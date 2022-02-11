Путін брязкає зброєю, а Байден намагається перестрахуватися, - Тягнибок
Слова президента США Джо Байдена, який закликав американських громадян поїхати з України - це спроба перестрахуватися після невдалої евакуації американців з Афганістану.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все те, що відбувається - це брязкання зброєю. Це є дійсно намагання лякати світ", - сказав він про дії президента РФ Володимира Путіна.
Закликаючи громадян США покинути територію України, Джо Байден намагається уникнути потенційних електоральних втрат, вважає Тягнибок.
"Після фіаско в Афганістані він не зумів організовано вивезти громадян Сполучених Штатів. Навіть наші представники спецпідрозділів допомагали це робити. Він отримав дуже серйозні електоральні втрати. І якщо сьогодні Байден і американські демократи ще щось подібне допустять в Україні як в Афганістані, то йому для того й потрібні такі заяви. Бо він завжди може сказати - я ж на то й попереджав, виїжджайте, якщо що", - сказав він.
"А потім - те, що, ви сказали, інші країни почали по ланцюжку - то вже є наслідок такої реакції", - додав Тягнибок.
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я тобі що лектор безкоштовний, приїдь і попитай людей
З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено) Джерело:
Може хоч одного українця знайдете в цій ''еліті''?!...
Міністерство закордонних справ запрошує громадян Латвії найближчим часом покинути Україну
https://www.delfi.lv/news/national/politics/arlietu-ministrija-aicina-latvijas-valstspiederigos-tuvakaja-laika-izcelot-no-ukrainas.d?id=54047500
Час і про свою "амбарну книгу" подумати)))
Аваковские националисты сдали смену.