить подорожувати сам Карпатами і розмовляти з різними людьми, особливо, з тими, які ще воювали в УПА. Москаль говорив, що не раз питав цих людей, які воювали і сиділи в совєтських гулагах десятиліттями, на що вони розраховували і чи вони розуміли з якою махіною воювали, боролись і як в них руки не опускались?!... А ці люди відповідали просто, що вони на своїй землі і вибору в них особливого не було - або боротись, і, можливо, загинути тут чи здатись і поїхати на каторгу до Сибіру.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:19 Ответить
Починається інформ накачка типу ''Свободу фінансує фсб'', ''Кошулинський нормальний, але він не пройде'', ''Тягнибок єврей'' і ''Де гарантія, що він не втече за першого шухеру'' і останній ''тренд'', який я чув під час опитування (казали, що від Соціус), коли запитали за кого би я проголосував і пропонували від Бойка до Гордона з Комаровським, то я відповів, що за Свободу чи інших націоналістів і відразу перепитали, '' а якщо вони не наберуть голосів''?.... Вже починають програмувати українців за кого ми повинні голосувати!!! Будьте дуже уважні, шановні українці!!! Вже нас програмували на зекоманду і до чого це привело - всі бачимо і далі буде...
показать весь комментарий
14.02.2022 14:37 Ответить
за потуги 0,3%
показать весь комментарий
14.02.2022 14:39 Ответить
Позиція,що вас затирають це позиція слабких. Вас не затирають, вас немає на політичному просторі. І у цьому винні ви самі, а не я.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:42 Ответить
Ви і вам подібні дуже би хотіли, щоб так і було, але це нездійсненна мрія всіх ворогів Ураїни! Я к казав Л.Лук'яненко, що Україна житиме доти поки живий хоч один українець!

З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено) Джерело:
Може хоч одного українця знайдете в цій ''еліті''?!...
показать весь комментарий
14.02.2022 14:47 Ответить
Може за тягнибика голосувати ? Який навіть зразу після Майдану не не став лідером Українців ! А те , що він белькоче теж саме , що і зе з кацапами - "США нагнітають!". І що ж це за електорат такий , який накачати навіть на зе з януковичем можна ? Але навіть цих ідіотів не можна накачати на тягнибика !
показать весь комментарий
12.02.2022 04:09 Ответить
+100500
показать весь комментарий
12.02.2022 06:44 Ответить
Latvija tozhe prizivajet podanih Latvii pokinutj Ukrainu, uvi eto ne horosho

Міністерство закордонних справ запрошує громадян Латвії найближчим часом покинути Україну

https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500
показать весь комментарий
11.02.2022 22:55 Ответить
Вау! Олежка виплив! А то тільки Фаріон з Порохом воює!
показать весь комментарий
11.02.2022 22:56 Ответить
це масовка Єрмака, зараз Ермак буде Тягнибоку малювати рейтинг. Бо якось там Смешко невпевнено себе почуває. Фірташ вже проплатив.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:59 Ответить
Що ти мелеш?
показать весь комментарий
11.02.2022 23:04 Ответить
А ти думав дарма зебіл янучарськікадри на кшталт портнова-татарова позбирав?
Час і про свою "амбарну книгу" подумати)))
показать весь комментарий
12.02.2022 01:50 Ответить
це хто?
показать весь комментарий
11.02.2022 23:03 Ответить
кремлівський фашист- провокатор,воно весь час щось хрюкало проди жидів
показать весь комментарий
11.02.2022 23:35 Ответить
Как кто? Комсомольско-региАнаьный выкормыш в пальто.
показать весь комментарий
12.02.2022 07:09 Ответить
тягнибік іди разом з птн нх, одного поля ягоди...пІДріот х"рів!
показать весь комментарий
11.02.2022 23:04 Ответить
Зараз ця гнида Шевченко виступає в Шустера... То може на це зрадливе продажне кодло направите свій гнів, якщо ви вважаєте себе патріотами України?!
показать весь комментарий
11.02.2022 23:08 Ответить
****...дитячий садок, немає там ніякого "фіаско", все давно прораховано... кому і навіщо ліпити цей текст?
показать весь комментарий
11.02.2022 23:16 Ответить
Вилізло опудало Тягнибок. Де ж ти було в часи, коли хлопці клали голови? Коли армія трималась на волонтерах і добрих людях? Тебе б , паскуду, в яму без перекриття, насипати з гори градів, дати друзочок прикритись, та листя клену, щоб підтертись.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:54 Ответить
Ти, гнида, забуло, що найбільше в Небесній сотні свободівців і більшість свободівців воювали чи служать в армії чи добробатах?! Але хіба кацапу знати такі елементарні речі?!..
показать весь комментарий
12.02.2022 18:14 Ответить
Фирташевские националисты заговорили.

Аваковские националисты сдали смену.
показать весь комментарий
12.02.2022 00:04 Ответить
Українську вивчи, русскаязичний сожитєль, і не лічи нас-українців своїм язиком окупанта!
показать весь комментарий
12.02.2022 18:16 Ответить
Тягнигнида - закінчилось бабло Янека А кремльпідкинув гі *** на на лопату??
показать весь комментарий
12.02.2022 00:10 Ответить
Тягнисрак вылезло со своими высерами
показать весь комментарий
12.02.2022 00:28 Ответить
А це брудне чмо звідки вискочило? з якої ями?
показать весь комментарий
12.02.2022 03:35 Ответить
А Тягнибока взагалі ніхто не питає
показать весь комментарий
12.02.2022 07:21 Ответить
Байден не доверяет Зеле и Ермаку. Ведь у Украины была возможность стать союзником США. Но Зеля на это не пошёл. Надо было бы сдать Беню.
показать весь комментарий
12.02.2022 10:45 Ответить
ты глянь... еще один кусок всплыл из небытья.....
показать весь комментарий
12.02.2022 17:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 