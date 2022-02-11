РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 372 14

Западные лидеры провели онлайн-совещание по поводу возможной агрессии РФ против Украины

Западные лидеры провели онлайн-совещание по поводу возможной агрессии РФ против Украины

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с лидерами других государств, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает пресс-служба НАТО на встрече обсудили продолжение наращивания военных сил России у Украины и последствия таких действий для европейской и международной безопасности.

Отмечается, что во встрече также приняли участие премьер Британии Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: Риск локальной войны на Донбассе - самый высокий с 2015 года, - нардеп "Голоса" Рахманин

Участники переговоров подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется для нее очень дорого, при этом подтвердив готовность продолжать диалог с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета НАТО-Россия на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности, включая ситуацию в Украине. Генсек Альянса также отметил, что риск конфликта в Европе является реальным, и приветствовал решение развернуть дополнительные силы в восточной части НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian

Президент Польши Анджей Дуда после встречи отметил, что участники обсудили возможные ожидаемые сценарии событий. Он подчеркнул единство лидеров стран и ощущение необходимости взаимной солидарности с Украиной.

"Действия России привели к единству на Западе, которого мы давно не видели; привели к вспышке патриотических настроений в Украине. Все лидеры сегодня выступили единогласно – нужно поддержать Украину", - сказал Дуда. При этом Дуда также добавил, что с Россией нужно вести диалог и искать решение, но компромисс не должен достигаться путем уступок, которые приведут к ограничению суверенитета и ослаблению НАТО.

Автор: 

НАТО (9943) россия (95352) США (26381)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
11.02.2022 22:11
+5
Попытка умиротворения агрессора уступками не работает, а только усугубит ситуацию.
"Сегодня признание аннексии Крыма, а завтра границы НАТО 1997 года. А что послезавтра?"
***** ждет, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и все пройдет мирно...
Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в кремле.
А как раз в кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом", -
показать весь комментарий
11.02.2022 22:09
+4
Готуємо, виваженно, наявні можливості. Весна буде гарячею. Перемога невідворотня. ***** в Гаагу.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну норм. Трішки б раніше… тоді коли Крим захопили і Донбас.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gEagivq5E-w В Украину привезли ПЗРК Stinger и ещё больше Javelin для ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=gEagivq5E-w 2 ПТРК Javelin на 1 российский танк.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:13 Ответить
Украина уже второй (!!!!!!!!!) в мире оператор Джавелинов в мире после США

соотношение джавелинов к рашиским танкам уже около 1:1, к концу поставок:

какая боль, какая боль Джавелин - рашка танка 2:0
показать весь комментарий
12.02.2022 00:10 Ответить
Сначала полетят ракеты ,потом самолеты , а с противо ракеткой ,в Украине печалька , танк ,то такэ ,в современной войне ,как раньше мушкет.
показать весь комментарий
12.02.2022 08:31 Ответить
Попытка умиротворения агрессора уступками не работает, а только усугубит ситуацию.
"Сегодня признание аннексии Крыма, а завтра границы НАТО 1997 года. А что послезавтра?"
***** ждет, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и все пройдет мирно...
Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в кремле.
А как раз в кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом", -
показать весь комментарий
11.02.2022 22:09 Ответить
Бен Уоллес сьогодні.... Хавайте

показать весь комментарий
11.02.2022 22:10 Ответить
Формируется новый союз против Германии?
показать весь комментарий
11.02.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2022 23:55 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2022 22:11 Ответить
Без України радились...
показать весь комментарий
11.02.2022 22:51 Ответить
Да, нам походу уготована участь "полигона для разгона".
Сами виноваты, привет "73-ым для поржать"
показать весь комментарий
11.02.2022 23:46 Ответить
Готуємо, виваженно, наявні можливості. Весна буде гарячею. Перемога невідворотня. ***** в Гаагу.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:28 Ответить
И только наши сказочные министры и депутаты сохраняют олимпийское спокойствие, отдыхают и озабоченны всем чем угодно, кроме войны
показать весь комментарий
11.02.2022 23:48 Ответить
 
 