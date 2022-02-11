В Киеве утвержден план эвакуации населения, - Кличко

Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.

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"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - рассказал Кличко.

Объекты критической инфраструктуры перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета, указывает столичное руководство.

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"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", – отметил Кличко.