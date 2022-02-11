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В Киеве утвержден план эвакуации населения, - Кличко

В Киеве утвержден план эвакуации населения, - Кличко

Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.

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"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - рассказал Кличко.

Объекты критической инфраструктуры перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета, указывает столичное руководство.

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"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", – отметил Кличко.

Автор: 

Киев (25472) Кличко (4635) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+47
Прогавили два роки.. Ніяк державу та армію не зміцнювали. Тому фуйлуша і нападає.
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11.02.2022 22:37
+43
Розуміє що це його найкращий і можливо єдиний шанс, такого дебіла президентом в Україні точно більше не буде.
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11.02.2022 22:38
+31
ну, так і зараз не 2014...

Ольга Рев@Olha_Rev

Не було відчуття, що буде велика війна. От тільки коли почалась олімпіада, стало пробирати від усвідомлення того, як ми близько до краю.
Спогади про олімпіаду в рашці. Та параолімпійка у візку, з якої мокша здирала віночок. ВІНОЧОК, блдь.
Вперше стикнулись з ольгінцями. Вивчали їх. Стали боротись з тролями.

Умовний Захід - молодці. Це прагматично: підняти шум про війну, показово поставити щось з озброєння, голосні заяви.
Рашка у пастці - раз. Щєлі важко виконати свої договорняки - два.
При будь-якому розвитку подій рашка програє.

При увазі всього світу, що прикута до мокшан, провокації з іхтамнєтами не проканають. Рипнуться - програють. Не рипнуться - теж програють. Бо рашка тримається на страхові, підлості і наглості. Дадуть слабину -посиплеться недоімперія.

Красиво Захід зіграв. Ось це і є многоходовочка. Звісно, паніки нема, бо в нас тепер є ЗСУ, не то шо в 2014.
Та все ж заглядаю в стрічку, бо тривожно, чи зєрмаки ще не облизали чоботи гіві-моторол від імені України.
Якби була зараз проукраїнська влада, не було б зовсім тривожно.
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11.02.2022 22:49
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Кличко шарит в войнах и в армии служил, в отличие от зе.
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12.02.2022 01:26 Ответить
Ви серьозно ?
Яка була армія в перші роки незалежності нагадайте ?!
Тай й радянськи часи усі мої родичи , хто не був прикордонником то автомат в руках тримав двічи .

Крім того , відомо , що 90% людей з висшою освітою не були на строковій службі . Ви вважаєте , що керівні посади повинні займати люди без висшої освіти в більшості своїй ?
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12.02.2022 01:49 Ответить
В перши роки незалежності в Україні була півмільона армія, яку потім 20 років скоротчували і розпродавали. Єто зеленскій з вищою освітою?))) Армія ще нікому не заважала отримати освіту. Я просто говорю що Кличко освічений боєць, а зеленський неосвічений наркоман.
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12.02.2022 11:43 Ответить
А реально вірете , що "армія не заважає" ?! Інша армія може б й не заважала б ... Але й це питання , бо в подавній більшості країн де й досі існує неконтрактна армія (в великих : це Японія , Германія) там студентів не беруть в армію й теж існує якась альтернатива . Вважається , що найбільш продуктивний для продовження навчання саме період це після без перерви в тому навчанні . В софку це було 2-3 роки . Якщо Ви вважаєте , що для найбутнього математика чи фізика (а хоч й вчителя географії) дуже користно, якщо його регулярно перший рік "б"ють в тикву" , а потім останній він же інших б"є -- ось й уся сутність служби в СА . Іншому не вчила ця "школа жізнІ" . А перші 10 років незалежності мало що змінилося . Крім терміну . А на армію тупо поклали й дали її на відкуп військовим колишнім софейським офіцерам , які властно кажучи й створили цю систему напівкрімінальних відносин . Скажу навіть більше -- стрілянина у Дніпрі ... Там розумово не усе тільки в "позастатутних" ... Вангую , що може українофобом був цей вбивця . Може навіть за це його "опускали" . Тому й повбивав "хАхлов" яких зустрів , включаючи дівчинку охоронницю .

А те що в СА , в пострадянські часи в армії 95% часу були позастатутними . А іншому вчили на 5% й не дуже гарно (бо мало) світчить хоча б те , що в Афган не засилали й після "учебкі" , а виключно після року . В бойових арміях , де вчать виключно воювати й захищати там 4 місяця "курсу виживання" достатньо . Причому 60 днів це загальний курс й артелерія (тобто спеціалізація) йще 60 . Може танкистів трохи більше вчать . А ось десантуру - 120 днів достатньо .
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12.02.2022 13:09 Ответить
Інший приклад , що вчили не так й не тому навіть вже до 2014 року .
Захоплення Криму й частки Донбасу це навіть Аваков визнав , що першими почали стріляти ненайченні а нічому "добробати" - бо мотивація 100% . А нібито десантура , спецрозділи МВД мотивація була 0% . Навіть коли по їм вже стреляли вони не завжди відповідали . Бо справа навіть в офіцерах . Хто був в Іраку , в Сербії - ті йще розуміли , що їх професия вбивати тих , хто тебе прийшов вбивати й твої солдат . А інших цьому не вчили , а вчили сімулювати "захист" . ******** доктрина це коли будь який офіцер (як мінімум бойових підрозділів) повинен бути й пехотинцєм , й мінометником . Там усі , включаючи двухзіркових генералів здають спортивні нормативи й регулярно , підкреслюю - регулярна вистрілюють кілка магазинів зі стрелецькой . Але не з кородкоствольної пукалки , з М-16 . Для такого , що захопити пару гопників не буде достатньо . Тут спецназівська підготовка потрібна .
Ви ось багато чули , що за 20 років американської присутності в Афгані когось викрадали з офіцерів в Кабулі ?
А в СА перші роки була епідемія . Але життя змусило й пілотів вчити стріляти зі стрилецької зброї . Й істи , й спати з автоматом під голову . Тільки так вишкоюється армія , яка не в іграшки грає , а яка вбиває ворогів з перої секунди якщо виявляється , що це ворог .

Ось уявляєте , був один випадок , коли захопили сомалійці російський напіввійсковий човен . Не не могло не бути збройної охорони . Причому військової . Але капітан каже , мовляв ці охоронці вони діточки , вони по живих людях не палили ніколи . Моволяв я не наважився надати їм наказ . Уявити щось подібне з НАТІвським човнєм я не можу . Бо там усюди М-16 . Від капітана , до усіх сержантів й рядового складу . Не кажучи про десятки кулеметів й зеніток . А головне , що ніяких "діточок" в цій армії за визначенням не може бути . Вони в"ють хоч півтисячи сомалійських піратів й будуть спати добрим сном .
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12.02.2022 13:55 Ответить
Не хватает пунктов сбора для сдачи в плен и точек продажи гвоздик для торжественной встречи.
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12.02.2022 01:45 Ответить
А почему в плен брать? Расстреливать на месте этих недочеловеков
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12.02.2022 01:59 Ответить
"немножко по-дурацкому текст на писан" -- Не можу не процитувати класиків ...
Я про те , що "план евакуації" сам термін передбачає відступ й здачу міста ворогу .
Ну назвали би "план оборони" (бо схожий по суті справи) . Або нейтрально якось : "план охорони беспеки жителів".
Радий , що не здогадалися назвати "план капітуляції" . Це московітам в восені 1941-го було з їх гнилих болот куди тікати (а хоч й за Урал) . Аж до Москви драпали ... А з Київа евакуватися нікуди !!!
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12.02.2022 01:57 Ответить
В смысле "эвакуации"?? Он собирается отступать из Киева и вывозить людей?
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12.02.2022 02:34 Ответить
что он будет делать мы увидим, если что.
но 4 млн эвакуировать просто некуда. каждый клочок земли уже кому-то принадлежит. чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на кадастровую карту.
есть леса, но их мало.
население Киева, если вдруг, эвакуировать просто некуда. у нас слишком небольшая страна для этого.
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12.02.2022 05:53 Ответить
План эвакуации в Лондон?
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12.02.2022 05:25 Ответить
Ярославский уже эвакуировался. Начало положено
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12.02.2022 06:19 Ответить
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12.02.2022 06:51 Ответить
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12.02.2022 09:27 Ответить
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12.02.2022 10:11 Ответить
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