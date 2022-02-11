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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Західні лідери провели онлайн-нараду щодо можливої агресії РФ проти України

Західні лідери провели онлайн-нараду щодо можливої агресії РФ проти України

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з лідерами інших держав, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і керівництвом Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє прес-служба НАТО, на зустрічі обговорили продовження нарощування військових сил Росії біля України і наслідки таких дій для європейської та міжнародної безпеки.

Зазначається, що в зустрічі також взяли участь прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Учасники переговорів наголосили, що будь-яка подальша агресія Росії проти України обійдеться для неї дуже дорого, при цьому підтвердивши готовність продовжувати діалог з РФ.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що він запросив Росію та всіх інших членів Ради НАТО-Росія на подальші зустрічі для обговорення європейської безпеки, включаючи ситуацію в Україні. Генсек Альянсу також зазначив, що ризик конфлікту в Європі є реальним, і привітав рішення розгорнути додаткові сили у східній частині НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі зазначив, що учасники обговорили можливі очікувані сценарії подій. Він підкреслив єдність лідерів країн і відчуття необхідності взаємної солідарності з Україною.

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"Дії Росії призвели до єдності на Заході, якої ми давно не бачили; призвели до спалаху патріотичних настроїв в Україні. Усі лідери сьогодні виступили одноголосно – потрібно підтримати Україну", - сказав Дуда. При цьому президент Польщі також додав, що з Росією потрібно вести діалог і шукати рішення, але компроміс не має досягатися шляхом поступок, які призведуть до обмеження суверенітету й ослаблення НАТО.

Автор: 

НАТО (6408) росія (64911) США (22473)


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Топ коментарі
+10
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11.02.2022 22:11
+5
Попытка умиротворения агрессора уступками не работает, а только усугубит ситуацию.
"Сегодня признание аннексии Крыма, а завтра границы НАТО 1997 года. А что послезавтра?"
***** ждет, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и все пройдет мирно...
Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в кремле.
А как раз в кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом", -
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11.02.2022 22:09
+4
Готуємо, виваженно, наявні можливості. Весна буде гарячею. Перемога невідворотня. ***** в Гаагу.
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11.02.2022 23:28
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Ну норм. Трішки б раніше… тоді коли Крим захопили і Донбас.
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11.02.2022 22:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gEagivq5E-w В Украину привезли ПЗРК Stinger и ещё больше Javelin для ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=gEagivq5E-w 2 ПТРК Javelin на 1 российский танк.
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11.02.2022 22:13 Відповісти
Украина уже второй (!!!!!!!!!) в мире оператор Джавелинов в мире после США

соотношение джавелинов к рашиским танкам уже около 1:1, к концу поставок:

какая боль, какая боль Джавелин - рашка танка 2:0
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12.02.2022 00:10 Відповісти
Сначала полетят ракеты ,потом самолеты , а с противо ракеткой ,в Украине печалька , танк ,то такэ ,в современной войне ,как раньше мушкет.
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12.02.2022 08:31 Відповісти
Попытка умиротворения агрессора уступками не работает, а только усугубит ситуацию.
"Сегодня признание аннексии Крыма, а завтра границы НАТО 1997 года. А что послезавтра?"
***** ждет, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и все пройдет мирно...
Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в кремле.
А как раз в кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом", -
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11.02.2022 22:09 Відповісти
Бен Уоллес сьогодні.... Хавайте

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11.02.2022 22:10 Відповісти
Формируется новый союз против Германии?
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11.02.2022 22:17 Відповісти
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11.02.2022 23:55 Відповісти
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11.02.2022 22:11 Відповісти
Без України радились...
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11.02.2022 22:51 Відповісти
Да, нам походу уготована участь "полигона для разгона".
Сами виноваты, привет "73-ым для поржать"
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11.02.2022 23:46 Відповісти
Готуємо, виваженно, наявні можливості. Весна буде гарячею. Перемога невідворотня. ***** в Гаагу.
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11.02.2022 23:28 Відповісти
И только наши сказочные министры и депутаты сохраняют олимпийское спокойствие, отдыхают и озабоченны всем чем угодно, кроме войны
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11.02.2022 23:48 Відповісти
 
 