В Киеве утвержден план эвакуации населения, - Кличко
Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.
"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - рассказал Кличко.
Объекты критической инфраструктуры перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета, указывает столичное руководство.
"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", – отметил Кличко.
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Яка була армія в перші роки незалежності нагадайте ?!
Тай й радянськи часи усі мої родичи , хто не був прикордонником то автомат в руках тримав двічи .
Крім того , відомо , що 90% людей з висшою освітою не були на строковій службі . Ви вважаєте , що керівні посади повинні займати люди без висшої освіти в більшості своїй ?
А те що в СА , в пострадянські часи в армії 95% часу були позастатутними . А іншому вчили на 5% й не дуже гарно (бо мало) світчить хоча б те , що в Афган не засилали й після "учебкі" , а виключно після року . В бойових арміях , де вчать виключно воювати й захищати там 4 місяця "курсу виживання" достатньо . Причому 60 днів це загальний курс й артелерія (тобто спеціалізація) йще 60 . Може танкистів трохи більше вчать . А ось десантуру - 120 днів достатньо .
Захоплення Криму й частки Донбасу це навіть Аваков визнав , що першими почали стріляти ненайченні а нічому "добробати" - бо мотивація 100% . А нібито десантура , спецрозділи МВД мотивація була 0% . Навіть коли по їм вже стреляли вони не завжди відповідали . Бо справа навіть в офіцерах . Хто був в Іраку , в Сербії - ті йще розуміли , що їх професия вбивати тих , хто тебе прийшов вбивати й твої солдат . А інших цьому не вчили , а вчили сімулювати "захист" . ******** доктрина це коли будь який офіцер (як мінімум бойових підрозділів) повинен бути й пехотинцєм , й мінометником . Там усі , включаючи двухзіркових генералів здають спортивні нормативи й регулярно , підкреслюю - регулярна вистрілюють кілка магазинів зі стрелецькой . Але не з кородкоствольної пукалки , з М-16 . Для такого , що захопити пару гопників не буде достатньо . Тут спецназівська підготовка потрібна .
Ви ось багато чули , що за 20 років американської присутності в Афгані когось викрадали з офіцерів в Кабулі ?
А в СА перші роки була епідемія . Але життя змусило й пілотів вчити стріляти зі стрилецької зброї . Й істи , й спати з автоматом під голову . Тільки так вишкоюється армія , яка не в іграшки грає , а яка вбиває ворогів з перої секунди якщо виявляється , що це ворог .
Ось уявляєте , був один випадок , коли захопили сомалійці російський напіввійсковий човен . Не не могло не бути збройної охорони . Причому військової . Але капітан каже , мовляв ці охоронці вони діточки , вони по живих людях не палили ніколи . Моволяв я не наважився надати їм наказ . Уявити щось подібне з НАТІвським човнєм я не можу . Бо там усюди М-16 . Від капітана , до усіх сержантів й рядового складу . Не кажучи про десятки кулеметів й зеніток . А головне , що ніяких "діточок" в цій армії за визначенням не може бути . Вони в"ють хоч півтисячи сомалійських піратів й будуть спати добрим сном .
Я про те , що "план евакуації" сам термін передбачає відступ й здачу міста ворогу .
Ну назвали би "план оборони" (бо схожий по суті справи) . Або нейтрально якось : "план охорони беспеки жителів".
Радий , що не здогадалися назвати "план капітуляції" . Це московітам в восені 1941-го було з їх гнилих болот куди тікати (а хоч й за Урал) . Аж до Москви драпали ... А з Київа евакуватися нікуди !!!
но 4 млн эвакуировать просто некуда. каждый клочок земли уже кому-то принадлежит. чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на кадастровую карту.
есть леса, но их мало.
население Киева, если вдруг, эвакуировать просто некуда. у нас слишком небольшая страна для этого.